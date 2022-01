Rodríguez Larreta: “No ayuda y genera incertidumbre que Cristina Kirchner hable en contra del acuerdo con el FMI”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy la negociación entre la Argentina y el FMI para reestructurar la deuda y señaló: “ No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada ”.

“Acá, lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y tener trabajo”, aseguró el mandatario de la ciudad de Buenos Aires durante la presentación de las nuevas medidas que se implementarán en el ciclo lectivo 2022. En este sentido, enfatizó que “lo importante es tener un plan, que nos muestren cómo Argentina vuelva a crecer y generar trabajo; el acuerdo con el Fondo es un capítulo y no el más importante”.

