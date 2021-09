Florencia Carignano respondió una agresión de Fernando Iglesias: “Le dejo mi CV, machirulo”

Florencia Carignano y Fernando Iglesias

La directora de Migraciones Florencia Carignano salió a responderle este miércoles al diputado del PRO Fernando Iglesias, quien se había sumado a comentarios despectivos sobre su carrera profesional. La funcionaria nacional rememoró sus dichos sobre el caso de la actriz Florencia Peña y su visita a la Quinta de Olivos para acusarlo de “misógino” y “violento”. También se sumó el ministro Eduardo ‘Wado’ De Pedro y responsabilizó a Marcos Peña: “Reactivó el trollcenter” .

Todo comenzó con el tuit de un usuario que compartía la decisión de Migraciones de abrir las fronteras a partir del 1° de noviembre y agregaba: “Explicame cómo saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país”, en referencia a la directora de Migraciones. Iglesias se sumó a la crítica en Twitter y expresó: “La echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno” .

Carignano eligió responderle por la misma red social al acusarlo de “violento” y “misógino”. “Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres”, agregó, en referencia al escándalo por la visita de Florencia Peña a la quinta presidencial en plena cuarentena del 2020. En ese entonces, Iglesias junto a Waldo Wolff había deslizado que la actriz había asistido para tener encuentros íntimos con el presidente Alberto Fernández.

“¿Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo a usted en la lista?” , se preguntó la funcionaria sobre la candidatura que encabeza la ex gobernadora en la ciudad de Buenos Aires.

El cruce de Florencia Carignano y Fernando Iglesias en Twitter

Respecto a su historial profesional, Carignano descartó haber trabajado en local de bronceado: “Yo no trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo”.

A la polémica también se sumó el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, quien responsabilizó al ex jefe de Gabinete de gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña: “Parece que con la vuelta de Marquitos se reactivó el trollcenter de Cambiemos y fábrica de fake news. Tienen debilidad por los ataques misóginos. Además de ser falso, este tuit refleja también la estigmatización y el desprecio a las mujeres y a las y los bonaerenses”.

De Pedro se refiere a la incorporación de Peña como asesor externo en la campaña electoral de Vidal que se conoció en los últimos días. Luego de mantenerse alejado de la política desde el 10 de diciembre de 2019 y mantener un perfil bajo dedicado a trabajos de consultoría para clientes del exterior, se sumará al equipo del PRO. El objetivo es aumentar la ventaja de casi 24 puntos (48,2% a 24,7%) que le sacó en las PASO a Leandro Santoro, del Frente de Todos, que le permitió convertirse en la precandidata más elegida del distrito porteño, con el 33% de los votos, aunque en el larretismo buscan mejorar esos números apuntalando la estrategia elector.

En otra parte, De Pedro se sumó a defender el trabajo de Carignano: “Es una funcionaria altamente capacitada por antecedentes y formación para estar al frente de Migraciones. Realizó un importantísimo trabajo en la pandemia y ahora en la reapertura de fronteras. Les comparto su CV, que refleja su trayectoria”.

