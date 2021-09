Cómo será la votación de los presos K: el regreso a las urnas fuera de la cárcel y quiénes no fueron autorizados

Ex funcionarios, empresarios, sindicalistas y militantes detenidos que podrán volver a votar tras haber sido liberados

La elección legislativa de este domingo tendrá un condimento extra: más de una docena de presos K volverán a sufragar fuera de la cárcel. En su mayoría estaban detenidos durante las elecciones presidenciales de 2019. Los que tienen un perfil político, como Julio De Vido o Amado Boudou, esperan este día como una suerte de reivindicación. Otros, como José López o Jose María Nuñez Carmona, deberán esperar hasta 2023 porque no fueron autorizados por la Justicia.

Boudou ya no votará en Puerto Madero. Su nuevo domicilio, en el partido de Avellaneda, se refleja en el padrón electoral: el ex vice presidente podría votar en una escuela de Sarandi, en avenida Mitre al 2900.

Su situación es especial. Aunque tiene condena firme por el caso Ciccone, en su entorno interpretan que está habilitado por el artículo 220 de la ley 24.660, que determina que “las inhabilitaciones del artículo 12 del Código Penal quedarán suspendidas cuando el condenado se reintegrare a la vida libre mediante la libertad condicional o la libertad asistida”. “Va a ir a votar”, dijo a Infobae una fuente de su entorno.

Boudou tiene libertad condicional desde fines de julio. Se la otorgó el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de su condena. Hasta ese momento estaba con prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.

El ex vicepresidente fue condenado por el Caso Ciccone a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, y una multa de $90.000. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación y hasta por la Corte Suprema. Pero luego obtuvo una reducción de pena de once meses debido a “estímulo educativo”, un incentivo para que los presos estudien en la cárcel.

Amado Boudou

El ex ministro de Planificación Julio De Vido también tiene la oportunidad de volver a votar fuera de la cárcel. En la última elección fue uno de los que presos K que estuvo más activo haciendo campaña desde el penal de Ezeiza, donde terminó sufragando. De Vido fue candidato en esa elecciones, pero no consiguió el piso de votos para sortear las PASO.

Desde la cárcel, De Vido llevó adelante la campaña “Cortala con Massa”, en alusión al ex jefe de Gabinete que luego terminó sellando una alianza con el kirchnerismo.

En esta campaña, el ex ministro mantuvo bajo perfil aunque en cada aparición mediática aprovechó para cuestionar el rumbo del gobierno de Alberto Fernández. Llegó a decir que hay “un proceso de postergación social en los trabajadores, un empobrecimiento que hace que vayan asociándose en su caída vertiginosa a los sectores medios, que también están postergados”.

El ex ministro de Planificación fue arrestado cuatro días antes de la elección de 2017 por la causa conocida como “Gas Licuado”. Estando en prisión, vio multiplicar las causas en su contra y fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la corrupción que rodeó la tragedia de Once. Sin embargo, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y en marzo del 2020 la excarcelación.

De Vido podría votar en una escuela ubicada en el kilómetro 97 de la ruta 9, en el partido boanerense de Zárate, muy cerca de la chacra donde vive con su familia.

Julio De Vido (Gustavo Gavotti)

Un ex ladero de De Vido, Roberto Baratta, tiene domicilio en Capital y podrá votar en el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, en Cabildo al 1300.

Fue excarcelado en diciembre de 2020, apenas unos días después de la asunción de Alberto Fernández, por la causa Cuadernos. Esa decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara de Casación, a cargo de Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

José López y Julio De Vido (NA)

De los ex funcionarios de Planificación, el que no podrá votar es José López, condenado por los bolsos con nueve millones de dólares. El ex secretario pidió autorización pero el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 se lo negó, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

López sigue detenido en un lugar secreto bajo el programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, lo que dificulta la logística ya que no está contemplado en la organización electoral.

El ex funcionario había pedido que le hagan llegar una urna o que lo trasladen a una cárcel, donde sí se vota.

