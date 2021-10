Elecciones 2021: Axel Kicillof mostró obras de educación en una sección clave para la campaña del oficialismo

Axel Kicillof junto a Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, puso el foco en el conurbano noroeste y este viernes recorrió José C. Paz y Malvinas Argentinas, dos distritos donde ganó el peronismo pero que forman parte de la Primera sección electoral, un corredor de municipios que eligen senadores provinciales y donde el Frente de Todos cayó en las elecciones Primarias ante Juntos, modificando las expectativas previas del oficialismo. Es también, junto con la Tercera sección electoral, la región donde se definirá la elección nacional para el Frente de Todos, ya que ambas sumadas ponen en juego casi 9 millones de votos.

Primero, el gobernador llegó hasta José C. Paz para participar de la inauguración del edificio de la biblioteca de la Universidad de ese municipio que es gobernado por el peronista Mario Ishii. Kicillof y muchos de sus funcionarios tienen un anclaje directo con esa casa de estudios. Muchos de sus ministros han sido docentes o autoridades. Por ejemplo, el Secretario General de Gobierno y uno de los asesores jurídicos que tiene Kicillof, Federico Thea fue rector hasta 2019. En su discurso, Thea agradeció a “los compañeros que hoy ocupan lugares en Provincia pero que han estado durante la mala en José C. Paz trabajando codo a codo con todo el pueblo paceño”, destacó Thea. “Fede es el corazón de la UNPAZ”, devolvió la gentileza Mario Ishii. En las nuevas instalaciones de la biblioteca, el gobierno provincial aportó 8 millones para equipamiento.

Ishii fue el único intendente del peronismo que habilitó una interna dentro del Frente de Todos. Para la lista a concejales, el oficialismo ganó con más del 49% de los votos . El doble de lo que sacó Juntos. “Sé del sacrificio y el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente, muchas veces no bien visto o no lo vieron. Pero el sacrificio que se ha hecho en este año y medio con el tema de la pandemia es tremendo. Espero que el pueblo lo reconozca”, advirtió Ishii.

Desde José C. Paz, Kicillof dijo que acompañará “a muerte”, el plan de Ishii de crear un Parque Industrial en José C. Paz. En el municipio prácticamente no hay grandes fábricas. Solo la cerámica Alberdi está emplazada en el distrito. “Es para que los que estudian en el jardín, en la primera, secundaria y en la universidad de José C. Paz tengan trabajo José C. Paz”, aseguró Kicillof.

Axel Kicillof junto a funcionarios provinciales y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii

Con ese anuncio bajo el brazo, Kicillof se trasladó a Malvinas Argentinas; otro municipio de la Primera sección electoral donde el Frente de Todos se impuso y que en las últimas semanas tomó más relieve político ya que su intendente, Leonardo Nardini dejó la conducción local para ser el nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia en el marco de la reestructuración en el gabinete que tuvo que implementar Kicillof luego de la derrota del 12 de septiembre.

En Malvinas Argentinas lo recibió Nardini. Allí, el gobernador, el ministro de Infraestructura y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 31, que fue reconstruido tras sufrir un incendio en diciembre de 2019.

“Hoy la educación pública volvió a ser un eje central del desarrollo de la Provincia y de todos los y las bonaerenses”, dijo Kicillof y destacó que “esta es una de las 42 escuelas que hemos terminado en estos dos años que estuvieron atravesados además por la pandemia”.

El ministro Nardini, que jugaba de local, remarcó que “ante la tragedia, ha brindado sus frutos todo el trabajo mancomunado con nuestros vecinos y quienes colaboraron para que este nuevo edificio sea hoy una realidad”.

El gobernador junto a Leonardo Nardini, la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez en la inauguración del nuevo edificio de la escuela primaria 31

La llegada del malvinense al gabinete provincial implica también acomodar la campaña electoral en la Primera sección electoral y marcar un ordenamiento con la presencia de intendentes peronistas en la mesa provincial.

Por la Primera sección electoral se eligen ocho lugares para el Senado bonaerense. Actualmente, por la Primera sección, el Frente de Todos solo ocupa tres de esos lugares en la Cámara alta. Las cinco restantes están en manos de Juntos. De repetirse los resultados de las PASO, donde la oposición se impuso en la categoría de senadores provinciales, la distribución de bancas sería exactamente igual a como es actualmente.

Por eso, Kicillof y el Frente de Todos busca mejorar la performance en esa sección electoral que cuenta con 4.795.973 personas habilitadas para votar la tira de senadores provinciales. Allí, la participación electoral fue del 64,6%. Es decir cuatro puntos menos que el promedio de la provincia que fue del 68%. El plan para ir a buscar a la gente que no votó sigue en pie, pero es articulado por intendentes y la estructura propia del peronismo. La tarea de Kicillof pasa más por estar presente en el territorio haciendo recorridas e inauguraciones. Este viernes buscó mostrarse activo en una sección clave.

