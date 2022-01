Hebe de Bonafini insultó a Horacio Rodríguez Larreta y convocó a la marcha contra los jueces de la Corte: “Les tiene que doler”

Hebe De Bonafini en El Destape Radio

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a la movilización del 1 de febrero contra la Corte Suprema y planteó que tiene que ser multitudinaria para que “les duela y les moleste”.

En diálogo con Dady Brieva, en El Destape Radio, la referente de Derechos Humanos aseguró que la disputa con la Justicia requiere “una respuesta contundente”. “Tenemos que ser muchos, que se note y que les duela, que les moleste” , dijo y lamentó que debido a la pandemia la Argentina atraviese “un momento difícil para salir a la calle”.

Por otro lado, explicó que Madres de Plaza de Mayo no participa de la organización de la movilización porque sus integrantes no pueden asistir por recomendación médica, dada su avanzada edad. Además, envió un mensaje a algunos líderes sindicales, como Carlos Acuña de la CGT, quien dijo que no fue invitado.

“Uno tiene que estar siempre convocado para estas cosas, tiene que estar siempre alerta, porque es una cosa para el pueblo”, arremetió. También puso en duda que algunos de los referentes gremiales que se manifestaron a favor de la marcha luego movilicen sus aparatos el día de la marcha.

“Adherir es fácil, pero después hay que ver la presencia. Yo no sé si todos los que convocan, van”, desafió Bonafini, e insistió en que la marcha debe tener mucha participación para “ponerse en contra de estos tipos (los jueces) que nos hacen la vida imposible”.

Por otro lado, apuntó contra la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien dijo que los alumnos que abandonaron la escuela durante la pandemia ahora están “perdidos en los pasillos de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar”, al tiempo que descartó la posibilidad de que puedan reinsertarse en el sistema educativo.

Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta

“ Esas minas piensan así, por eso están con Macri y Larreta. Ellos piensan solamente en ellos. Los negros no tienen que existir. Ya lo dijo Macri, que se mueran los que tienen que morir. Ese es el pensamiento de todos. Más drogas, los vamos matando de a poco”, dijo.

Y agregó: “Además las escuelas de ellos son un desastre. Nunca les importaron los alumnos, que se enfermen. Larreta pone esa cara de pelotudo para hablar y dice cosas que parecen buenas pero la verdad es que son todas mentiras. Son como Macri, mienten, mienten, mienten . Eso lo decía Goebbels. Ellos tienen la doctrina nazi”.

Finalmente, al ser consultada sobre la causa “Gestapo”, en la que se investiga si funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal armaron causas contra sindicalistas ayudados por miembros de la AFI, Hebe de Bonafini planteó que el oficialismo debe ponerse “con manos fuertes” y “encanar a alguien”. “Que vean que somos capaces, que tenemos fuerza, que hay un pueblo que responda, y meter presos a unos cuantos. Con preventiva, como sea, pero en la cárcel, cosa que tengan que empezar a esconderse como las hormigas”, dijo .

