Cuesta del Ternero: la Justicia de Río Negro habilitaría en las próximas semanas el desalojo del campo donde murió un joven mapuche

Terreno usurpado por la autodenominada comunidad mapuche Lof Quemquemtreu

Tras un intento fallido de restitución al concesionario del predio que fue usurpado por la autodenominada comunidad mapuche Lof Quemquemtreu en el paraje Cuesta del Ternero, la Justicia rionegrina trabaja en el expediente y analiza el posible desalojo para el mes de diciembre.

Se trata del campo donde el domingo 21 fue asesinado de un disparo el mapuche Elías Garay y herido de gravedad Gonzalo Cabrera.

Los mapuches ingresaron el 18 de septiembre al predio que pertenece al gobierno rionegrino y fue cedido en 1981 al empresario Rolando Rocco, quien mantiene un emprendimiento forestal en el lugar.

En menos de una semana, en el marco de un operativo que comandó la fiscal Betiana Cendón y del que participaron la Policía de Río Negro y otros organismos públicos, el predio fue restituido a Rocco aunque días más tarde los mapuches volvieron a tomar posesión en el sitio.

El campo está ubicado en la ruta provincial 6, a 20 kilómetros del cruce con la 40, en un sitio denominado Tapera de Los Álamos, entre El Bolsón y Bariloche.

Tras la muerte de Garay, Rocco admitió su preocupación por el posible estancamiento de la causa por usurpación: “Hoy esto (por la muerte del mapuche) agrega a la situación otra causa que estanca lo que intentamos defender y en la forma que nos brinda el sistema legal argentino”.

El 24 de septiembre, seis días después de la usurpación, la Justicia provincial ordenó la restitución del lugar al damnificado y procesó a cuatro hombres y dos mujeres, todos integrantes de la comunidad por usurpación.

Uno de los detenidos por la muerte de Elías Garay

El argumento de fiscalía, en ese entonces, mencionaba que los imputados y otras personas que lograron escapar durante el operativo “despojaron de la posesión que se detentaba desde el año 1981, invadiendo el predio e impidiendo al damnificado a realizar las actividades forestales y ganaderas, cortando especies arbóreas, manteniéndose dentro del predio e instalando pancartas y una bandera mapuche. Con este accionar impidieron al denunciante disponer libremente de su finca”.

Al día siguiente, tras agredir a los efectivos que custodiaban el predio, reingresaron al campo y desde entonces permanecen allí.

El próximo 16 de diciembre se realizará una audiencia entre las partes, solicitada por el abogado defensor de Rocco, Ernesto Saavedra, para analizar un pedido de desalojo que solicitó la querella. “Se debe allanar e identificar a las personas para posteriormente proceder al desalojo”, explicó el abogado querellante al diario Río Negro.

Saavedra es, además, abogado defensor de Martín Feilberg, uno de los imputados junto a Diego Ravesio por el homicidio de Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera. Reconoció que los imputados son contratistas del responsable del campo y están a cargo de la tala de ejemplares para comercializar la madera del lugar.

Este lunes la Justicia hizo lugar a un planteo de apelación solicitado por los defensores de los acusados, tanto para la formulación de cargos como para la prisión preventiva dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, en una audiencia virtual realizada días atrás.

En relación a la muerte de Garay y la tentativa de homicidio de Cabrera, agrupaciones mapuches realizaron un atentado en la Araucanía en represalia.

Los investigadores trasandinos que intervinieron tras el ataque, en el que tres cabañas resultaron con daños totales tras un incendio intencional, encontraron panfletos en los que mencionaban al mapuche asesinado el 21 de noviembre pasado en el paraje Cuesta del Ternero.

El nombre de Garay apareció junto al de otros mapuches muertos en otros episodios ocurridos en el vecino país.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, tras el asesinato de Garay, llamó a vengar su muerte por lo que no descartan que los nuevos ataques estén relacionados al pedido del líder mapuche , quien permanece detenido en una unidad penitenciaria chilena.

“Ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Territorial para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche”, dijo, entre otras cosas, Jones Huala.

SEGUIR LEYENDO: