Hotesur-Los Sauces: las tres causas en las que fue sobreseída Cristina Kirchner desde su vuelta al poder y las que aún debe enfrentar

En la imagen un registro de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández, en Buenos Aires (Argentina). EFE/David Fernández/Archivo

Desde su regreso al poder, Cristina Kirchner sumó tres sobreseimientos en causas que la investigaban por corrupción y lavado de dinero , entre otros puntos. La primera fue Dólar Futuro en abril de este año, en octubre con el Memorándum con Irán y este viernes en Hotesur-Los Sauces. De todos modos, la vicepresidenta debe enfrentar otras cuatro investigaciones judiciales que pesan sobre ella.

La decisión de sobreseer a Fernández de Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” la dio a conocer hoy el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py, tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti que votó por rechazar el planteo y que se avance hacia el juicio oral.

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investigaba un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Pero no es la primera causa en la que Cristina Kirchner es beneficiada desde se convirtió en vicepresidenta. En octubre de este año, fue sobreseída en la causa por el Memorándum, que se había abierto con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, luego de que el Tribunal Oral Federal 8, entendiera que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución.

De todos modos, la causa que se abrió en enero de 2015 cuando Fernández de Kirchner aún era presidenta, puede ser apelada por lo que aún no está firme el fallo de 387 páginas fue firmado por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado.

La primera causa por la que fue sobreseída desde que es vicepresidenta fue la de dólar futuro en abril de este año. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Los jueces entendieron que debía cerrarse la investigación luego de la pericia que hicieron los analistas de la Corte Suprema diciendo que no había existido perjuicio para el Estado, según lo demostraron los balances del 2015 y 2016 del Banco Central. Y también aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables.

Esta causa se había abierto con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15. Pese al sobreseimiento, todavía hay un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no está totalmente cerrada.

Cristina Kirchner regresa a Buenos Aires tras una serie de fallos adversos en la Justicia. (NA)

A continuación, las causas que todavía enfrenta Cristina Kirchner:

- Obra pública

Cristina Kirchner está siendo juzgada desde mayo de 2019 por las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió para la provincia de Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas. El Tribunal Oral Federal 2 juzga también a Báez, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a otros ex funcionarios nacionales y de la provincia de Santa Cruz. El proceso se encuentra en la etapa de declaración de testigos.

“Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo Cristina Kirchner el 2 de diciembre de 2019 cuando declaró en el juicio.

El caso tiene varios planteos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea declarado nulo. La defensa de la vicepresidenta pidió el cierre porque entiende que debe investigarse en Santa Cruz, debido a que el caso ya lo investigó la justicia federal de esa provincia y lo desestimó, ya que el peritaje fue parcial sobre cinco obras y no sobre las 51 que se cuestionan, porque no se hizo lugar a todas las pruebas que pidió y por la actuación de un perito. El máximo tribunal todavía no resolvió.

- Los Cuadernos de la corrupción K

Es el último caso que llegó a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 7. El expediente tiene más de 100 imputados y se investiga el pago de coimas de empresarios a funcionarios nacionales, lo que quedó registrado en anotaciones que hizo Oscar Centeno, chofer del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

La causa tuvo más de 30 arrepentidos que contaron cómo era el circuito de sobornos. Esas declaraciones fueron objetadas pero hasta ahora fueron convalidadas por la Justicia. La nulidad de la declaración de los arrepentidos se encuentra en la Corte Suprema.

- Traslado de muebles al sur en aviones presidenciales

La investigación de los vuelos al sur fue activada por Claudio Bonadío en el marco de la causa de los cuadernos. Fue cuando avanzaba sobre la hipótesis de dinero al sur y llamó a pilotos de los aviones oficiales a declarar.

Aunque cuando Cristina Kirchner estaba en la Casa Rosada varias notas periodísticas aludían a que se hacía llevar los diarios desde Buenos Aires a Santa Cruz cuando se encontraba en el sur, el tema nunca se judicializó. Pero el caso de los cuadernos llegó a manos de Bonadio que detuvo y procesó a distintos secretarios privados y colaboradores de Néstor y Cristina Kirchner como parte de la asociación ilícita por las anotaciones de Oscar Centeno. En busca de pruebas sobre el transporte de bolsos con dinero al sur, Bonadio citó a los pilotos de los aviones oficiales. Y allí se topó con declaraciones que apuntaban a traslado de diarios y muebles.

Hace pocos días, la Cámara de Casación decidió abrir un recurso para revisar el procesamiento de Cristina Kirchner. La decisión fue de los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar, Carlos Mahiques, por la mayoría, y Guillermo Yacobucci, que votó en disidencia.

NA 162

- Ruta del dinero K

La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Lázaro Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

A mediados del mes de septiembre de este año, la Cámara Federal apuró una definición sobre la situación procesal de Cristina Kirchner en esta causa, donde tiene una “falta de mérito” dictada por el juez Sebastián Casanello.

SEGUIR LEYENDO