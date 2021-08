Florencio Randazzo: “El Gobierno está a contramano de la gente, justifica todo lo que da vergüenza”

El precandidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, afirmó hoy que “tenemos un gobierno que justifica todo lo que da vergüenza, como la fiesta en Olivos y una docente que maltrata a sus alumnos”. Lo dijo apenas días después de que se hiciera viral un video en el que se ve a una profesora gritándole de manera agresiva a un alumno en La Matanza y semanas después de que estallar el escándalo por la celebración del Presidente en la Quinta de Olivos, en el marco del cumpleaños de la primera dama.

“Están a contramano de la gente, y la dirigencia política, que es la que debería predicar con el ejemplo en realidad no lo hace”, agregó Randazzo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Randazzo planteó: “Yo conocí al Alberto Fernández que votó el país en la última elección; ahora es otro , tiene actitudes que lo ponen fuera de sintonía con lo que le pasa a la mayoría de la sociedad, por ejemplo cuando justifica el festejo del cumpleaños en Olivos mientras todos estábamos encerrados por las restricciones que él mismo impuso”.

“Hicieron de la adquisición de la vacuna una cuestión ideológica y encima le agregaron propaganda política cuando en realidad es una obligación del Estado, nos están cargando”, continuó Randazzo, quien además agregó: “Ahora vemos que el presidente avala a una docente que maltrata a los alumnos; es evidente que el presidente ha perdido respeto y credibilidad”.

Frente a esto, Randazzo planteó: “Para mí la palabra es más importante que un contrato por eso siempre cumplí”. Además: “Cuando tuve responsabilidades honré mi compromiso y transformé todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad”.

El ex funcionario detalló que “necesitamos nueva ley de inclusión laboral; que sea moderna y formalice a los sectores que están en la informalidad”. También apuntó a “declarar a la educación como servicio público esencial para que todas las discusiones se den siempre con los chicos en las aulas”.

“Argentina sólo va a salir de esta situación si crece, se genera empleo y riqueza; y para eso es necesario centrarnos en las propuestas concretas para mejorarle la vida a la gente”, completó el precandidato de Vamos con Vos.

Finalmente Randazzo dijo que “ la Argentina necesita un cambio profundo , y para eso primero hay que ir a votar: no es suficiente con quedarnos enojados en nuestras casas”, por eso “el 12 de septiembre tenemos la posibilidad de dejar de ser rehenes de este sistema político”.

Alberto Fernández

La línea de defensa de Alberto Fernández para lograr un sobreseimiento en la causa que investiga su presunta violación de ciertos artículos del Código Penal y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020 destinados a prohibir todas las reuniones sociales en Buenos Aires durante la primera ola del COVID-19 abrió un complejo e incierto capítulo procesal en el expediente que investiga la fiesta de cumpleaños en Olivos de la primera dama Fabiola Yañez.

La causa está delegada en manos del fiscal federal Ramiro González -Sebastián Casanello es el juez federal a cargo- y el escrito del jefe de Estado tiene 36 fojas que redactó a solas entre el sábado 21 y el jueves 26 de agosto. Gregorio Dalbón, abogado experto en daños y perjuicios, colaboró con Alberto Fernández y luego fue desplazado por su particular opinión sobre González y Casanello.

La primera dificultad jurídica que encuentran en Comodoro Py para tratar la defensa presidencial está al comienzo de su escrito incorporado ayer al expediente. Alberto Fernández sostiene lo siguiente (foja 2) en su presentación:

“En este sentido, en los términos del art. 339, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación –en adelante CPPN–, vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, conforme a lo que se desarrollará, a fin de que, corrida las vista pertinente a la otra parte, se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento, en los términos del art. 336, inc. 2°, o subsidiariamente 3° del CPPN, en tanto la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo”, argumentó el presidente.

