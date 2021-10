El juez de Dolores fijó una nueva fecha para la indagatoria de Macri: será el 20 de octubre

El expresidente Mauricio Macri (Europa Press)

El juez subrogante de Dolores Martín Bava resolvió volver a citar al ex presidente Mauricio Macri a prestar declaración indagatoria el próximo 20 de octubre en el marco de la investigación en la que se lo acusa de espiar a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. El ex Jefe de Estado había sido citado para hoy, pero no se encuentra en el país. Ayer, inclusive, anunció que dará clases en los Estados Unidos, por lo que todavía no tiene fecha de retorno al país.

Según se informó, Macri aceptó la propuesta de “The Adam Smith Center for Economic Freedom” (Florida International University) para participar de una cátedra en su carácter de ex Presidente. En Estados Unidos estará gran parte del primer semestre de 2022, particularmente en el Estado de La Florida. Este anuncio fue criticado tanto por la vicepresidenta Cristina Kirchner como por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El juez Bava -que subroga el juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla- firmó la primera citación a indagatoria para Macri en su rol de ex jefe de Estado. Busca determinar si desde el gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora Cristina Caamaño.

En la misma resolución en la que fue llamado a indagatoria Macri, fueron procesados los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de autoridades y espías de la AFI. “Los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia –en el período investigado- fueron quienes llevaron adelante la planificación, la organización y la distribución de la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata; la cual llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional”, señaló en aquella resolución.

El expresidente de Argentina y del Boca Juniors Mauricio Macri en una foto de archivo. EFE/ JuanJo Martín

A Macri se le imputan seis hechos, en donde se reportan fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios. A criterio de Bava, esas diligencias no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública frente a los planteos que hacían los familiares de los tripulantes del Ara San Juan buscando respuestas y ayuda para encontrar a sus seres queridos.

Con relación a la actividad de Macri fuera del país, la invitación académica estuvo a cargo a de Carlos Díaz-Rosillo, ex asesor de Donald Trump: “Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca”, argumentó en una carta.

El propio ex presidente se refirió a la convocatoria en sus redes sociales: “Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”.

Instalado en Estados Unidos, en los últimos días Macri compartió una comida con su ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales. Antes había presentado su libro, “Primer Tiempo”. En ese país se enteró que la Justicia de Dolores lo había citado a declaración indagatoria. Fue a través de una alerta de Infobae que ingresó en su teléfono celular.

Ayer, en tanto, Patricia Bullrich, en su rol de presidenta del PRO, envió una carta al juez Bava informando sobre la situación de Macri.

