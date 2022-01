Reapareció Ginés González García y recordó su salida del Gobierno: “No hice nada incorrecto, quizá cometí alguna estupidez”

El ministro de Salud Ginés González García (REUTERS)

El ex ministro de Salud Ginés González García volvió a recordar hoy su salida del Gobierno del Frente de Todos envuelto en la polémica que significó el vacunatorio VIP, que benefició a un grupo de funcionarios cuando todavía no se había expandido la inoculación contra el coronavirus en todo el país.

“Fue un dolor grande, algo difícil de ser superado; pero (estoy) con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia. Quizá cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara”, recordó.

Además, y en diálogo con radio Delta, aseguró que aquel episodio “no pudo haber sido fortuito”. “ A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas , pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la situación de la pandemia actual y la multiplicación de los casos por la irrupción de la variante Ómicron. “Antes había más respeto y miedo, hoy se perdió mucho, sobre todo en los jóvenes”. Además, destacó: “Se podrían haber hecho las cosas mejor, pero hoy Argentina está rankeada como uno de los países con mejores resultados en el mundo”.

Noticia en desarrollo