Quien es quien, el perfil de los futuros diputados que ingresan el 10 de diciembre

Lejos de tratarse de un recambio legislativo con mayoría de caras nuevas en la política, más del 30% de las bancas que se pusieron en juego en las últimas elecciones para la nueva composición de la Cámara de Diputados serán ocupadas por viejos conocidos del Parlamento . Un total de 30 legisladores -sobre 127 cargos en juego- renovarán sus mandatos y otros seis volverán a ocupar una banca. En tanto, cinco actuales senadores nacionales cambiarán su lugar en el recinto de la Cámara alta por otro asiento en el hemiciclo del Palacio sobre la calle Rivadavia.

La conclusión se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae de los 127 nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Aunque la mayoría de los legisladores que renovó sus bancas el 14 de noviembre llevan un mandato, hay quienes inician su sexto período en la casa que representa a los ciudadanos.

El resultado de las elecciones deja a la Cámara baja en una virtual paridad entre los dos bloques mayoritarios. El Frente de Todos pasará de sus 120 integrantes actuales a 118, y el interbloque de Juntos aumentará de los 114 actuales a 116. El oficialismo seguirá siendo la primera minoría pero no tendrá quórum propio, y deberá tejer acuerdos con aliados para alcanzar el número mágico de 129.

Como árbitros jugarán los 15 diputados que se estima tendrá el Interbloque Federal. En este lote estarán los diputados bonaerenses de Consenso Federal, los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, los socialistas santafesinos y los misioneros del Frente de la Concordia. En las negociaciones entrarán en escena también los liberales, que pasarán a ocupar cuatro bancas. La Izquierda también aumentará su presencia en los debates ya que pasará de dos a cuatro diputados del Frente de Izquierda (FIT).

Mayoría de ex funcionarios

La renovación de mandatos y el regreso de legisladores que ya habían pasado por el Congreso nacional forman parte de una tendencia marcada: el 67% de los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados viene de ocupar cargos públicos , ya sea como legisladores y concejales en las provincias, como intendentes, funcionarios en algún escalafón de los estados provinciales, o ministros nacionales. Sólo el 33% de los nuevos legisladores tenían una trayectoria profesional previa en el ámbito privado antes de desembarcar en la política .

Entre los 30 diputados que renovarán su mandato este 10 de diciembre, 15 son del Frente de Todos, 13 de Juntos y 1 del FIT . Varios son dirigentes opositores de visibilidad pública como Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Luciano Laspina, Carla Carrizo y el ex árbitro Héctor Baldassi.

Entre los del oficialismo reelectos el 14 de noviembre figura Leopoldo Moreau, que va actualmente por su quinto mandato en la Cámara Baja. De origen radical, desde hace años es una de las principales espadas kirchneristas a la hora de los debates. Otro es Carlos Heller, titular del Partido Solidario que integra la bancada del Frente de Todos, quien iniciará el 10 de diciembre su cuarto período consecutivo como diputado. También renovaron sus escaños en la nueva composición del Congreso el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y la periodista Gisela Marziotta, que accedió a su banca en enero de 2020 en reemplazo de Daniel Filmus. Por el FIT, fue reelecto Nicolás del Caño.

Leopoldo Moreau fue reelecto por el Frente de Todos y el 10 de diciembre inicia su sexto mandato como diputado nacional. (Foto NA: Mariano Sánchez)

Habrá otros nombres de trayectoria en la política, que han sido candidatos a presidente y/o funcionarios de gobierno, que ya pasaron por la Diputados y ahora volverán a ocupar una banca. Es el caso de Margarita Stolbizer, titular del partido GEN; del ex secretario de Seguridad de Patricia Bullrich, Gerardo Milman; o Emilio Monzó, de origen peronista y que supo presidir la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019. Los tres ingresaron en la lista de Juntos por la provincia de Buenos Aires.

Habrá varios desembarcos con experiencia de gestión de ambos lados de la grieta. Son seis los ex ministros nacionales que desembarcarán en la Cámara de Diputados. Uno de ellos dejó su puesto hace pocos meses, el ex titular de Desarrollo Social de Alberto Fernández, Daniel Arroyo, que regresa a una banca en la Cámara baja. También integrará el nuevo Congreso el ex ministro de Economía de Fernando De la Rúa Ricardo López Murphy. Con los votos justos, por la provincia de Buenos Aires logró ingresar también Florencio Randazzo, ex ministro de Interior y de Transporte de la ex mandataria, electo por su fuerza Vamos con vos. Otros tres ex integrantes del gabinete de Mauricio Macri se incorporarán a la Cámara baja a partir del 10 de diciembre: Rogelio Frigerio (Interior), Alejandro Finocchiaro (Educación), Gustavo Santos (Turismo) y Hernán Lombardi (Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos).

También habrá dos ex gobernadores: María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis), ambos como miembros del principal bloque opositor;y un ex gobernador, Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino.

