Máximo Kirchner: “La oposición debería ser más paciente, para 2023 faltan dos años”

El diputado nacional Máximo Kirchner

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio no lograron arribar a un punto de consenso y fracasó la sesión especial para debatir la Ley de Etiquetado Frontal. De todas maneras, el oficialismo bajó al recinto de sesiones para exponer sus críticas a la coalición opositora y su principal vocero fue Máximo Kirchner: “ Nos están contrabandeando temas para poder sentarse, así hacen política ”, indicó el diputado.

Durante su discurso, Kirchner afirmó: “ Se enojan, y nos quieren empujar a actuar bajo extorsión, deberían ser más pacientes, para el 2023 faltan dos años y eso es también la república ”.

Previo a las manifestaciones de los legisladores del Frente de Todos en minoría, y la mención por parte del presidente de Diputados, Sergio Massa, de cada uno de los ausentes, Juntos por el Cambio propuso debatir la mencionada ley si el oficialismo incorporaba el temario el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán. En estos puntos no hubo acuerdo.

“La regla de dar quórum es válida, y los felicito, pero digan la verdad por lo que lo hacen. Vuelven a ser los mismos de siempre, los que endeudaron este país”, señaló Máximo Kirchner.

No hubo acuerdo entre oficialismo y oposición para debatir la Ley de Etiquetado Frontal

“Llegamos a 122 diputados, quedamos a siete no de dejar de ser una República como lo somos, sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente, algo mucho más simple. Cuando se agota el tiempo de los set de televisión, cuando se escucha a los diputados decir que están de acuerdo con algún tema pero no se sientan en las bancas. Creo que en medio de un proceso electoral lo que podemos ver hoy es que no todos están de acuerdo con todo, nuestro bloque lo habló mucho con las organizaciones de etiquetados. Acordamos no traer más temas para no entrar en rispideces, nos cuidamos de no traer más temas, de no provocar a nadie, de no ser chabacanos”, agregó.

Con la sesión caída, el interbloque de la oposición y otras bancadas convocaron para las 13.30 a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde.

En octubre de 2020, la Ley de Etiquetado Frontal obtuvo media sanción en el Senado por amplia mayoría. El objetivo principal es la colocación de una serie de sellos en los envases para alertar cuando se trata de un alimento con alto contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y calorías.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los tres factores de riesgo más asociados a la mortalidad en Argentina son la hipertensión, hiperglucemia y sobrepeso u obesidad, causando más de 140.000 muertes por año y diversas enfermedades vasculares, cardíacas, cerebrales y renales. En materia de sobrepeso y obesidad, nuestro país tiene una de las tasas más altas de la región y está en aumento: actualmente cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes la padecen, así como siete de cada diez personas adultas.

A nivel regional, en los últimos cinco años, Chile, Perú, México y Uruguay implementaron etiquetas de advertencia en el frente del envase. Al igual que lo propuesto en Argentina, las advertencias frontales en estos países también utilizan una forma octogonal en colores negro y blanco con la advertencia “Alto en” o “Exceso de”, seguido de “grasas”, “sodio”, “azúcares”, “edulcorantes” y “grasas saturadas”.

