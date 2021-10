Axel Kicillof criticó a Rodríguez Larreta por su advertencia sobre un posible desabastecimiento: “Es una amenaza”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof tildó de "electoralistas" las críticas de Juntos por el Cambio sobre el congelamiento de precios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó hoy la decisión del Gobierno de congelar por 90 días los precios de 1.432 productos de la canasta básica y respondió las críticas de dirigentes de los dirigentes del Juntos por el Cambio, al recordar que “cuando fueron gobierno” tomaron medidas similares.

El mandatario bonaerense, así, replicó de manera directa a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quién advirtió que la medida adoptada por el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, generará “desabastecimiento” en el mercado.

“ Eso, más que nada, es una amenaza ”, sostuvo Axel Kicillof. “Me parece que hay un juego político. El PRO, Juntos o como se llamen no quieren cuidar los ingresos de los sectores medios y populares. No sorprende, no cuidan a la gente”, arremetió.

El gobernador provincial dio un explícito respaldo en declaraciones a El Destape Radio y La Red a la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de los principales productos de consumo masivo.

“Me parece muy bien que se tomen cartas en el asunto para que nadie se haga el piola”, dijo Kicillof, y rememoró que el programa Precios Cuidados “funcionó muy bien hasta que lo agarró (Mauricio) Macri y lo destruyó, como hizo con todo, con el Ahora 12 y los créditos UVA”.

En tono irónico, el gobernador afirmó que la pandemia “generó mucho dolor” pero “no creo que genere amnesia para olvidarse todo lo que pasó” durante la gestión de Cambiemos, donde se adoptaron decisiones comerciales del mismo calibre para contener la inflación.

“Larreta fue conducción en el gobierno de Macri y fue parte de ese gobierno. Ellos aplicaron controles y Precios cuidados. Me parece que deberían ser menos oportunistas y electoralistas ”, fustigó el dirigente del Frente de Todos. “Si no funcionaba Precios Cuidados, no sé para qué lo sostuvieron, fuera de desvirtuarlo, aplicarlo mal y favorecer a las empresas”, agregó. “Para la salida de una pandemia hay que estabilizar las variables. El riesgo es que cuando se va a reanudando el consumo esto se lo apropia unos pocos”, agregó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

Según su análisis, la disparada inflacionaria se produce debido a que “la economía crece rápidamente”, en contraposición con la demanda y el consumo que estaban interrumpidos por los cierres generados por el cuidado de la salud. Por lo tanto, Kicillof rechazó que la suba de precios se deba a la emisión monetaria, y dijo que “entre los economistas hay bastante acuerdo que es un fenómeno con origen multicausal”.

“Macri en su gobierno cortó la emisión, bajó los salarios y tuvo uno de los años con mayor inflación desde 1991″, aseguró.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño señaló este jueves que Argentina “ha demostrado una y mil veces que los controles de precio de forma compulsiva no han funcionado nunca en la historia”. “Esta cosa obligatoria ya sabemos cómo terminan: desaparecen los productos de las góndolas, desabastecimiento, se cambian las etiquetas de los productos”, dijo en diálogo con el periodista Paulo Vilouta en radio La Red.

En abril de 2019, Macri estableció una serie de medidas de congelamiento de una canasta de productos y servicios, en los que se facultaba a la Secretaría de Comercio Interior para sancionar conductas desleales o anticompetitivas y proteger a consumidores, pequeños comercios y pymes.

