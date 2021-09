Un diputado opositor se burló de Bianco y el funcionario le respondió: “No lo conozco”

Carlos Bianco, ex Jefe de Gabinete bonaerense

En sintonía con los cambios implementados en el gabinete nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció este domingo la reformulación de su gobierno “de cara a la etapa de reconstrucción que comienza a partir de la pospandemia”.

En ese marco, confirmó la designación de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, como su nuevo Jefe de Gabinete; de Leonado Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, como ministro de Infraestructura; y de Cristina Alvarez Rodríguez como la nueva ministra de Gobierno.

En tanto, Carlos Bianco -hasta ahora jefe de Gabinete- será Jefe de Asesores del Gobierno y Agustín Simone -ministro de Infraestructura- tendrá a su cargo el Instituto de la Vivienda. Teresa Rodríguez, en cambio, asumiría como senadora después de las elecciones de noviembre.

Tras la inesperada derrota sufrida en territorio bonaerense, al que se lo considera el bastión del peronismo, fueron muchos los dirigentes de la oposición que salieron a hacer leña del árbol caído con feroces críticas no solo contra la gestión de Kicillof sino también contra Bianco.

Uno de ellos fue el radical Sebastián García De Luca, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, quien arremetió con dureza contra el ex Jefe de Gabinete por la implementación de las restricciones que afectaron la economía de bonaerenses, sobre todo de los que viven del turismo.

El diputado nacional Sebastián García De Luca integra Juntos por el Cambio

“Justo cuando estabas conociendo la provincia te rajan de JG @Carli_Bianco. Gracias por tu aporte al turismo bonaerense, éxitos en tu nueva etapa”, tuiteó De Luca en alusión a su designación como Jefe de Asesores de Kicillof.

Pero ese no fue el único tuit, sus dardos también estuvieron dirigidos a Kicillof, quien a su entender prefirió llamarse al silencio antes que hacer una mea culpa del estrepitoso resultado de las urnas.

“¿Para cuándo la autocrítica de Kicillof? Aunque sea porteño, nos gobierna a los bonaerenses y es en la Provincia donde el Gobierno perdió la elección”, escribió en tono desafiante.

Tuit del diputado Sebastián García De Luca

Consultado al respecto, Carlos Bianco intentó minimizar las declaraciones de De Luca: dijo que no lo conoce y que no entendió bien lo que quiso decir. “No lo conozco, le deseo lo mejor. No sé si fue una chicana, no la entendí” , le respondió. Y agregó: “ Le quiero avisar que la provincia la conozco hace 45 años. Nací en Quilmes, viví en la Provincia casi toda mi vida, soy un producto puro y duro del conurbano”.

Durante el reportaje que el periodista Luis Novaresio le hizo en radio La Red, Bianco aclaró que fue desplazado de su función para asumir una nueva responsabilidad dentro del gobierno provincial. “No me echaron”, explicó para despejar cualquier tipo de dudas al respecto. “Espero ser un gran asesor del gobernador, que es la nueva responsabilidad que tengo. Fue un cambio de función”, explicó.

Al momento de analizar los motivos de su cambio dijo que “cuando la conducción decide dónde tiene que ir uno para sumar al proyecto colectivo hay que aceptar eso”.

“Esa es la situación que se dio ayer y es un honor que se sumen Martín Insaurralde y Leonardo Nardini, dos intendentes del conurbano con vasta trayectoria política y de gestión”, enfatizó Bianco para quien el resultado de las elecciones “fue una derrota muy dura e inesperada”.

El ahora ex Jefe de Gabinete llamó a reflexionar sobre las razones por las que se dio la derrota. “La fundamental es que nos reclaman una mayor fortaleza en el área económica y social. Ya vamos cuatro años de crisis económica, los últimos dos del macrismo y estos dos con pandemia. El otro factor es que confluye un cambio de época. Estamos al 5% de los casos que teníamos hace 17 semanas, con 640 casos por día”, señaló Bianco que llegó el momento de hacer hincapié en la necesidad de “apuntar los cañones hacia lo que no está reclamando la sociedad, que es la la reactivación de la Provincia”.

Para Bianco, si bien esos eran los objetivos que había planteado el gobernador Kicillof desde el principio de su gestión, “hubo una postergación de los objetivos porque tuvimos una emergencia que se llamaba pandemia”. Por eso, frente a este nuevo horizonte, el jefe provincial “decidió reforzar el gabinete para encarar mejor esta nueva etapa”, concluyó Bianco.

