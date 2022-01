Pese a la crisis desatada por la renuncia de Máximo Kirchner, el Presidente viaja mañana a Rusia y China

Alberto Fernández viajará a China y Rusia

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos generó un estallido en el interior del gobierno nacional. Al igual que sucedió en la crisis post PASO, el kirchnerismo pateó el tablero con una decisión política de alto impacto.

Pese a la crisis desatada por la renuncia, como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández mantiene su viaje a Rusia y China. Saldrá mañana a las 22 rumbo a Moscú junto a ministros, gobernadores e intendentes. A raíz de esto, Cristina Kirchner quedará a cargo del Ejecutivo.

La gira que comienza mañana es muy importante para el gobierno argentino ya que el Presidente se reunirá con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jiping.

El Presidente se enteró esta tarde, antes de la publicación de la carta que realizó el hijo de la Vicepresidenta, cuando el propio Máximo lo llamó para comunicarle que no seguiría al frente del bloque. Minutos después dio a conocer un texto en el que cuestionó duramente el acuerdo del Gobierno con el Fondo.

Máximo Kirchner renunció a la presidente del bloque de diputados oficialistas

“Es bueno que el viaje ocurra después del acuerdo con el Fondo. Los acuerdos comerciales estaban supeditados a un acuerdo con el FMI. Por eso es importante hacerlo ahora”, indicó el Presidente durante una entrevista que brindó a C5N pocos minutos después de enterarse de la renuncia de Kirchner.

Durante todo el fin de semana se multiplicaron las suspicacias por el silencio del kirchnerismo respecto al acuerdo con el FMI. Sobre todo la ausencia de un respaldo público por parte de Cristina y Máximo Kirchner. En la Casa Rosada reconocieron que había un clima de tensión interno pero no se imaginaron que podía terminar con la renuncia de Máximo Kirchner.

“Hablé el miércoles pasado con Máximo y me contó sus diferencias. Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que no era necesario. Él me dijo que había hablado con Cristina y que ella no estaba de acuerdo” , sostuvo.

Fernández también reconoció que Cristina Kirchner no estaba de acuerdo con el cierre de la negociación que se hizo con el Fondo, pero aseguró que él es el Presidente y debe tomar decisiones. “Sé que tiene una mirada distinta, pero hay un momento donde hay que tomar una decisión y yo tomé esta”, indicó.

Alberto Fernández junto a Máximo Kirchner

La comitiva presidencial que viajará mañana estará integrada por el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán; los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca) y Arabela Carreras (Río Negro); el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

También irán el secretario presidencial Julio Vitobello, la Portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bosco; la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Durante este fin de semana, luego de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente sumó a la comitiva a Martín Guzmán, que solo viajará a Rusia. Luego regresará a la Argentina para seguir monitoreando de cerca el segundo tramo de las negociaciones con el FMI.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, señaló Kirchner en su carta.