López fue detenido el 14 de junio de 2016 en el convento de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de Fátima en General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares. En 2019, el TOF 1 lo condenó a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito y a una pena única de siete años y seis meses de prisión por una condena anterior por tenencia de armas por la carabina Sig Sauer que había llevado al convento. La condena no está firme porque López apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la revise.

El ex funcionario ya cumplió los dos tercios de su condena por lo que está habilitado para salir de prisión pero el tribunal oral le fijó una fianza de 48 millones de pesos para poder hacerlo. López y su defensora oficial reclaman que esa fianza sea bajo palabra porque no tienen dinero ni bienes para afrontar la caución.

José María Nuñez Carmon (Adrián Escandar)

Otro que no podrá votar este domingo es el socio de Boudou, José María Nuñez Carmona. El empresario pidió autorización ante la Justicia, pero no fue autorizado por el TOF 4, según dijo una fuente judicial a Infobae. Hasta ayer, sin embargo, no había sido notificado de esa decisión.

Nuñez Carmona está viviendo en Mar del Plata desde que salió de la cárcel. El Tribunal Oral Federal 4 le redujo la condena en dos meses pero apeló y Casación le dio la razón por lo que espera una reducción mayor.

El amigo de Boudou sigue con prisión domiciliaria.

Otros dos ex presos K que pueden votar este domingo son Luis D’Elia y Fernando Esteche . El primero está habilitado en la escuela 96 de La Matanza, en la calle Tornquist al 6100. Y el ex líder de Quebracho podrá sufragar en el Colegio Virgen del Pilar, en La Plata.

El dirigente de Miles fue condenado en noviembre de 2017 a tres años y nueve meses de prisión por haber dirigido la protesta y la toma de la Comisaría 24 en el barrio porteño de La Boca. Por entonces era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, e ingresó con otras personas a la seccional para reclamar por el crimen del dirigente comunitario Martín “Oso” Cisneros, asesinado por un vendedor de drogas de la zona.

Al comienzo de la pandemia, se le concedió el arresto domiciliario por su delicado estado de salud. Y recién ahora fue excarcelado por la jueza Sabrina Namer.

Otros presos K que están habilitados para votar

El ex jefe del Ejército, César Milani, está excarcelado desde agosto de 2019. El general fue absuelto por la desaparición del soldado Alberto Ledo y también recibió el mismo dictamen por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón, durante la última dictadura militar. Según el padrón electoral, puede votar en una escuela ubicada en San Isidro, en la calle General Rudecindo Alvarado al 1300.

El empresario Gerardo Ferreyra también fue excarcelado a fines de 2019 con una fianza de 50 millones de pesos. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal porteña, resolvieron la libertad del propietario de Electroingeniería en la causa de los cuadernos de la corrupción al determinar que no existían riesgos procesales para justificar la detención.

Aunque volvió a cumplir con arresto domiciliario por violar la prohibición de realizar actos gremiales, el ex titular de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, votará este domingo, s egún confirmó su abogado a Infobae.

Medina fue detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que lo procesó por los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de dinero” y “extorsión” y además le trabó un embargo por 200 millones de pesos. En febrero pasado, fue excarcelado por el TOF 2 de La Plata. En ese momento, el juez le fijó una serie de restricciones como la prohibición de salida del país, la de acercarse a las víctimas de los hechos por los cuales se lo acusa, y también de participar de actividades gremiales en la UOCRA u otras seccionales.

Lázaro Báez

En el caso de Lázaro Báez, está habilitado para votar en la provincia de Santa Cruz, pero hace tiempo cumple su arresto domiciliario en un barrio privado de la zona sur de la provincia de Buenos Aires por lo que no se hará efectivo. Su hijo Martín, que se mudó hace una semana a Río Gallegos, tampoco votará porque debe permanecer en su domicilio y no pidió ningún permiso especial para sufragar.

Este domingo también volverá a votar en libertad el arrepentido Leonardo Fariña. Lo hará en el colegio San Pio X de La Plata, según confirmó él mismo a este medio.

