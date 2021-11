Cristina Kirchner sigue la elección desde su casa en Recoleta y se comunica con su círculo más cercano

La fachada de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta, esta mediodía, con una bandera argentina arriba de su ventana (Foto: Cristian Gastón Taylor)

Es una jornada electoral atípica para Cristina Kirchner: la ex jefa de Estado no podrá votar. El percance por razones de salud ocurre, paradójicamente, en un momento decisivo para el espacio que lidera porque cada voto cuenta en una elección legislativa clave, que condicionará el rumbo del gobierno que integra como vicepresidenta.

La líder del kirchnerismo fue sometida el 4 de noviembre pasado a una histerectomía por vía laparoscópica que la obligó a permanecer internada poco más de 48 horas en el Sanatorio Otamendi, y por recomendación médica no pudo viajar a la provincia de Santa Cruz, donde vota en cada elección.

La ex jefa de Estado se vio obligada a permanecer en la ciudad de Buenos Aires y -según supo Infobae- sigue atentamente el desarrollo de la jornada electoral desde su casa en Recoleta. Su última aparición pública fue el jueves pasado en la localidad de Merlo, donde participó del acto de cierre de campaña que realizó el Frente de Todos.

En ese contexto, Cristina Kirchner se mantiene en comunicación permanente con sus colaboradores más cercanos y dialoga por chat/teléfono con su hijo Máximo, con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro y con Teresa García, ex integrante del gobierno de Axel Kicillof, ahora candidata a senadora provincial por el Frente de Todos.

Cristina Kirchner con una bandera argentina en el cierre de campaña del Frente de Todos

En ese círculo cerrado de la vicepresidenta también están incluidos el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y Andrés “Cuervo” Larroque , ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, uno de los referentes históricos de La Cámpora. Ellos tres son los que le envían los números de los distintos bocas de urna que buscan anticipar los resultados, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio .

La duda por estas horas pasa por saber si la vicepresidenta estará presente esta noche en el búnker que el oficialismo montó en el barrio porteño de Chacarita: aún no hay una confirmación formal; incluso el presidente Alberto Fernández pareció no estar al tanto de esta decisión porque, luego de votar, fue consultado sobre el tema y respondió: “No sé, pregúntenle a Cristina... Igual está todo bien, hemos hablado con ella y estamos trabajando todos juntos. Anoche estuvimos con Axel (Kicillof), con Wado (De Pedro), con Sergio (Massa) y con todos los candidatos. Está todo bien”.

“ Me preguntan a mí y no sé que es lo que va a hacer Cristina . No lo digo con sentido irónico. No hemos hablado de en qué momento nos encontramos, a qué hora vamos, ni nada de eso”, repitió más tarde en diálogo con Radio La Red.

Esta misma incógnita se dio en la previa del acto por el cierre de campaña del Frente de Todos: la confirmación de la presencia de la ex jefa de Estado se produjo el mismo día del evento, cinco horas antes del inicio del acto que se realizó por la tarde en el Parque Néstor Kirchner de la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires.

La elección legislativa es fundamental para el Gobierno porque está en riesgo el quórum propio del oficialismo en el Senado y existen chances de que pierda la primera minoría en la Cámara de Diputados . Los resultados de las PASO provocaron un terremoto interno y es clave la performance de sus candidatos, tanto en el distrito bonaerense como en las ocho provincias que pueden cambiar la composición de la Cámara Baja.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, votó en City Bell (La Plata) poco antes de las 11.30 de la mañana y se mostró expectante y con la ilusión de obtener mejores números que en las Primarias. “Esperamos que en esta jornada haya una amplia participación de los votantes. Nosotros somos cautos y responsables sobre lo que va a suceder en nuestro distrito”.

Lo que dice la candidata oficialista no es casual. Hasta ahora, la participación del electorado va en aumento con respecto a las PASO, cuando votó un 67,5% del padrón nacional. A las Este es precisamente uno de los puntos en los que el Frente de Todos hizo especial foco durante la campaña porque al analizar la derrota concluyeron que la baja asistencia que se registró en las Primarias fue uno de los agravantes del traspié electoral.

