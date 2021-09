Con clases de economía en plazas, Javier Milei relanza su campaña y apunta al “voto útil” para dejar tercero al kirchnerismo

Javier Milei cayó por sorpresa al Rosedal de Palermo en medio de las juntadas de adolescentes por el Día de la Primavera

Con más del 13% de los votos, Javier Milei se convirtió en la sorpresa de las PASO. Desde que el pasado 12 de septiembre se confirmó que el frente La Libertad Avanza quedó tercero en la Ciudad de Buenos Aires, detrás de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, los libertarios plantearon que el próximo batacazo debe ser hundir al kirchnerismo.

Paradójicamente, para lograr su cometido, el candidato a diputado nacional recurrirá a una práctica que utilizó uno de sus archienemigos de la “casta política”, Axel Kicillof, ni bien Mauricio Macri se convirtió en presidente dando por finalizado los primeros 12 años de gobiernos kirchneristas. Cuando aún ni se barajaba la posibilidad de que el ex ministro de Cristina Kirchner fuese postulante a la gobernación bonaerense, éste se dedicó a dar clases de economía en distintas plazas del conurbano.

Con una visión de la economía diametralmente opuesta, Milei hará apariciones en distintos espacios verdes de la Capital Federal para explicar desde su óptica las razones por las cuales el país está en crisis y realzará las bondades del liberalismo. Desde el entorno libertario confirmaron a Infobae que Milei comenzará a dar clases de economía en plazas porteñas . Aún resta por definirse si lo hará solo o acompañado de otros referentes del espacio y si será espontáneo o se avisará con tiempo.

Será una de las formas con las que el candidato de La Libertad Avanza relanzará la campaña electoral de cara a noviembre con la mira puesta en dejar tercero al candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro. Cerca del outsider estiman que hay alrededor de 25% de votos liberales: los casi 14 puntos que sacó Milei y la decena que dejó Ricardo López Murphy en el camino tras perder la interna de Juntos por el Cambio. Entre ambos recolectaron más del 22% que logró la Alianza de Centro de Álvaro Alsogaray en 1989.

Javier Milei en su búnker el día de las PASO

“Si verdaderamente querés que pierda el kirchnerismo, tenés que ir con el espacio más opositor” , será el mensaje que, como un mantra, repetirán entre el electorado anti K durante las próximas semanas. Los libertarios sueñan con la épica de que la disputa sea Vidal-Milei.

Por eso consideran que recibir el apoyo de los votantes de López Murphy será “un voto útil”. “Decían que no íbamos a poder formar una lista, que no íbamos a pasar las PASO, después que a Milei no le daba para entrar, que no íbamos a pasar las dos cifras, y acá estamos, después de las Primarias vieron que este espacio es realmente competitivo”, reflexionan entre libertarios y sostienen que “con ese ímpetu, más los votos del Bulldog -que no son votos duros de Vidal-, podemos hacer una elección mejor que el kirchnerismo, sobre todo con todas las cagadas que se mandaron luego de las PASO” .

“Somos los más liberales de todos, pero ahora podemos acercar conservadores y todos los espacios que que se quieran sumar. Vamos a ser competitivos en la Capital, ahora hay que consolidarlo y eso se logra dándole la bienvenida a los votantes de López Murphy, somos como primos hermanos”, definen el cambio de rumbo en la estrategia de campaña. Entre ese electorado al que Milei busca seducir se encuentran “los halcones” de Juntos por el Cambio. “Se vienen las ideas liberales, no hay margen para que en Argentina haya más zurdaje, por eso están todos nerviosos”, sentencian apuntando a “las palomas” de la oposición y al Frente de Todos.

Ricardo López Murphy (Alejandro Beltrame)

Además de las clases de economía en plazas, Milei continuará apareciendo de manera sorpresiva en distintos lugares como lo hizo el pasado 21 de septiembre que llegó al Rosedal de Palermo en medio de los festejos por el día de la primavera y fue furor entre los adolescentes que se acercaban para saludarlo y/o sacarse una foto. “El cariño de la gente tiene que ver con un hartazgo hacia la casta política que que inhibe el crecimiento”, dijo el pasado martes. Su visita espontánea la hizo acompañado por los candidatos a legisladores porteños, Ramiro Marra y Lucía Montenegro. Allí, los tres emprendieron una caminata por la zona donde hablaron con comerciantes acerca de los embates inflacionarios y las medidas que impactaron en la crisis social y económica.

De cara al 14 de noviembre los libertarios profundizarán su campaña en los barrios más carenciados de la Capital donde también pisaron fuerte las ideas liberales. “Vamos a demostrar que nuestro espacio no es elitista y de pocos, estamos defendiendo a todos a los que más tienen y a los que menos tienen. Infobae consultó si existe la posibilidad de hacer una clase de economía en una de las villas porteñas. Es prematuro, pero no lo descartan: “Puede llegar a ser”.

Por un lado estará la cercanía con la gente y por el otro evitar confrontamientos televisivos como los que sucedieron en algunas oportunidades en la campaña de cara a las PASO. Si bien no piensa modificar la línea discursiva, aseguran que “Milei no se quiere pelear más, quiere mantener un debate de ideas”.

Milei el pasado 21 de septiembre de recorrida por el Rosedal de Palermo

De repetir el resultado en las Primarias, el economista ingresará cómodo al Congreso Nacional; de mejorar su performance podría entrar la número dos de la lista libertaria, Victoria Villarruel. En el frente liberal ya vislumbran cómo se adaptará a la Cámara de Diputados. Estiman que tendrá un espacio propio pero prevén que desde Juntos por el Cambio lo van a querer sumar a sus filas: “Van a estar queriendo coquetear todo el tiempo para sumar a Milei”. La oferta existió anteriormente y el candidato de La Libertad Avanza lo rechazó; habrá que ver qué sucede a fin de año cuando se conforme el nuevo cuerpo legislativo. ¿Mantendrá su postura anti casta política o la propia política lo terminará absorbiendo?

