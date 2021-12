Los movimientos sociales reclamaron por la Ley de Envases y presionan al Gobierno en la calle

Movimientos sociales afines al Gobierno protagonizaron hoy una numerosa marcha frente al Congreso de la Nación para exigirle tanto a los legisladores oficialistas como a la oposición que habiliten una sesión para el tratamiento de seis leyes claves enmarcadas en el programa “Tierra, Techo y Trabajo”.

“Volvemos a las calles porque sin poder popular, no hay justicia social”, fue una de las principales consignas enarboladas por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -que lidera Juan Grabois- y las otras organizaciones que participaron de la movilización, en su mayoría alineadas en el Frente de Todos: La Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, Movimiento Popular Nuestra América, Frente Popular Darío Santillán, OLP y Movimiento Popular los Pibes.

De la nutrida concentración también participaron Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la poderosa UTEP.

Esteban "Gringo" Castro (izquierda) y Juan Grabois (derecha) en la marcha frente al Congreso de la Nación

Durante la convocatoria de hoy, que comenzó a las 11 en el Obelisco y se trasladó al Congreso, las organizaciones sociales ligadas al Gobierno mostraron una agenda parlamentaria propia que en Diputados es impulsada por legisladores como Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa; y Federico Fagioli e Itai Hagman, del Frente Patria Grande.

Una de las principales leyes que piden sea tratada con “urgencia” es la de Envases con Inclusión Social, proyecto que ya recibió dictamen de mayoría en la Cámara Baja.

Grabois -dirigente cercano a Cristina Kirchner- recordó que el proyecto, redactado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, está basado “en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor”, vigente en muchos países del mundo, y que apunta a “crear y dignificar puestos de trabajo y reducir la contaminación causada por los envases que las empresas colocan en el mercado”. La normativa, criticada por la oposición y el empresariado, cuenta con el respaldo de Máximo Kirchner, titular de la bancada del Frente de Todos.

Los legisladores opositores, sobre todo los de Cambiemos, amenazan con no bajar al recinto para tratar las bases de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si en el mismo paquete de leyes se incluye la de Envase. El proyecto es denominado por el auditor nacional y ex senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, como “Ley Grabois” ya que el dirigente social, desde el MTE, representa a los recicladores y es de sus principales promotores.

Marcha al Congreso por la Ley de Envases

La ley establece una tasa que no supere el 3%, por envase, que va a ser recaudada por la AFIP. Ese porcentaje se irá reduciendo a medida que las empresas vayan hacia la sustentabilidad requerida por la normativa que se impulsa y que prevé una mejora en el medio ambiente.

Lo recaudado se destinará a un fidecomiso, manejado por el Ministerio de Ambiente, y se transferirá a los municipios, en la medida que cuenten con un plan de abordaje de reciclado de residuos.

La intención de los dirigentes populares es que el paquete de normas que proponen sea tratado en la misma sesión en la que se discuta el “Plan Plurianual” de garantías para el FMI, o que se habilite una sesión especial.

El martes, Fernández y Sergio Massa, titular de la Cámara Baja, compartieron un almuerzo de trabajo para definir la batería de proyectos de ley que aspiran a que sean aprobados y reciban el consenso de la bancada opositora antes del 10 de diciembre, fecha en la que asumirá la nueva composición de los cuerpos legislativos.

La lista es encabezada por el Presupuesto 2022, la ley Automotriz, la de Electromovilidad, la de Agroindustria, la prórroga de la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina, la derogación de la Ley de Alquileres, además del Plan Plurianual y, por ahora, la Ley de Envases . Sin embargo, su inclusión aún no está asegurada.

Una de las principales criticas de los dirigentes sociales a los legisladores se relaciona con “no escuchar” los reclamos que se realizan desde los sectores más postergados de la sociedad. “Tenemos que escuchar más al pueblo. Es por eso que hoy no nos abren la puerta para discutir, porque no hay escucha ”, enfatizó el secretario general de la UTEP ante los parlantes que apuntaban hacia el Palacio Legislativo. Y agregó: “El punto central de nuestro trabajo está en el territorio, en las unidades productivas de la economía popular en todo el país. Y cuando no nos escuchan, nos movilizamos. No nos queda otro camino que la movilización popular para resolver los problemas de los que no son tenidos en cuenta”.

Dina Sánchez, la coordinadora del Frente Popular Darío Santillán, e integrante de la mesa directiva de la UTEP, le dijo a Infobae: “En diciembre el Congreso está para trabajar”. “Si realmente queremos la trasformación de la Argentina hay que avanzar con el tratamiento y la aprobación de estas leyes”, agregó.

Sánchez precedió a Castro en el uso de la palabra durante la movilización. Ante la nutrida concurrencia expresó: “¿Quiénes son los que no trabajan? Porque después nos tildan a nosotros de vagos, de vagas, pero en el Congreso no vienen a trabajar. El Congreso está para avanzar en políticas públicas para todos y todas”.

Sánchez, como Grabois, entiende que “a los diputados y senadores los eligió el pueblo para que legislen para los últimos y las últimas y no para las multinacionales que presionan para que no salga la Ley de Envases con inclusión”.

Juan Cabandié y Máximo Kirchner, dos de los impulsores de la ley de Envases junto a Juan Grabois

Las otras cinco normativas que impulsan los movimientos sociales son la Ley de Acceso a la Tierra; la Ley para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo que “permitirá realizar el primer censo nacional de personas en situación de calle y avanzar con la creación de una red de centros de integración para que las personas puedan salir de la calle”; la Prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160 para evitar desalojos; la Ley de Tierra, Techo y Trabajo que elaboró Alderete y la Ley Bety Quispe, que apunta a “crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, como parte de los equipos de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“ Vamos a insistir hoy y las veces que hagan falta para que las leyes se traten rápidamente en el Congreso, sobre todo la de Envases que es central para el sector de recicladores y cartoneros y la Ley de la Economía Popular” , le dijo a Infobae Gildo Onorato al finalizar la marcha frente al palacio legislativo y agregó: “El diálogo y la movilización popular fueron los caminos que nos permitieron construir las leyes de alcance social, por eso estamos unidos y seguiremos marchando al Congreso las veces que sean necesarias porque este es el camino de la democracia”.

