El Gobierno utilizará un informe del FMI sobre el crédito otorgado a Macri para reclamar mayor flexibilidad en las negociaciones en Washington

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva durante un encuentro en Roma convocado para analizar la negociación entre la Argentina y el FMI (REUTERS)

El informe que publique el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de Nochebuena será la carta más fuerte que juegue el Gobierno Nacional para flexibilizar las duras negociaciones con el organismo. Una evaluación técnica sobre el uso y las consecuencias económicas del crédito de más de 44 mil millones de dólares concedido a Mauricio Macri, la cual será utilizada por Alberto Fernández para demostrar que hubo responsabilidades compartidas entre la anterior administración de la organización financiera y la actual oposición.

Para conceder un nuevo crédito -de Facilidades Extendidas, como se prevé-, el board del FMI tiene que discutir un informe técnico sobre lo que sucedió con el anterior. En el caso argentino, el organismo tiene en su poder el documento en el que con certeza se detalla cómo se utilizó el programa Stand-By otorgado al Gobierno de Cambiemos en 2018 y por el cual Argentina debería desembolsar entre 2022 y 2023 alrededor de 40 mil millones de USD. En líneas generales el dossier que será publicado este miércoles dirá que se malgastó el crédito, que no se cumplieron las metas establecidas y que se agravaron los principales indicadores de la economía.

Una definición del Fondo en ese sentido será clave en la estrategia de negociación de Casa Rosada. El Gobierno pretende, si el organismo reconoce su propio error político durante la administración de Christine Lagarde, flexibilizar las condiciones de un nuevo programa.

“Le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal-utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales . Eso nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino”, planteó Alberto Fernández a principios de este mes ante la Unión Industrial Argentina (UIA).

Semanas atrás Julie Kozack, subdirectora en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, solicitó al economista noruego Odd Per Brekk, vicejefe del Departamento de Asia y Pacífico del organismo multilateral, que ejecute la decisión de realizar la Evaluación Ex-Post. Son casi un centenar de páginas que el Directorio Ejecutivo del Fondo tratará mañana.

Tal como adelantó Infobae, el informe carece de consideraciones políticas. Es netamente técnico, con lo cual, pese a que el crédito Stand-By se otorgó por decisión de Donald Trump y a que en esa administración del organismo influían dos altos funcionarios que hoy ocupan puestos claves en Washington como David Lipton, asesor clave de Yenet Yallen, secretaria del Tesoro de EE.UU, y Mauricio Claver, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el documento no habrá menciones a ellos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán

Con la publicación del informe, los interlocutores del Frente de Todos saldrán al cruce de la oposición durante los próximos días para enrostrarles como Macri despilfarró el multimillonario crédito, para luego exigirles que, a raíz de su pertenencia política a Juntos por el Cambio, se hagan cargo y den el visto bueno a la aprobación de un nuevo acuerdo en el Congreso de la Nación durante el primer trimestre de 2022. En reiteradas oportunidades el ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó que de los 44.000 millones de dólares se usaron alrededor de 20 mil millones para el pago de deuda y lo restante para financiar fuga de capitales.

La relación entre el oficialismo y JxC se tensó aún mas luego de que Máximo Kirchner dinamitara el acuerdo por el Presupuesto 2022 tras su furibundo discurso en la Cámara de Diputados en el que apuntó directamente contra Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. “Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo un ex vicejefe de Gobierno, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro del Interior y el ex presidente de esta Cámara ante una situación gravísima en la que dejaron este país cuando lo endeudaron en 44 mil millones de dólares”, dijo el titular del bloque del FdT.

Cuando el Gobierno utilice el informe del FMI para cuestionar a Juntos por el Cambio por la deuda contraída durante la gestión de Macri se vendrá un vendaval de acusaciones cruzadas sobre el manejo de la economía. Pasado el efecto de la profundización de la grieta, el oficialismo le planteará a la oposición la necesidad de acercar posiciones para cerrar de forma institucional, en el Congreso de la Nación, el acuerdo con el Fondo.

Máximo Kirchner durante la sesión en la que se debatió el Presupuesto 2022 (Maximiliano Luna)

Las negociaciones con JxC se llevarán a cabo durante enero. Por su parte, el Directorio del organismo internacional de crédito se tomará un receso por las fiestas de fin de año -entre el 24 y el 31 de diciembre- que por lo general se extiende durante la primera semana de enero. Con lo cual, tras el contacto que mantuvieron el viernes pasado Alberto Fernández y Martín Guzmán con Kristalina Georgieva, las conversaciones se postergarán hasta la segunda semana de 2022 .

El programa de Facilidades Extendidas que pretende alcanzar el Gobierno argentino contempla el traslado de los pagos al FMI al período 2026-2031. Mientras se lo busca, la Argentina cancelará esta semana una cuota de USD 1.892 millones con un depósito de Derechos Especiales de Giro (DEG), que forman parte de las reservas del Banco Central.

“Queremos llevar un programa propio, que sea de crecimiento, de desarrollo y no de ajuste”, expresó anoche el Presidente en declaraciones a IP Noticias donde insistió con que frente a un contexto en el que “tenemos gente sumida en la pobreza”, pretende que el acuerdo “no nos postergue” y “que nos deje seguir creciendo”.

