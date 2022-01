El Gobierno le respondió a Rodríguez Larreta: “Que escuche y no hable porque sí”

Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno

El gobierno se encuentra en un momento determinante en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, cada movimiento o aparición pública genera un debate político. Esta mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, golpeó primero: aseguró que las declaraciones realizadas ayer por Cristina Kirchner no ayudan para llegar a un entendimiento con el organismo de crédito.

“ Yo le pido al jefe de Gobierno que escuche o lea, que no tenga la respuesta preparada porque sí ”, respondió Gabriela Cerruti en una entrevista concedida a Futurock minutos después de su conferencia de prensa semanal en Casa Rosada.

Y agregó: “ Yo escuché a la Vicepresidenta, como creo que la escuchamos todos los que nos interesa su palabra política, y dice sobre la negociación con el Fondo más o menos lo miso que digo yo ”. “Si hubiéramos sido gobierno en 2018, no hubiéramos recurrido al Fondo, allí nos puso Mauricio Macri; ahora lo tenemos que resolver y no vamos a hacer ningún acuerdo que implique un ajuste”, completó.

La portavoz dijo que se trata de una visión compartida en toda la administración pública: “Lo dice la vicepresidenta, lo dice el presidente, lo dice el ministro de Economía y lo dicen todos”.

Cristina Kirchner viajó a Honduras para la asunción de Xiomara Castro. En un discurso pronunciado en ese país, cuestionó las políticas de ajuste impartidas por el organismo de crédito y hasta lo vinculó con el narcotráfico.

Horacio Rodríguez Larreta

Este jueves, Rodríguez Larreta encabezó un acto en el que realizó anuncios educativos y aprovechó la ocasión para opinar sobre la negociación con el FMI. “No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta (Cristina Kirchner) hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada“, declaró.

La Argentina debe afrontar mañana un pago de USD 731 millones al organismo multilateral de crédito. Sin embargo, el desembolso en un contexto de debilidad de recursos en el Banco Central está atado al diálogo que mantiene el Poder Ejecutivo con el staff del FMI para refinanciar el préstamo adoptado por Cambiemos. Esta mañana, Infobae reveló que el Presidente piensa en suspender ese pago en caso de que el board no acepte el programa propuesto por la Argentina para bajar el gasto público.

En el medio, distintos dirigentes ligados a Cristina Kirchner plantearon que el default no es “el peor de los remedios”, algo que dejó al descubierto nuevamente las internas en la coalición oficialista.

Cerruti encabezó este jueves una rueda de prensa en la que no dio mayores definiciones sobre el rumbo de las negociaciones. Sólo se limitó a confirmar que la carta de intención será puesta a consideración del Congreso, tal como había comprometido el oficialismo a través de una ley votada el año pasado.

