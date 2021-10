Elecciones 2021: el Frente de Todos prepara un multitudinario acto para homenajear a Néstor Kirchner

El acto por la muerte de Néstor Kirchner será en Morón (Frente de Todos)

El gobierno ultima los detalles de lo que será un gran acto militante y dirigencial el próximo miércoles 27 de octubre cuando se cumplan dos años de la victoria electoral del Frente de Todos a nivel nacional y, especialmente, once años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. El evento tendrá un homenaje a Néstor Kirchner y, políticamente, la convocatoria se lee también como una evocación a las políticas que implementó el ex presidente en algunos ejes que por estos días son parte de la discusión, como la negociación con el FMI, el rol de la oposición y la cuestión de precios en el mercado interno.

El acto será en el estadio del Club Atlético Morón y está anunciado a las 17 horas. Se espera que sea “algo grande”, se dejó trascender ante la consulta de Infobae.

Habrá varios oradores y oradoras. Sin embargo, todavía no está definido que asista la vicepresidenta Cristina Kirchner. Habitualmente, los 27 de octubre los transita en la Patagonia. La leyenda será #TodosConNéstor.

Sí estará Máximo Kirchner, quien durante el fin de semana cerró un plenario del Ateneo Eva Perón de la Tercera Sección electoral y dejó algunas definiciones contundentes desde el sector más cristinista del Frente de Todos. Acompañado por las principales figuras de La Cámpora, el diputado nacional hizo un llamado hacia el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Señor Presidente, señor Gobernador: si tienen dudas, estamos dispuestos a ir para adelante, chiflen que acá estamos” , arengó a la militancia, bajo la consigna #ImitemosElEjemplo, en referencia a Néstor Kirchner.

Con un fuerte discurso al interior del FdT, Máximo Kirchner cerró el Ateneo Néstor Kirchner de la Tercera sección electoral

En ese acto del último sábado en el microestadio de Lanús, Máximo Kirchner también aludió a su padre al recordar la negociación que hizo con el Fondo y lo comparó con la actual situación del gobierno nacional, que debe afrontar un acuerdo por el pago de los 44 mil millones de dólares por el préstamo otorgado a la administración de Mauricio Macri. “El sacrificio que se le pide a la gente tiene que ser conducente y real como fue aquella cancelación con el FMI, que le permitió después de décadas y décadas a nuestro país, poder diseñar las políticas públicas que tuvieran que ver con la realidad de su gente, con esas enormes asimetrías que tenemos en la Argentina, culturales económicas y sociales a lo largo y a lo ancho. Si la Argentina no piensa en sí misma, si la Argentina no cree en sí misma será muy difícil encontrar el camino de salida, ¿saben por qué? porque esta historia ya la vimos muchas veces”. remarcó.

El acto llega también a 17 días de las elecciones legislativas, donde el Frente de Todos busca dar vuelta el resultado de la elección primaria. En la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral, el oficialismo quedó cuatro puntos debajo de Juntos.

Asimismo, servirá para mostrar unidad en la alianza de gobierno luego de algunos desencuentros que se dieron con el acto por el Día de la Lealtad, cuando la celebración se vio dividida en dos jornadas diferentes. Los gremios al frente de la CGT junto a los movimientos sociales peronistas como el Movimiento Evita, Barrios de Pie o la UTEP, movilizaron el lunes 18, mientras que el kirchnerismo junto a intendentes del conurbano y sectores de La Cámpora haciendo lo propio el mismo 17 de octubre. En principio, esa marcha del 17 de octubre había sido pospuesta por el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, al explicar que era el Día de la Madre. Sin embargo, la presión de distintos dirigentes y la militancia forzó al presidente Alberto Fernández a escribir una carta invitando a la movilización.

El acto de este miércoles no será potestad exclusiva de La Cámpora. Manzur también está en la logística del encuentro junto con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. La convocatoria será amplia. Se espera que haya gobernadores, ministros nacionales, legisladores e intendentes bonaerenses. Otro de los dirigentes que ya confirmó presencia es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

