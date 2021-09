Mensaje de Luis Juez a Macri: “No nos gusta que desde Buenos Aires nos digan lo que tenemos que hacer”

Luis Juez junto a Mauricio Macri

La interna desarrollada el domingo pasado en Córdoba fue de las más vibrantes de las PASO en general pero de Juntos por el Cambio en particular ya que hubo intereses cruzados dentro de la coalición con dirigentes de peso apoyando a distintas listas. Con los resultados puestos, el gran derrotado fue Mauricio Macri, quien apoyó explícitamente a la nómina que llevaba a Mario Negri para el Senado y a Gustavo Santos para la Cámara de Diputados. Ambos terminaron derrotados por Luis Juez como postulante a la Cámara alta y por Rodrigo De Loredo a la Cámara baja, quien consiguieron casi el 60% de los votos de la interna cada uno.

Ante esto, Juez aprovechó los contundentes resultados para enviarle un mensaje a Mauricio Macri, pero también para trabajar en unidad de cara a noviembre y, sobre todo, hacia el 2023: “Les dijimos a los dirigentes nacionales que nos dejaran armar la lista en Córdoba. No nos gusta que desde Buenos Aires nos digan lo que tenemos que hacer” , comenzó el candidato en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.

Y agregó: “Tenemos que armar la versión más fuerte de Cambiemos porque los momentos que se avecinan en la Argentina necesita la versión más fuerte por contundencia, firmeza en objetivos y a la hora de tomar decisiones. No son momentos para estar titubeando. Son momentos para pararse con firmeza ante un Gobierno que no solo no sabe a dónde ir sino que nos lleva a todos. Estamos todos en ese barco. Si no te paras con firmeza estos tipos hacen cualquier cosa”.

Además, el ex senador sostuvo que Alberto Fernández “tiene que empezar a gobernar, a tomar decisiones y a unificar el comando” y advirtió: “No lo digo yo, lo dicen los propios kirchneristas. Ningún barco tiene dos timones, no existe eso”.

Luis Juez reunido con Mario Negri, Gustavo Santos y Rodrigo De Loredo

“Lo único que le garantiza este Gobierno a su gente es un plan social. Cristina Kirchner está obsesionada con su agenda judicial, lo demás le importa poco y nada. Como si la Argentina estuviera pendiente de eso. Ningún país sale de la pobreza repartiendo planes sociales. Solamente se sale con empleo. Y ese es un tema que tiene que resolver el Estado”, sentenció.

Sobre quién fue el ganador de la elección a nivel nacional, Juez evitó dar nombres: “Ganó el fastidio, la bronca y el sentido común. No tiene patrimonio la victoria, no tiene dueño. Si uno quiere salir corriendo al registro civil a inscribir a la criatura se equivoca. La gente nos pide sentido común. Nadie se puede arrogar el triunfo. Yo tengo claro que en Córdoba no ganamos nosotros, ganó el sentido común. La gente está cansada”.

Al respecto, en tren de convocar a la unidad de la oposición, afirmó: “Tenemos que administrar nuestras vanidades, egos y miserias personales. Si somos capaces de administrar con inteligencia los 24 meses que nos quedan podemos ser alternativa en la Argentina. Si nos vamos a desbordar o creer que tenemos mayor representación que la que nos dio la gente estamos jodidos. Tenemos que entender que la gente no puede admitir otro fracaso. Tenemos que ser cuidadosos con cómo nos manejamos, con cómo manejamos la soberbia. Nadie es dueño de la verdad, toda buena idea tiene que ser bien recibida”.