Qué decía el tuit de la diputada oficialista uruguaya sobre Malvinas eliminado tras la queja del Embajador Alberto Iribarne

Alberto Iribarne, Embajador argentino en Uruguay

El 14 agosto, un inesperado tuit de la diputada oficialista uruguaya Silvana Pérez Bonavita sobre las Islas Malvinas desató una nueva tensión diplomática entre la Argentina y el gobierno de Luis Lacalle Pou, que llevó al embajador Alberto Iribarne a enviarle una carta y generó la eliminación del posteo por parte de la legisladora.

“Al rechazar su contenido, me permito recordarle que la cuestión de las Islas Malvinas es de extrema sensibilidad para nuestro país”, sostiene en la misiva Iribarne, la cual también fue dirigida al senador Guido Manini Ríos, que es el líder de Cabildo Abierto, el partido gobernante.

En el tuit que desató la polémica, Pérez Bonavita escribió #HappyFalklandsDay en respuesta a la celebración del gobierno inglés que conmemoraba el descubrimiento de la isla atlántica, y una semana después festejó un mensaje de la Embajada Británica en Uruguay, que comunicaba la creación de una nueva cuenta con información de la isla en idioma español.

En la misiva, que lleva fecha del 17 de agosto y también fue copiada al senador líder de Cabildo Abierto Manini Ríos, Iribarne recordó que Uruguay siempre apoyó a Argentina en su postura sobre Malvinas.

“Con relación a lo antes indicado, considero propicio recordar que las islas Malvinas fueron ocupadas ilegítimamente por el Reino Unido en 1833, quien expulsó a las autoridades y a la población argentina. Esta usurpación, realizada en tiempos de paz sin mediar declaración de guerra, nunca fue consentida por Argentina. Durante los 188 años siguientes, los gobiernos argentinos han reclamado permanentemente la restitución del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas”, precisó el Embajador.

Y agregó: “En ese marco destaco el apoyo decisivo brindado por la República Oriental del Uruguay en el ámbito de Naciones Unidas, a través de la labor del Embajador Carlos María Velázquez, para la consecución de la Resolución 2065 (XX), de vital importancia en lo relativo a la Cuestión de las Islas Malvinas. En ese ámbito, el Dr. Velázquez hizo hincapié en dos principios que entendía estaban ‘en la base misma’ del Derecho Público de América: 1°) los territorios de América no pueden ser objeto de colonización; y 2°) los Estados americanos no reconocen las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales obtenidas por la fuerza”.

El encargado de responder la carta fue Manini Ríos. Lo hizo el 23 de agosto con otra misiva en la que consideró un “incidente superado” lo ocurrido con la Pérez Bonavita tras “la propia decisión de la diputada de eliminar dicha publicación”.

Este es el tuit que Silvana Bonavita Pérez tuvo que eliminar tras la queja del Embajador Iribarne

Manini Ríos admitió que su país reconoce la importancia de la actuación del Comité de Descolonización de ONU y de la Resolución 2065 de Naciones Unidas que insta a las negociaciones y a la solución pacífica del problema en torno a Malvinas y recalcó: “La posición del Estado uruguayo ha sido siempre firme y coherente en defensa de los derechos argentinos sobre las islas y espacios marítimos circundantes”.

Además, habló en representación del partido que lidera: “Cabildo Abierto tiene además una impronta netamente artiguista, una vocación americanista y de integración regional. Entendemos que somos parte de algo más grande que nuestro países políticamente divididos y por ello el reclamo que hace Argentina sobre el archipiélago nos comprende a todos. Celebramos la reciente resolución de la Asamblea General que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, gracias al trabajo conjunto de los gobiernos de Argentina,

Al igual que Manini Ríos, la diputada cabildante Elsa Capillera también salió a rechazar las declaraciones de Pérez Bonavita. “¡Malvinas es una causa de la Patria Grande!”, tuitetó en alusión a que nombrar a las Malvinas en inglés contraviene la petición de soberanía de las islas de la Argentina.

Consultada al respecto, Pérez Bonavita explicó en el programa 970 Noticias que decidió expresarse en inglés porque domina esa lengua. “El nombre de las islas en inglés es Falkland Islands y manejo el idioma. Conozco las islas y son un excelente destino turístico que continuaré promocionando siempre que lo considere oportuno”, dijo la diputada.

Insistió en que “no corresponde censura sobre esto” y dio por finalizado el tema al asegurar: “No he respondido ningún mensaje de cuestionamientos a mis dichos, justamente por no haber realizado ningún dicho referente a lo que se me pretendió adjudicar”.

