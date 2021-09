Ernesto Sanz dijo que el PRO busca invisibilizar a Manes: “En la calle está ganando, y muy bien”

Ernesto Sanz y Facundo Manes

El triunfo del Gustavo Valdés en Corrientes el último fin de semana, en las elecciones donde el gobernador logró su reelección por un amplio margen, envalentonó al radicalismo en el posicionamiento interno de poder en Juntos por el Cambio, y ahora busca continuar esa línea en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Facundo Manes, que se enfrenta en la interna al postulante del PRO, Diego Santilli.

“Es cierto que el aparato del PRO en materia mediática nos cuadriplica, pero en el contacto con la gente, en el mano a mano, en la calle, Manes está ganando, y muy bien ”, destacó hoy el histórico dirigente radical Ernesto Sanz, y se preguntó si el domingo 12 de septiembre, el día de las PASO, “valdrá más el aparato, la plata, la infraestructura, la decisión de invisibilizarlo , o si va a ganar la gente con el voto que hoy está expresando en la calle”.

En esta línea, y en diálogo en radio Rock and Pop, el ex senador agregó: “Está claro que no hay plata en el mundo, campaña mediática o intención de invisibilizar al adversario que valga que cuando la gente va al cuarto oscuro”.

Por otro lado, ratificó su apoyo a Gerardo Morales para la presidencia de la UCR nacional y se refirió a la aparición del ex presidente Mauricio Macri en la campaña de Juntos por el Cambio en la previa de las PASO para acompañar a diferentes candidatos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense y en el interior del país. “No me preocupa, es una herramienta que usa el PRO en algunos lugares donde hay internas con el radicalismo para fidelizar su voto”.

Facundo Manes, precandidato de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri pasó de mostrarse prescindente e irse a Europa en medio del armado de las listas a meterse de lleno en la campaña. Pasó por Córdoba apoyando a Mario Negri, hizo lo mismo con María Eugenia Vidal en CABA y con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y ayer desembarcó en Santa Fe, el tercer distrito electoral en importancia desde el punto de vista electoral y en donde los amarillos apuestan fuerte a lograr presencia en el Senado por primera vez.

Sanz, en tanto, suele participar de las recorridas proselitistas de Manes, que ayer estuvo en La Matanza, en donde afirmó que el oficialismo “a lo único que le tienen miedo es al voto del pueblo” y llamó a ir a votar para “demostrar que el pueblo argentino no se rinde”.

“No vamos a renunciar a nuestros hijos, no vamos a renunciar a la ética, no vamos a renunciar al bien común, no vamos a renunciar a nuestra patria”, arengó el precandidato radical.

Manes, además, sostuvo que “se está generando espiral de abajo hacia arriba, con el peronismo, con el radicalismo, con el PRO, con el progresismo y sobre todo con la sociedad civil” y remarcó: “Tenemos que ir a votar, es la única manera de revelarnos contra este sistema que no quiere que cambie nada”.

Mauricio Macri, ayer, en Santa Fe

“Mientras a todos nos va mal, mientras nos enfermamos, no podemos despedir a nuestros muertos, mientras los chicos no tienen clases, mientras nos empobrecemos y desempleamos, hay muchos que viven de privilegios. El voto es el lenguaje universal del pueblo y de la rebeldía”, agregó.

De cara a los comicios legislativos de este año, el aspirante al Congreso afirmó: “No solo vamos a ganar en noviembre, también vamos a ganar en el 2023, por eso el 12 de septiembre tenemos que comenzar una rebelión contra la decadencia de siempre”.

“¿Y saben por dónde va a empezar el cambio de la revolución del conocimiento?, por La Matanza. La Matanza le va a decir a la Argentina que lo que queremos no es más corrupción, sino educación, educación y educación”, subrayó Manes durante su actividad en ese distrito del conurbano bonaerense.

Durante la recorrida, Manes estuvo acompañado por Pablo Domenichini, Nazarena Mesias y Walter Queijeiro, precandidatos a diputados provinciales, y por Luis Sanazi, Patricia Pena, Matías Epain y Alejandra Dulce Martínez, precandidatos a concejales del distrito.

Seguir leyendo: