Por la gira a Rusia y China, Alberto Fernández pidió postergar su declaración en el juicio de la obra pública

El presidente Alberto Fernández

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió hoy postergar su declaración como testigo en el juicio oral por la obra pública a Lázaro Báez durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner porque el próximo martes -fecha en la que fue citado- estará en la gira que inicia esta noche a Rusia, China y Barbados.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Fernández envió hoy al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 una nota en la que informaba que en la fecha para la que había sido citado a declarar como testigo iba a estar en la gira presidencial, por lo que solicitó que se fije un nuevo día a su regreso.

Lo mismo hizo Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien estaba citado para declarar el próximo lunes. Massa dijo que para esa fecha tenía “compromisos ya asumidos” y solicitó declarar después del 16 de febrero. También le pidió al tribunal que su declaración sea por el sistema de videoconferencia Zoom.

El juicio por la obra pública se reinicia hoy junto con el regreso de la actividad judicial tras la feria de enero. El proceso recomienza con la declaración de ex funcionarios de Cristina Kirchner, la principal acusada junto a otros 12 imputados; entre ellos Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Hoy por la tarde declararán Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Para el lunes de la semana que viene está prevista la declaración de Massa y Jorge Capitanich y para el martes Aníbal Fernández, todos ex jefes de gabinete de la vicepresidenta de la Nación.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, fue la que pidió la declaración de los ex jefes de ministros. “Van a tener que citar al Presidente de la República que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008. Será interesante escuchar lo que tiene para decirles”, dijo Cristina Kirchner cuando declaró en indagatoria en el juicio, el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir. En esa oportunidad, la vicepresidenta también dijo: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.

Cristina Kichner en el juicio de la obra pública

Es que los ex jefes de Gabinete eran los encargados de las resignaciones de los fondos del presupuesto nacional. Esa metodología se uso para enviarle partidas de dinero a Báez. En tanto, Zannini como secretario de Legal y Técnica era quien controlaba la formalidad de las resignaciones.

Con el pedido de postergación de Alberto Fernández, ahora los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, deberán fijar una nueva fecha para que declare el jefe de Estado a su regreso de la gira.

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en 52 obras públicas que recibió Báez para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La acusación habla de sobreprecios, obras sin terminar y asignaciones cuando las compañías no tenían antecedentes para hacerlas. Las defensas rechazan esa hipótesis y cuestionan el peritaje que derivó en esa conclusiones.

El juicio entra hoy en su cuarto año. Comenzó en mayo de 2019 y resta la declaración de unos 30 testigos. La expectativa es si este año puede haber veredicto o si quedará para el 2023, año de elecciones presidenciales. Por la pandemia del coronavirus desde agosto de 2020 el proceso es mixto: los jueces y los testigos están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales de Comodoro Py y el fiscal Diego Luciani, los abogados defensores y los imputados y los querellantes a través de un sistema de videoconferencia.

