Tras la derrota del Gobierno por el Presupuesto, Máximo Kirchner se abroquela en el PJ bonaerense

Máximo Kirchner en la sesión de Diputados luego de dinamitar el acuerdo con la oposición prorrogar el debate (Maximiliano Luna)

El diputado nacional del Frente de Todos y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, asumirá este sábado la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, tras una larga batalla judicial que buscó frenar su proclamación y que tuvo el sello e impulso del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. De esta manera, Kirchner institucionalizará la acumulación de poder que viene concentrando en el peronismo bonaerense, superando ya los límites de La Cámpora. Tras una jornada donde el Frente de Todos no logró conseguir los votos para aprobar el Presupuesto, con Kirchner en el centro de la escena, el diputado tendrá acompañamiento pleno en San Vicente ya que por la noche de este viernes se confirmó que al acto irá el presidente Alberto Fernández.

El acto se iniciará a las 11 en la Quinta de San Vicente, la residencia de descanso que supo ser de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, hoy reconvertida en museo y donde se encuentran los restos del ex presidente. Kirchner será el orador principal en un escenario que estará montado sobre el parque del gran predio de 19 hectáreas en las afueras del municipio de San Vicente.

El líder de La Cámpora se hará cargo del PJ bonaerense de manera formal luego de lo que fue la maratónica sesión en la Cámara de Diputados de la Nación donde el Frente de Todos no logró conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2022 que elevó el Poder Ejecutivo . En la mañana de este viernes y luego de varias horas de debate, Kirchner fue uno de los legisladores que cerró la lista de oradores. Allí se cruzó con la oposición. “Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo un ex vicejefe de Gobierno, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro del Interior y el ex presidente de esta Cámara ante una situación gravísima en la que dejaron este país cuando lo endeudaron en 44 mil millones de dólares”, aseguró. El mensaje tenía como destinatarios a Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, que estaban sentados a metros de él y que rápidamente activaron una seguidilla de abucheos en uno de los puntos más calientes de la sesión. Tras ello, el oficialismo dio por perdida la batalla legislativa.

El último congreso del PJ bonaerense

Por eso se espera que este sábado, Máximo Kirchner conceda algún pasaje de su discurso a lo que fue la votación del viernes por la mañana cuando el Presupuesto terminó rechazado.

Al diputado lo escucharán intendentes, ministros nacionales y provinciales, legisladores y otros dirigentes sociales y sindicales que terminaron sumándose al plan que motorizó promediando el 2020, el por entonces intendente de Lomas de Zamora y hoy jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; aliado políticamente al líder de La Cámpora. También estará presente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Pero la última novedad fue que luego de un viernes agitado para el oficialismo, se terminó de confirmar que el presidente también irá a la consagración de Kirchner. Será una señal de apoyo a la figura del diputado luego de no poder conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto.

El oficialismo chocó con la oposición en el Congreso y no consiguió los votos para votar afirmativamente el Presupuesto 2022 (NA)

La primera señal de unidad la lanzó este viernes el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien a través de sus redes sociales respaldó a Kirchner y cruzó a la oposición. “Tratar de justificar en las palabras de Máximo Kirchner la decisión irresponsable de la oposición de dejar al país sin presupuesto, en medio de las negociaciones con el FMI y por una megadeuda que ustedes mismos generaron es una mentira inaceptable.¿Lo que dijo Máximo los llevó a tomar la mayor deuda de la historia con el FMI y del mundo? ¿Lo que dijo Máximo los motivó a darle esa plata a los bancos extranjeros para que la fuguen? ¿También los hizo dejar términos de pago imposibles para la Argentina?”, le preguntó el ministro a la dirigencia opositora. No fue el único.

Batalla judicial (casi) ganada

En tanto, esta semana -al conocerse que finalmente Kirchner asumirá al PJ provincial- se escribió un nuevo capítulo de la batalla judicial que planteó, por el modo de la convocatoria a las elecciones internas suscitadas en el partido, Fernando Gray, quien a partir de este fin de semana dejará de ser el vicepresidente partidario.

El día martes un fallo de la Cámara Electoral puso en duda la asunción de Kirchner en el PJ bonaerense. Fue al conceder un recurso de queja de Gray ante la Corte Suprema. El intendente de Esteban Echevarría aduce que no hubo una elección formal en el partido, que hay 12 miembros del Consejo que no tienen la antigüedad necesaria de afiliación, que es de dos años y que hay otros 7 que están afiliados a otros partidos. Solo una resolución de la Corte Suprema frente a la presentación que hará Gray podría invalidar el desembarco al PJ provincial del presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. En en el entorno del legislador aseguran que la habilitación para que Gray vaya a la Corte “no modifica nada”. Por eso, en parte, el acto de este sábado se hará igual.

Máximo Kirchner con el saliente vicepresidente del PJ Fernando Gray

Además, este miércoles hubo una reunión del Congreso partidario donde se avanzó en la constitución de la comisión de poderes y la confirmación de la decisión de la junta electoral partidaria de prorrogar los mandatos de los consejos distritales. Las elecciones en los consejos distritales serán en el mes de marzo.

Además, desde las redes sociales oficiales del PJ bonaerense también se le contestó -sin nombrarlo- al intendente de Esteban Echevarría. “Cada cuatro años se realiza el proceso de renovación de autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El lunes 20 vencen los mandatos de las autoridades electas para el período 2017-2021 y el martes asumirá en el ejercicio de sus funciones el Consejo electo para el período 2021-2025. La elección se realizó conforme la normativa vigente y cumpliendo con la Carta Orgánica. Dicho proceso electoral fue validado tanto por el Juzgado Federal electoral de primera instancia como por la Cámara Nacional Electoral”, advirtieron desde la conducción del partido que hasta este fin de semana es presidido por el intendente (en uso de licencia) de Merlo, Gustavo Menéndez.

SEGUIR LEYENDO: