Los movimientos sociales demostraron su poderío territorial en la campaña con 10 mil mesas en 1.500 barrios

Los movimientos sociales aliados al Frente de Todos se volcaron a los barrios de manera masiva para realizar campaña (Movimiento Evita)

Los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada ratificaron su poder de movilización y despliegue territorial. Ayer, desde muy temprano, instalaron 10.000 mesas de difusión del Frente de Todos en 1.500 barrios populares del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visitaron casi un millón de casas e invitaron al presidente Alberto Fernández, a sus ministros y a los principales candidatos a sumarse a la movida preelectoral que resultó ser la de mayor masividad desde el inicio de la campaña con vistas a las PASO del próximo domingo.

Del despliegue participaron casi cien mil personas agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). A la cabeza de la organización estuvo el Movimiento Evita, que tiene entre sus principales referentes a Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, ambos funcionarios del gobierno nacional, y a Gildo Onorato, también secretario gremial de la UTEP.

El objetivo principal era llevar la propuesta del oficialismo al conurbano profundo y barrios de CABA. Si bien en las mesas montadas en las principales esquinas y plazas de los municipios, villas y asentamientos, colgaron las fotos de los precandidatos a diputados nacionales que encabezan las listas, como Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan (Buenos Aires), y Daniel Santoro y Gisela Marziotta (CABA), y la de los concejales locales, los esfuerzos estuvieron centrados en apuntalar la precandidatura de Daniel Menéndez, el coordinador de, Movimiento Somos Barrios de Pie y funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social.

Alberto Fernández, invitado por la UTEP, recorrio barrios populares del conurbano buscando apoyo para las elecciones (Movimiento Evita)

Menéndez ocupa el puesto dieciséis en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia gobernada por Axel Kicillof y es el único representante de las organizaciones populares en la boleta de las PASO.

Si bien la masiva actividad de campaña estaba organizada desde hacía al menos tres semanas, hasta ayer no se difundió que del acto preelectoral formarían parte el jefe de Estado y varios de sus ministros, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el ministro de Producción, Matías Kulfas y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Menéndez, junto a otros dirigentes sociales, golpeó las puertas de los vecinos de José León Suárez, en el partido de San Martín y de Ituzaingó, junto a Tolosa Paz. Más tarde se sumaron al acto que el presidente Fernández realizó en Hurlingham, la tierra del intendente en uso de licencia Juan Zabaleta.

El ministro Gabriel Katopodis (derecha) y el precandidato a diputado nacional Daniel Menéndez recorrieron los municipio de San Martín, Ituzaingó y Hurlingham (Movimiento Evita)

En esa recorrida, dónde recibió aplausos y vitoreos, el jefe de Estado les pidió a los vecinos, con los que se sacó varias selfis, “no volver para atrás, sino que volvamos a este tiempo donde la producción y el trabajo son posibles”. “Unidos y fortalecidos. La vida que queremos es con trabajo, con producción y con industria nacional”, agregó el ministro de Desarrollo Social.

Las mesas de difusión, a través de las cuales los propios precandidatos y funcionarios entregaban boletas a los vecinos que se acercaban, fueron ubicadas de manera estratégica en barriadas de Garín, Presidente Perón, Benavidez, Ituzaingó, Derqui, Pacheco, Boulogne, Don Torcuato, Tigre, Avellaneda, San Fernando, San Isidro, La Plata, Beccar, Quilmes, San Miguel, Tres De Febrero, Ciudadela, Castelar, Morón, Merlo, Moreno, Belgrano, Berazategui, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Ezeiza y Lanús, entre otras.

La Matanza fue el municipio dónde más puestos se instalaron y casas se visitaron. Allí, el Movimiento Evita, con Pérsico a la cabeza, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyo líder es el diputado nacional Juan Carlos Alderete, movilizaron a miles de militantes.

Gobernado por el peronista Fernando Espinoza, esa es la comuna más populosa del territorio bonaerense, con más de dos millones doscientas mil personas. También una de las más extensas y, junto con La Plata, la de mayor cantidad de barrios populares. Para el Frente de Todos ganar de manera holgada en esa alcaldía es asegurar casi un triunfo electoral en la Provincia.

El presidente Alberto Fernández y los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Menéndez (Movimiento Evita)

“Los movimientos populares vamos a profundizar la campaña esta última semana, vemos demasiado acto para TV y poco territorio. Hoy llevamos a más de un millón de vecinos las propuestas del Frente de Todos. La salida es con trabajo”, le dijo anoche a Infobae Gildo Onorato, uno de los articuladores de la movilización.

-¿Y qué respuesta recibieron?

- Sabemos que hay muchas desigualdades y muchas demandas. Recibimos reclamos de nuestra gente, pero todos y todas sabemos que volver al pasado es la peor salida a esta crisis, el futuro es con trabajo y con el protagonismo de los humildes y los trabajadores, respondió el secretario gremial de la UTEP.

Infobae recorrió barrios de La Matanza como Isidro Casanova, Atalaya, Laferrere y Rafael Castillo. Pérsico, junto a su pareja, la diputada provincial Patricia Cubría, con quien tienen un hijo al que llamaron Néstor, en honor al ex mandatario, fueron los principales armadores de la campaña preelectoral en el distrito donde ellos mismos viven.

Sobre la Ruta 3, al ingreso de los barrios más populares, como La Esperanza, Oro Verde o San Alberto, las exclamaciones populares de aliento que más se escuchaban eran para “Cristina comandante” y “Alberto presidente”.

En asentamientos que parecen abandonados a su suerte, los movimientos populares como el Evita y la CCC, son los que brindan soluciones a través de comedores, merenderos, entrega de bolsones de comida y facilitando el acceso a planes sociales que suelen ser el único sostén familiar.

Quizás por esa razón, la figura de Pérsico, de Menéndez o de otros dirigentes barriales son más conocidos y reconocidos que el de la mujer que encabeza la lista oficialista.

En La Matanza hasta los hijos o allegados de los dirigentes de los movimienos sociales colaboraban en la difusión de las propuestas del Frente de Todos (Movimiento Evita)

Los delegados y delegadas que alcanzaban volantes y boletas en las modestas viviendas también consultaban sobre las principales necesidades. Trabajo, changas, hambre, drogas entre los pibes, ocupaban el primer lugar.

En esas casas no se debatía la frase sexual de Tolosa Paz , no por pudor o por desinterés: era tan desconocida como el nombre de la precandidata.

Escándalo como los del “vacunatorio VIP” fueron parte de las consultas que este medio les realizó a algunos de los vecinos que se disculpaban por no compartir el mate con los hombres y mujeres con pecheras del Movimiento Evita y de la CCC “por el coronavirus”. Las inoculaciones en brazos de políticos y funcionarios antes de término, tampoco era un tema que los inquietaba o indignaba.

“Está bien que antes que nosotros se vacune el Presiente, sus ministros o el intendente. Si se enferman, quién nos da las soluciones”, dice Alcira Giménez, madre de cinco hijos, separada y desocupada. “Nosotros nos preocupamos porque no vacunaban a la gente que atiende los comedores donde van los chicos a comer todos los días. Ellos se enfermaban con el virus y no podían atender. Algunas de las chicas hasta se murieron”, reflexionó, marcando con claridad sus prioridades y necesidades. De historias como esa estuvo enmarcada la campaña que realizaron los movimientos sociales que no dudan en apuntalar la figura de Alberto Fernández.

Los movimientos sociales alineados instalaron 10.000 mesas de difusión con la propuesta del Frente de Todos en 1.500 barrios populares del conurbano bonaerense y CABA. Visitaron casi un millón de casas (Movimiento Evita)

Durante la jornada del sábado, la UTEP, con casi cien mil colaboradores, hombres, mujeres, pero también jóvenes, demostraron que ellos tienen lo que podría faltarle al Jefe de Estado: un impactante despliegue en el territorio. Son organizaciones que están presentes en espacios donde el Estado nacional, provincial o municipal muchas veces está ausente.

¿Por qué los movimientos sociales decidieron salir a los barrios para apoyar la lista del Frente de Todos?, le preguntó Infobae al finalizar la jornada de campaña que había comenzado a las 10 de la mañana.

“Queremos vivir en un país que defienda el trabajo y que se ocupe de los que más lo necesitan. Es por eso que para lograrlo desde los movimientos sociales tenemos un compromiso irrenunciable en la construcción de la victoria electoral del Frente de Todos. Sabemos que las transformaciones populares vienen desde el trabajo de las organizaciones y desde el diálogo cotidiano con las vecinas y vecinos. Desde ahí construimos consenso y las soluciones que necesita nuestro pueblo”, respondió.

Más allá de las palabras y frases de campañas, las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos reforzaron la idea de que su poder de movilización es quizás mayor al de la CGT. Ya lo habían hecho Los Cayetanos, que también integran la UTEP, el 7 de agosto pasado. Ese día realizaron una marcha de unas trescientas mil personas. Se movilizaron desde la iglesia del patrono del trabajo en Liniers, a Plaza de Mayo solicitando “tierra, techo y trabajo” y en apoyo a Fernández. Ayer lo volvieron hacer.

Anoche, un funcionario de Jefatura de Gabinete le aseguraba a este medio que el acto de campaña del sábado fue, hasta ahora, “el más importante con vistas a las elecciones PASO”.

