La AFIP detectó que Gianfranco Macri “blanqueó” USD 25 millones de un fideicomiso creado por su madre

El informe tiene 44 páginas y está en poder de la Justicia desde el 9 de septiembre. Fue presentado por los abogados de la DGI ante el juez en lo penal Económico Diego Amarante, que investiga a Gianfranco Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, en una causa derivada de los Panamá Papers. En base a una investigación interna que circuló por varias áreas, el organismo recaudador concluyó que el hermano del ex presidente blanqueó cuentas en el exterior de un fideicomiso, radicado en Liechtenstein, donde aparece como titular beneficiaria la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, quien estaba imposibilitada de acceder a los beneficios de ley de exteriorización sancionada por el Congreso en 2016.

“Se concluyó que, en los términos del la Instrucción General 7/2007, la responsable -Sra. BLANCO VILLEGAS- poseía el carácter de fiduciante y beneficiaria del patrimonio fideicomitido constituido bajo Quiñel Trust Reg.: manteniendo plenas facultades para administrar los bienes a través de las instrucciones impartidas al fiduciario. Por lo tanto, cabe entender que, en el presente caso correspondía que las cuentas cuya titularidad ostentaba el mencionado fondo fiduciario fueran exteriorizadas por la contribuyente antes aludida, ello con arreglo a las disposiciones expresamente contempladas por el artículo 39 de la Ley de Sinceramiento Fiscal”, afirma la presentación de la DGI a la que tuvo acceso Infobae.

Quiñel Trust es el nombre de un fideicomiso que fue creado en noviembre de 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein. “Fue una manera de organizar la herencia y puso como beneficiarios a sus hijos y a sus nietos”, explicó un allegado a la familia Macri.

De acuerdo al Reglamento del Trust, enviado en inglés y en alemán y traducido por los especialistas de la AFIP, la primera beneficiaria es Blanco Villegas. Tras el fallecimiento de la primera beneficiaria pasarán a ser segundos beneficiarios los hijos, en un 70%, y los nietos y los eventuales nietos, en un 30%.

Según la información con la que cuenta la AFIP, ese fideicomiso tiene el 100% de acciones de Reatas Pacific LTD, titular de dos cuentas bancarias: Credit Suisse 0456- 900548-7 y Pershing LLC AQ1-018623.

Esas dos cuentas, con alrededor de US$ 25 millones, fueron incorporadas en las declaraciones juradas del impuesto sobre los Bienes Personales y el impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017 de Gianfranco, hermano del ex presidente Macri. Para la AFIP, esa maniobra fue irregular porque Blanco Villegas tenía en ese entonces “pleno uso de sus facultades para ejercer actos de carácter administrativo y/o dispositivos”.

Los abogados del organismo recaudador concluyeron que esas cuentas solo podrían haber sido blanqueadas por Blanco Villegas. Sin embargo, fuentes de la defensa de Gianfranco le dijeron a Infobae que el artículo 39 de la ley 27.260 habilita el blanqueo por parte de cualquiera de los beneficiarios del fideicomiso.

Ese artículo establece que “las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por única vez, por declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo su CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes que figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive”. Y agrega: “En caso de existir más de un derechohabiente, accionista o titular, los bienes podrán ser declarados en la proporción que decidan quienes efectúen la declaración voluntaria y excepcional prevista en la presente ley”.

Cerca de Macri agregaron que el decreto 895/2016, que reglamentó la ley 27.260, especificó que la declaración del artículo 39 “podrá ser realizada, entre otros, por cualquiera de los derechohabientes, y que la misma producirá, respecto (i) del declarante, (ii) de todos los demás fideicomitentes, fideicomisarios, fundadores, constituyentes o aportantes de los mismos fideicomisos o fundaciones o asociaciones o entes similares constituidos en el exterior y (iii) de todos los demás derechohabientes, accionistas o titulares de los mismos fideicomisos, fundaciones, asociaciones, sociedades o cualquier otro ente constituido en el exterior de que se trate, titulares o beneficiarios a cuyo nombre figuraban anteriormente las tenencias de moneda y bienes, todos los beneficios previstos en todos los incisos del Artículo 46 de la Ley N° 27.260, exclusivamente en la medida y en relación a los bienes declarados”.

Hay otro punto controvertido en el informe entregado a la Justicia. Para la AFIP, Blanco Villegas no podría haber blanqueado los bienes del fideicomiso por su condición de familiar de un funcionario público. Los abogados de Gianfranco Macri lo niegan: “ El artículo 21 del Decreto 895/2016, modificado por el Decreto 1206/2016 prevé que los sujetos excluidos por el Artículo 83 de la Ley N° 27.260, entre los cuales se encuentran los padres de los funcionarios públicos, podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional, exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los funcionarios públicos familiares hubieran asumido los respectivos cargos ”.

La presentación de los abogados de la Dirección de Contencioso de la DGI, a la que tuvo acceso este medio, responde a un informe de fiscalización sobre Gianfranco y Mariano Macri, a cargo de la Dirección Control Grandes Contribuyentes Nacionales.

Esas investigaciones derivan de la denuncia realizada por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) contra Gianfranco Macri vinculado a las sociedades BF Corporation SA y Otros EQT SA. Ese organismo del Ministerio Público en realidad comenzó a investigar a partir de una información enviada por la fiscalía de Hamburgo en el marco del escándalo de Panamá Papers.

El 18 de agosto de este año, en el marco de la fiscalización realizada por el organismo recaudador, la madre de Gianfranco y Mauricio Macri sostuvo a través de sus abogados: “que poseo la administración y control de los activos del Trust en la actualidad, he incorporado: (i) en mi declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2020, las rentas netas de fuente extranjera generadas por los activos que integran el fideicomiso del exterior objeto de análisis y (ii) en mi declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2020, los activos que integran el mencionado Trust, en los términos de la normativa. En mi declaración jurada del período fiscal 2020 del Impuesto a las Ganancias se puede advertir que se ha incorporado como mayor patrimonio al inicio (con fin de dar la justificación patrimonial de la incorporación) los activos, que se detallan al pie e integran el Trust, dado que se produjo únicamente un cambio en el contribuyente que declara los bienes a fines impositivos en Argentina, y como renta de fuente extranjera de segunda categoría el resultado obtenido por el período fiscal 2020″.

El informe de la DGI entregado al juez Amarante aclara que “se encuentran en proceso de pedido de intercambio, a Liechtenstein a efectos de solicitar información respecto de The Quiñel Trust y a Suiza por Wanama Capital INC., y The Quiñel Trust., ya que como se expuso más arriba se detectaron inconsistencias en la radicación de estos bienes”. “Una vez recibidas las respuestas de los intercambios de información - agrega- se podrá constatar si surgen evidencias que permitan validar o impugnar el Sinceramiento de bienes realizado por el contribuyente Macri Gianfranco”.

Fuentes de la defensa de Gianfranco Macri consultadas por Infobae relativizaron las conclusiones del informe de la AFIP y destacaron que ya hubo dos pedidos de sobreseimiento por parte del fiscal Germán Bincaz.

Aunque sin todos los detalles y la documentación, el martes pasado se conocieron los primeros datos de ese blanqueo polémico y derivó en una dura crítica de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra el ex jefe de Estado: “En 2016 publiqué la carta ‘No es mi mamá, es tu papá y vos también, en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también”. El mensaje lo publicó la vicepresidenta con la nota del diario Ámbito Financiero que reveló la maniobra.