De la Legislatura porteña - un ámbito cuya visibilidad política excede a la Ciudad de Buenos Aires - ingresarán al Congreso nacional Leandro Santoro, dirigente de origen radical que encabezó la lista del Frente de Todos en la capital, y Myriam Bregman, abogada de derechos humanos y trabajadores, electa por el FIT.

Caras nuevas conocidas

En la vereda opuesta, entre las nuevas caras “conocidas” que ingresarán a la Cámara de Diputados figuran el neurocientífico Facundo Manes, impulsado por la UCR dentro de Juntos, y Carolina Píparo, diputada provincial bonaerense y compañera de José Luis Espert en la lista de Libertad Avanza, que saltó a la escena pública por su lucha en defensa de los derechos de las víctimas de la inseguridad, luego de haber sufrido una salidera bancaria y haber perdido su embarazo.

El médico Facundo Manes debuta en política como diputado nacional por Juntos.

También Javier Milei, el economista que sorprendió con un 17% de los votos porteños como cabeza de la lista La Libertad Avanza. Otro que debutará en el parlamento, aunque menos mediático, es el ex juez formoseño Fernando Carbajal, que ingresó por Juntos. Desde la magistratura frenó algunas de las polémicas medidas sanitarias que tomó el gobernador Gildo Insfrán durante la pandemia.

La pandemia por el coronavirus fue una oportunidad de mayor visibilidad política en varias provincias para los titulares de las carteras de Salud. El más conocido es Daniel Gollán, vocero de la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Pero también formarán parte de la nueva Cámara de Diputados Rossana Chahla (Tucumán), María José Zanglá (San Luis) y Gustavo Bacha Bouhid (Jujuy).

También habrá una docena de concejales o ex concejales que harán su primera experiencia legislativa, y 15 intendentes o ex intendentes. Del conurbano, se destaca Julio Pereyra, actual diputado provincial bonaerense del Frente de Todos, y quien fue el mandamás de Florencio Varela durante 25 años.

Entre los del interior del país figuran Martín Gill, intendente de Villa María, Córdoba, en uso de licencia por ocupar actualmente el cargo de secretario de Obras Públicas de la Nación; Gustavo González (también del Frente de Todos) que gobernaba Puerto Deseado en Santa Cruz; Gustavo Aresca (Hacemos por Córdoba), que estaba a cargo de la localidad cordobesa de San Francisco; Enrique Cresto, ex intendente peronista de la ciudad de Concordia en Entre Ríos; y la ex intendenta socialista de la ciudad santafesina de Rosario, Mónica Fein, entre otros.

Habrá cinco legisladores que dejarán la Cámara Alta con mandatos aún vigentes, para pasar a Diputados, la mayoría opositores. Son el ex vicepresidente Julio Cobos, el ex gobernador de San Luis Poggi, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, la mendocina Pamela Verasay, todos de Juntos, y el santafesino Roberto Mirabella, el único del Frente de Todos.

Julio Cobos pasa del Senado a la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre (REUTERS/Agustin Marcarian)

Más abogados que economistas

La agenda parlamentaria estará dominada en los próximos seis meses por la firma del acuerdo con el FMI. Sin embargo, los economistas no son los predominantes entre las profesiones de los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, según el relevamiento realizado por Infobae.

El 31% de los diputados electos en noviembre son abogados, una carrera de las más usuales en la política. En cambio, los que abrazaron la economía como profesión no llegan a la decena. A los tres más mediáticos que debutan en el Congreso como Milei (La Libertad Avanza), Martín Tetaz (Juntos) y José Luis Espert (Avanza Libertad), se suman los ex ministros López Murphy y Frigerio, ambos de Juntos, y Emiliano Estrada, actual subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación. Laspina, también economista, renovó su mandato por Santa Fe en noviembre, y el ex titular de la cartera de de Economía rionegrina Agustín Domingo, resultó electo por Juntos Somos Río Negro.

El economista, escritor y consultor Martín Tetaz, de mucha presencia en los medios, es otro de los nuevos diputados

A ellos se suman otros 13 que se graduaron como contadores. Entre ellos, tres competidores por una banca por la provincia de Buenos Aires: Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), y Randazzo (Vamos Con vos).

Otros 12 son licenciados en Ciencias Políticas. Entre ellos, la ex gobernadora Vidal, el ex ministro Arroyo, las actuales diputadas de Juntos Ocaña y Carla Carrizo, la dirigente del Frente Renovador y actual vicepresidenta del Correo Argentino Mónica Litza, el legislador porteño Santoro, y la debutante en Diputados Sabrina Ajmechet, docente universitaria y vicepresidenta del Club Político Argentino, impulsada por Patricia Bullrich.

Ingresarán a la Cámara Baja, además, siete diputados electos que vienen de la medicina y una docena que son docentes, pero menos de la mitad tienen a esta profesión hoy como actividad principal. Una de ellas es Danya Tavela, vicerrectora de la Universidad Nacional Noroeste, que acompañó como segunda a Manes en las PASO de Juntos y no tiene un paso previo por la política.

