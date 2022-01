Fernanda Vallejos: “Estados Unidos pretende, vía el FMI, arrasar los derechos humanos de los argentinos”

Fernanda Vallejos (Maximiliano Luna)

Cuando las negociaciones con el FMI están en su punto más caliente -el Gobierno debe definir si paga los dos vencimientos de este viernes y del próximo martes por 1.100 millones de dólares-, el kirchnerismo más duro comenzó a condicionar un posible acuerdo que, en el peor de los casos, debería llegar antes de fines de marzo.

Primero fue Leopoldo Moreau quien anticipó que “el default no es el peor de los remedios” y que Argentina no debería ceder ante un ajuste: “Nos empujan al default, no somos el partido del default, pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando, de la que recién ahora estamos saliendo, no nos vamos a jugar en una timba la democracia”.

Y agregó: “¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue, esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía”.

Leopoldo Moreau

Pero ahora Fernanda Vallejos, ex diputada nacional, publicó un mensaje aún más duro contra el FMI en particular y contra Estados Unidos en general: “No existe, en la historia moderna, mayor violador sistemático de los DDHH de los pueblos que el FMI, instrumento de EEUU para someter a los países deudores a sus intereses geopolíticos y al del capital transnacional que hace negocios en nuestras economías” , comenzó la economista en sus redes sociales.

Y continuó: “¿Por qué no se ocupa EEUU de los DDHH a la salud, a la educación, del pueblo norteamericano? ¿Por qué no habla “la comunidad internacional” de los DDHH de los negros y latinos en EEUU? ¿O de cómo financió vía FMI la implantación del neoliberalismo con dictaduras en Chile y Argentina?”.

El posteo de la ex diputada nacional

Sin embargo, fue en un tercer mensaje en el que mandó la acusación más grave: “Pero hoy me preocupan -y de eso tenemos que hablar los argentinos- los DDHH de nuestro pueblo, que EEUU, vía FMI, pretende volver a arrasar, obligándonos a firmar un nuevo acuerdo de deuda con condicionalidades fuertes para “pagar” la estafa macrista. La Patria está en peligro”.

Luego, como respuesta a un usuario que le advertía que había una causa penal iniciada, Vallejos replicó: “Eso es, para la cuestión de fondo, te diría secundario. La cárcel de los estafadores es necesaria. Pero no nos va a saldar la estafa que nos reclaman como deuda”.

La respuesta de Vallejos a un usuario

Si bien luego de un gesto político de Biden hacia el gobierno argentino la negociación con el Fondo pareciera estar encaminada, Alberto Fernández aún mantiene como posibilidad no pagar el vencimiento de este viernes por 731 millones de dólares. La condición es que haya una promesa de acuerdo antes de que inicie el fin de semana.

Las negociaciones entraron en otra etapa luego de que Jake Sullivan -principal asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca- planteara ante Joseph Biden las dificultades técnicas y políticas que enfrentaba Alberto Fernández en su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri en épocas de Donald Trump.

