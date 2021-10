El Senado vuelve a sesionar tras dos meses de parate por la campaña

15-11-2018 Imagen de archivo del Senado de Argentina. SOCIEDAD SUDAMÉRICA ARGENTINA ECONOMIA TWITTER / @ESTEBANBULLRICH

Luego de la jornada fallida de ayer, martes, en la Cámara de Diputados, el oficialismo hará valer hoy su mayoría en el Senado de la Nación y, a partir de las 14, comenzará la primera sesión presencial luego de un año y medio de virtualidad.

La convocatoria fue confirmada el lunes mediante dos decretos firmados por la presidenta de la Cámara alta, Cristina Kirchner: uno para dar por superadas las reuniones por videoconferencia -algo que la vicepresidenta había prorrogado- y otro para anunciar la realización de una sesión especial desde las 14.

De ese modo, el Senado volverá a la actividad tras casi dos meses de parate por la campaña. La última sesión presencial había sido el pasado 12 de marzo de 2020, ocho días antes de que el Poder Ejecutivo Nacional declarara el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.

Luego de aprobar la presencialidad, que será el primero de los temas que resolverán los senadores, los legisladores aprobarán por unanimidad un proyecto de Declaración con el que se “rechaza la pretensión del gobierno de la República de Chile” de extender los límites de su plataforma continental por sobre territorio de la Argentina.

Zona en conflicto con Chile

Un decreto firmado por Sebastián Piñera y sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa resolvió de manera unilateral que Chile anexe a su territorio 5.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a la plataforma continental de la Argentina.

La Cancillería Argentina ya había enviado una nota al vecino país rechazando la política del gobierno de Piñera, pero el presidente trasandino volvió a insistir en que su país esta “ejerciendo sus derechos legítimos” sobre la Plataforma Continental con Argentina.

El conflicto se inició a raíz de una medida del Gobierno chileno relacionada con sus espacios marítimos el pasado 23 de agosto. Al conocerse esa actualización de la Carta Náutica N°8 que delimita sus límites, el gobierno argentino -mediante la Cancillería- emitió un duro comunicado que acusó a las autoridades trasandinas de apropiarse de parte del territorio nacional.

La decisión de los senadores del oficialismo y de la oposición significa una nueva escalada en el conflicto que hasta ahora no parece encontrar una solución ya que Piñera ratificó la posición y destacó que el reclamó era una “política de Estado” acordada con los demás partidos políticos y con los ex presidentes.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, insiste con el reclamo

“Los años 2009 y 2016 Argentina presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas sus pretensiones. El año 2020 aprobó una ley. ¿Qué está haciendo Chile? Estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos como una política de Estado que la hemos conversado con todos los ex presidentes, en plena conformidad con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina”, señaló el presidente chileno.

Por su parte, la Cancillería argentina en momentos en que era comandada por Felipe Solá emitió un comunicado en donde el gobierno argentino acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”.

Cuentas públicas

Otro de los asuntos a discutir será el dictamen en el estudio de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016 del gobierno de Mauricio Macri, que el actual oficialismo ya anunció que rechazará.

En un caso casi sin precedentes, el oficialismo rechazó la cuenta de inversión que comprende el balance de los gastos e ingresos registrados en el 2016 durante una reunión de la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Cuando se discutió en la comisión, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, dijo que eso no era “una consideración solamente política”, y adelantó que Macri “va a tener que rendir cuentas ante la Justicia por lo que hizo con su administración. No solo alteró las cuentas generales, sino también el endeudamiento externo”.

“Hay responsabilidades del Presidente de la Nación (Macri) como del jefe de Gabinete (Marcos Peña), no se puede cambiar el presupuesto porque violan la Constitución y la ley de administración financiera. Se cometió un delito porque uno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”, opinó el legislador oficialista.

Asimismo, Mayans adelantó que luego de la desaprobación de la cuenta de inversión llegarán “las presentaciones a la Justicia para que explique qué hizo y por qué violó los procedimientos de la ley y la Constitución”.

El Senador Nacional por Formosa, José Mayans, mezcló en su discurso a Mozart y Los Beatles, con Jesús, María, Vivaldi y Leonardo Da Vinci. “Miren que vi mucha gente desvariar en las guerras, pero como en este país pocas. Formosa es alucinógena”.

Según consignó la agencia Télam, en representación de la oposición, el senador Juan Carlos Romero (Salta) disintió con las expresiones de Mayans al señalar que “no hay tantas observaciones de la Auditoría como para que se rechace”. Luego, su par de diputados, el legislador Emiliano Yacobitti, dijo que ese organismo solo puntualizó dos observaciones. Romero comparó balances de las gestiones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner al indicar que se han visto (cuentas de inversión) “mucho peores de la gestión kirchnerista donde, por ejemplo, Vialidad decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía y porque no querían mostrar lo que pasaba con la obra pública”.

El resto de los asuntos a debatir por los senadores abarcan cuestiones en las que no existen conflictos políticos entre Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT), como una iniciativa para que en todos los establecimientos educativos del país se realice una jornada de sensibilización sobre igualdad y no discriminación en la vejez.

También figura en el temario un expediente para modificar la Ley de Educación Nacional respecto a “espacios de enseñanza y aprendizaje que contemplen la alfabetización financiera”.