Pocos empresarios

Un rubro minoritario entre los que ingresarán a la Cámara de Diputados es el de los empresarios. Según relevó Infobae apenas una media docena de los 127 nuevos diputados manejan una empresa o desarrollan un negocio. María Sotolano, militante del PRO del riñón de Jorge Macri y actual concejal de Quilmes, es una de ellas. Es dueña con su hermano de la firma Femac Internacional SRL, dedicada a brindar servicios de limpieza de edificios. Marilú Quiroz, presidenta del PRO en Chaco, es empresaria de Turismo.

Ignacio García Aresco, de Hacemos por Córdoba e intendente de la localidad de San Francisco, es empresario agropecuario, al igual que el neuquino Pablo Cervi, electo diputado por Juntos, y el economista Espert electo por la provincia de Buenos Aires. Aníbal Tortoriello, ex intendente de Cipolletti, es empresario del Transporte y también ingresó en la lista de Juntos. Gabriel Chumpitaz, diputado provincial santafesino del PRO, tras ser un destacado jugador de rugby, se dedicó a la seguridad y la administración de riesgos corporativos.

Los sindicalistas electos

Seis de los diputados electos el 14 de noviembre tienen una carrera sindical sobre sus espaldas , un dato que no es menor ya que una reforma laboral sobrevuela siempre la agenda de medidas pedidas por sectores empresarios y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los actuales diputados de extracción sindical hicieron sentir su voz en los debates de los proyectos relacionados al teletrabajo, la modificación del impuesto a las ganancias, y la reducción de la jornada laboral

Tres de los legisladores reeligen mandato. Dos de ellos pertenecen al bloque del Frente de Todos: Yasky, de profesión maestro y ex secretario general de CTERA, y Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, presidenta actual de la Comisión de Legislación Laboral, e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del oficialismo. La otra legisladora que regresa a la Cámara baja es Romina del Plá, secretaria general de SUTEBA Seccional La Matanza, profesora de historia, que había ocupado una banca hasta diciembre del 2020, antes de cederle su lugar a Juan Carlos Giordano, según la rotación de bancas prevista en el FIT.

Los otros tres gremialistas debutan en la Cámara de Diputados. El más conocido es el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, electo por la provincia de Buenos Aires y alineado hoy con el Frente de Todos. Claudio Vidal, del sindicato petrolero santacruceño, accedió a la banca al enfrentar al kirchnerismo en esa provincia desde un espacio nuevo (SER), pese a lo cual el oficialismo confía en poder sumar como aliado en las votaciones después del 10 de diciembre. Y el otro que proviene del sindicalismo es Alejandro Vilca, electo por el FIT en Jujuy, y dirigente del gremio de los estatales en esa provincia.

El dirigente bancario Sergio Palazzo es uno de los seis gremialistas que ingresarán en diciembre

Hay otras profesiones menos usuales en la política entre los nuevos legisladores. Natalia de la Sota (Hacemos por Córdoba), hija del ex gobernador de esa provincia ya fallecido, es profesora de música; o el caso del chaqueño Juan Carlos Polini, que es farmacéutico. También hay otros diputados electos que fueron comerciantes mientras militaban en política, como la concejal de Gualeguay (Entre Ríos) Marcela Antola, candidata por Juntos, que manejaba una zapatería.

Los de mayor edad y los más jóvenes

La matancera Brenda Vargas Matyi se convertirá con 27 años en la diputada más joven de todo el Congreso. Secretaria de Juventud del Partido Justicialista en La Matanza, un territorio clave para ganar elecciones, la dirigente peronista apenas supera el límite legal de 25 años para ser diputada.

“De muy fuerte presencia y trabajo durante la pandemia junto con la juventud universitaria de La Matanza, Brenda se convierte así en la candidata a diputada nacional más joven en estas elecciones y casi sin antecedentes en la historia”, decía el comunicado partidario que hizo pública su presentación como candidata. Vargas Matyi estudia Comunicación y Publicidad.

Brenda Vargas Matyi, con 27 años y oriunda de La Matanza, fue electa por el Frente de Todos (Twitter @BrenVargasMatyi)

Detrás suyo, los diputados más jóvenes son Victoria Tejeda, electa por Santa Fe con 32 años, y Martín Maqueyra, oriundo de La Pampa y de 33 años. Ambos entraron por Juntos.

¿Quiénes son los diputados de mayor edad? Heller, uno de los legisladores con más experiencia en la Cámara Baja, tiene 81 años. El fundador del Banco Credicoop y dirigente deportivo supera ampliamente el promedio de edad de los integrantes de Diputados, que es de 53 años y medio. Le siguen Moreau, de 75 años, y Yasky, de 72 años, ambos fueron reelectos por el Frente de Todos.

