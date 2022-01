Leopoldo Moreau: “El default no es el peor de los remedios”

La vicepresidenta Cristina Kirchner y Leopoldo Moreau, en una foto de archivo (NA)

La negociación entre el Gobierno y el FMI para renegociar la deuda se encuentra en momentos de definición, sobre todo porque entre el viernes y el martes próximo la Argentina deberá pagar vencimientos por USD 1.100 millones. En este marco, el diputado por el Frente de Todos Leopoldo Moreau planteó una mirada crítica sobre las condiciones que impone el organismo de crédito: “ Default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios ”.

El dirigente oficialista, en este sentido, aseguró que el Gobierno no propone el default. “ Nos empujan al default, no somos el partido del default , pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando, de la que recién ahora estamos saliendo, no nos vamos a jugar en una timba la democracia”, agregó en una entrevista en Radio Con Vos.

En la misma línea, reconoció que él “no hubiese pagado” los USD 5.000 millones que Alberto Fernández hizo efectivo por vencimientos de deuda durante el 2021 y recordó la política económica instrumentada por Néstor Kirchner cuando fue presidente. “ ¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue , esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía”, afirmó.

Y completó: “No debe ocurrir que nos impongan un techo al crecimiento, la lógica del fondo es que nos crezcamos demasiado para que haya ahorro de divisa y paguemos, pero es una lógica contraria al interés del país o de la sociedad. (...) El déficit no se reduce recortando gastos, sino mejorando los ingresos. El FMI quiere imponer la misma receta de siempre, quiere aplicar políticas como el Tratado de Versalles, que terminan generando pobreza, conmociones sociales, y hasta situaciones de tensiones bélicas; nosotros tenemos una mirada distinta”.

Leopoldo Moreau en el Congreso

Ayer, el FMI aseguró que trabaja ”muy estrechamente” con el Gobierno argentino, pero insistió en que es necesario un “programa sólido y creíble” para cerrar un acuerdo para restructurar la deuda.

”Estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades de Argentina para tener un programa que ayude a los argentinos. Y eso requiere un programa sólido y creíble que enfrente los desequilibrios que tiene el país”, enfatizó la vicedirectora ejecutiva del Fondo Monetario, Gita Gopinath.

Fue en el marco de la presentación por parte del organismo de la actualización de su Panorama Económico Mundial, una evaluación que fue expuesta por la economista india en conferencia de prensa, en donde fue consultada sobre las negociaciones con la Argentina en las que se busca renegociar una deuda de U$S 44.000 millones.

”Tenemos que mejorar los desequilibrios así podemos ayudar a los argentinos para su recuperación, para que salgan de las dificultades que enfrentan”, resaltó la economista. Y añadió: “Entendemos que la situación económica y social es desafiante. Por eso estamos adoptando un enfoque flexible y pragmático y esperamos tener progresos en los próximos días”.

El Gobierno deberá afrontar este viernes el primer vencimiento del año con el FMI, por U$S 731 millones, en concepto de amortización de capital por el préstamo que el organismo otorgó a la Argentina en 2018. Por el momento, la Casa Rosada no confirmó si se realizará ese pago.

El país se encuentra en serias dificultades para hacer frente a los dos vencimientos que se avecinan, ya que las reservas netas del Banco Central están en su nivel más bajo desde 2016. Durante la semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió con que el país “necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes”.

Por otra parte, el FMI estimó ayer que la Argentina crecerá 3% este año y 2,5% el próximo y advirtió que la inflación alta “corre el riesgo de afianzarse”.

