La Coalición Cívica se diferenció de los “halcones” de Juntos por el Cambio: “Voltear el presupuesto no era una opción”

El rechazo del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados no dejó sólo una derrota dura al gobierno nacional, sino que también impactó hacia adentro de la coalición opositora mayoritaria, Juntos por el Cambio. La interna en la fuerza más numerosa detrás del Frente de Todos se agravó tras las idas y vueltas y las discusiones entre el PRO, la UCR en sus distintas vertientes, y la Coalición Cívica. Sólo un discurso divisivo y desafiante como el que pronunció el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, pudo mantener unida una bancada que estuvo, sobre todo en las primeras horas de la mañana, al borde del colapso.

Las versiones sobre malestar interno que se multiplicaron durante todo el día tuvieron, hacia la última hora, una definición formal, explícita y pública: en un comunicado, el partido que lidera Elisa Carrió, tomó distancia de la posición rupturista que expresaron los denominados “halcones” de JxC, que habían llamado a “voltear” el Presupuesto.

El hemiciclo de Diputados fue escenario de más de 22 horas de debate, que terminaron sin acuerdo. (Maximiliano Luna)

“Para la Coalición Cívica voltear el presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable ”, afirmó el comunicado que expresó, en apenas dos oraciones lo que había sido la comidilla política del día después del fracaso del gobierno nacional en tener la ley de leyes para el funcionamiento de la economía, que era, al mismo tiempo, clave para la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Durante la sesión, tanto el presidente del bloque Juan Manuel López, como el titular del partido y también diputado Maximiliano Ferraro, cuestionaron al Gobierno, pero aclararon que estaban de acuerdo en que el Poder Ejecutivo necesitaba del acuerdo con el FMI y que era fundamental para eso contar con un presupuesto. “ Con esas palabras, que ratificaban lo que la Coalición había dicho antes, hubo algunos que se aprovecharon para negociar y otros se endurecieron para romper ”, reconoció en diálogo con Infobae una de las personas que estuvo en su banca y que tiene diálogo permanente con Carrió. Apuntaban a un sector del radicalismo y del PRO que mantuvieron conversaciones para conseguir partidas presupuestarias específicas.

Uno de los momentos en que el PRO discutía qué hacer ante la posibilidad de que el Presupuesto no se votara. (Télam)

“ Lo que pasó con el Presupuesto no puede pasar nunca más. La estudiantina de discutir 100 diputados qué hacer o qué no hacer en medio de una sesión no puede pasar más. Se necesita más trabajo de coordinación en el interbloque de Juntos por el Cambio como también en la Mesa Nacional, donde están todos los dirigentes ”, afirmó el mismo portavoz que pidió reserva y que, pasadas las 20, recién había podido dormir cuatro horas después de una sesión interminable.

Volviendo al comunicado, tras el maratónico debate cargado de tensiones y la dura derrota para el Frente de Todos -que no pudo sancionar el Presupuesto 2022-, la Coalición Cívica llamó al Gobierno a mostrar, de ahora en más, “un mínimo de sensatez” y apertura al diálogo con la oposición. Y adelantaron que no planean “boicotear un acuerdo con el FMI” porque la Argentina “no resiste más inestabilidad económica”.

El diputado Ritondo, cuando confirma que la oposición, unida, iba a votar en contra. (Maximiliano Luna)

“Durante toda la jornada del debate presupuestario trabajamos y agotamos todas las instancias posibles para que el proyecto vuelva a la comisión y no para rechazarlo como finalmente ocurrió”, aclararon a través del comunicado oficial. Cabe destacar que votar en contra o abstenerse pero posibilitar el quórum ha sido una postura que mantuvo Elisa Carrió a la hora de tratar los presupuestos, para nunca dejar a un gobierno sin una de las herramientas más importantes para la gestión.

Sin embargo, señalaron que la “incapacidad del oficialismo para entender que para gobernar cuando se está en minoría se debe ceder” fue determinante para el resultado adverso de la votación. Y por eso enviaron un claro mensaje destinado a los sectores más duros de Juntos por el Cambio: “Para la Coalición Cívica voltear el presupuesto no era una opción”, en referencia a los dichos del diputado radical Martín Tetaz.

Diputados de la Coalición Cívica

Por otro lado, desde la Coalición Cívica celebraron el encuentro que hoy mantuvieron el presidente Alberto Fernández y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. “Por el bien de todos los argentinos, y en medio de tanta irresponsabilidad, es alentador que se haya tenido una buena reunión con la titular del Fondo Monetario ”, expresaron.

Tras la reunión, la directora gerente del organismo afirmó haber tenido “una muy buena reunión” virtual con Fernández y dijo que ambas partes seguirán trabajando para que la Argentina alcance un programa con el organismo para refinanciar su deuda.

“Muy buena reunión con el presidente @alferdez sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos. Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”, fue el mensaje de Georgieva en las redes sociales.

Finalmente, reclamaron que el oficialismo “asimile” que ahora es minoría en el Congreso debido a que “los argentinos votaron un límite”. “El diálogo debe ser sin trampas ni mentiras” , concluyeron.

