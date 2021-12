Cristian Ritondo: “Los kirchneristas son las únicas personas del mundo que piden ayuda agrediéndote”

Cristian Ritondo

El gobierno nacional sufrió este viernes por la mañana un duro revés político: el Presupuesto 2022 fue rechazado en la Cámara de Diputados y ahora Alberto Fernández deberá prorrogar el actual por decreto.

Sin embargo, antes de la votación final el oficialismo había acordado con la oposición que el proyecto volviera a tratarse en comisión para intentar acercar posiciones. Así evitaría la derrota total, o al menos ganaría tiempo.

Los principales referentes de Juntos por el Cambio habían dado el visto bueno. Pero el duro discurso de Máximo Kirchner terminó por dinamitar el precario pacto. Durante su intervención, el jefe del bloque del Frente de Todos fustigó a la oposición y apuntó personalmente contra Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

Visiblemente irritado, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, fue el encargado de oficializar el cambio de postura: “Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, nuestro bloque iba a acompañar; ahora no va a acompañar que vuelva a comisión”, dijo casi gritando.

En diálogo con Infobae, Ritondo lamentó que el oficialismo se quedara sin presupuesto “solo para quedar bien con la tribuna” . También calificó al ministro de Economía, Martín Guzmán, de “irresponsable”.

-¿Qué significa para el Gobierno no haber podido sacar el Presupuesto?

-El kirchnerismo confunde discurso y relato con su responsabilidad institucional. Hicieron un festival de la desmesura discursiva que no ayudó y terminó explotando todo. Es muy irresponsable dinamitar todo solo para quedar bien con la tribuna, como hizo Máximo Kirchner. El diálogo es el camino que tiene que adoptar el Gobierno porque la prepotencia solo le va a traer derrotas. Nosotros siempre dijimos que íbamos a dar quórum y votar en contra.

-¿Lo sorprendió que el gobierno avance con la sesión sin tener los votos asegurados previamente?

-No. Tienen una cuestión de prepotencia y se enamoran de su propio relato.

-¿Por qué cree que Maximo Kirchner adoptó una línea tan dura en el discurso de cierre?

-Porque hablan para la tribuna, se convencen de algo y lo repiten hasta el cansancio. Son las únicas personas del mundo que piden ayuda agrediéndote. No creen en el diálogo. Tiene un concepto de amigo/enemigo.

Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos

-¿Se había llegado a un acuerdo para que vuelva a comisión? ¿El Gobierno había acordado reveer el número de inflación?

-Había un pedido para que los ayudáramos. Ellos ya habían perdido. Entre lo que iba a decir durante mi discurso, que luego terminé cambiando tras la intervención de Máximo, uno punto era que no queremos facultades delegadas en el Presupuesto. También que revean los números de la macro y que le pongamos una especie de techo a la meta de inflación: si dicen que la inflación va a ser de 33% pero la recaudación es más porque se supera ese 33%, todo el excedente tiene que volver a la Cámara . Dentro del bloque estaba la duda, si iban a tratar de “caminar” a alguno durante la semana. Por eso lo queríamos decir en el discurso.

-¿Había dudas en relación a la presión que podían ejercer algunos gobernadores de Juntos sobre los diputados de sus provincias?

-Ya habían perdido la primera votación y se encaminaba a eso. Juntos por el Cambio se mostró más unido que nunca, más allá de cualquier presión a los gobernadores.

-¿Cree que las posturas más duras de la oposición pueden perjudicar la negociación con el FMI? Guzmán hoy cuestionó a la oposición por generar incertidumbre

-Guzmán es un irresponsable, en todos los términos. Primero, hacía tres meses que tenía presentado el presupuesto y no lo vino a explicar. Segundo, su Presupuesto era un dibujo. Tercero, vino el lunes y no contestó ni habló sobre nada de esto. Y cuarto, hace dos años que es ministro y lo único que hizo fue crear y aumentar impuestos. La responsabilidad de negociar y sacar el Presupuesto es del Gobierno.

Bloque de Juntos por el Cambio en Diputados

-¿Cree que la oposición puede pagar algún costo político por no haber aprobado el presupuesto?

-¿La oposición por ser oposición? No, al contrario.

-¿Este desenlace fortalece en alguna medida a los sectores más duros de la oposición?

-No tenemos bandos, somos un único Juntos y defendemos los mismos valores. Estamos consustanciados con lo que tenemos que defender. Somos un solo interbloque y tenemos la fortaleza de defender ideas.

-¿Cree que esta dinámica se va a repetir durante el año que viene?

-Sin diálogo y respeto no se construyen consensos, y sin esos consensos la democracia falla. Pero para que haya diálogo tiene que haber dos. Si el Gobierno no busca puntos en común con la oposición es muy difícil. Nosotros en campaña dijimos lo que íbamos a hacer y lo estamos haciendo.

-¿Se puede repetir la situación si el Gobierno convoca a sesiones extraordinarias para tratar el plan plurianual o un eventual acuerdo con el FMI?

-¿El plan plurianual que iba a llegar el 4 de diciembre? Lo está trayendo el general Alais (risas). El jefe de Gabinete en dos años vino dos veces. Si no aprenden a dialogar o lo hacen de la boca para afuera, es imposible. Eso dijeron después de las PASO, pero deben haber perdido el teléfono de todos nosotros porque no buscan dialogar. No creo que para las sesiones extraordinarias planteen ninguna de las prioridades que nosotros tenemos. Si no lo hicieron durante las sesiones ordinarias…

