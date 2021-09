Los ministros bonaerenses pusieron su renuncia a disposición del gobernador Axel Kicillof

Axel Kicillof analiza cambios en su gabinete de ministros

El gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires puso a disposición del gobernador Axel Kicillof su renuncia . Así fue informado esta mañana por la ministra de Gobierno, Teresa García, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

“ Nosotros hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión de elegir con qué equipo quiere seguir y con quién diseñará su gabinete futuro ”, aseguró García.

La funcionaria bonaerense dijo que la decisión es lógica y responde a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios que forman parte de la administración pública.

Días atrás, la gobernadora Alicia Kirchner tomó una decisión similar en su provincia, Santa Cruz, y le solicitó a todos sus ministros que presenten la renuncia. Se trata de dos movimientos políticos de dirigentes del riñón de Cristina Kirchner que le marcan la cancha al presidente Alberto Fernández, que se encuentra bajo presión del kirchnerismo para renovar su gabinete.

La ministra de Gobierno, Teresa García

Juan Grabois, Luis D’Elía, Hugo Yasky, Andrés “Cuervo” Larroque, Amado Boudou, o el actor Dady Brieva, entre otros, manifestaron de manera pública la necesidad de que el Gobierno cambie el rumbo luego de la derrota en las elecciones.

“La derrota no es algo nacional, tiene que ver con todos, intendentes, gobernadores, si algo no funciona y la gente cree que no funciona no es responsabilidad de uno solo. Creo que ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables, y somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros”, señaló García.

La funcionaria fue más directa y aseguró que “ todos los funcionarios públicos, después de una elección en la que uno es derrotado, tienen que poner a disposición de quienes conducen el destino de la provincia, o de donde sea, la renuncia ”.

Tras las declaraciones de la funcionaria, desde el gobierno bonaerense señalaron: “Desde el día que asumimos el Gobernador tiene las renuncias a disposición. Es un equipo y siempre va a estar donde los necesite. En consonancia con lo que declaró ayer, las y los ministros del gabinete saben que ninguno es imprescindible y que de considerarlo necesario, se harán los cambios consecuentes”.

Axel Kicillof y Teresa García (@TereGarciaOK)

“ Nadie está atornillado o encaprichado con quedarse en un lugar o con un nombre propio. No obstante, lo que tenemos que profundizar en este momento es la gestión y los hechos, no pasa por los nombres ”, se afirmó en un comunicado al que accedió Infobae.

Consultada por el resultado del oficialismo en las PASO, García señaló que “se perdió porque hubo una amonestación de la sociedad respecto al funcionamiento de las cosas que le son imprescindibles”, y afirmó que mucho tuvo que ver las consecuencias de la pandemia como “la pérdida de trabajo informal, sectores muy afectados”. “Hubo múltiples razones, también el bajo nivel de gente que fue a votar”.

Por otro lado, ayer, el propio Kicillof aseguró a Télam que “sin lugar a dudas” el oficialismo puede revertir el resultado de las PASO en las elecciones generales de noviembre próximo, y subrayó que, para alcanzar ese objetivo, “es necesario acelerar la reactivación, dar respuestas y cuidarle el bolsillo a la ciudadanía”.

“Vamos a trabajar para eso porque necesitamos un acompañamiento para lo que se viene, que es una verdadera reconstrucción después del neoliberalismo agravado por la pandemia”, puntualizó el mandatario provincial.

Y agregó: “Con todos los esfuerzos, se avanzó primero en los cuidados y luego en la vacunación, pero se atravesó una etapa de mucho sufrimiento, muy compleja y ahora, con la salida del coronavirus, el problema está en la recuperación del trabajo, de los ingresos y en la desaceleración de los precios”.

