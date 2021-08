Los tensos cruces entre Javier Milei y Fernanda Vallejos: “¿Podés dejar de ser tan irrespetuosa?”

Tenso cruce entre Javier Milei y Fernanda Vallejos

El precandidato libertario, Javier Milei, y la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, protagonizaron un tenso cruce exponiendo sus visiones totalmente opuestas sobre la economía y el rol del Estado.

Invitados al programa A Dos Voces (TN), la legisladora kirchnerista cuestionó las ideas que pregona el postulante del frente La Libertad Avanza: “Uno de los principales referentes de las nuevas derechas es Friedrich Hayek, quien apoyó la dictadura de Pinochet, entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad?”. “Habla de la opresión, de la presión tributaria, donde el Estado aparece siempre reprimiendo las libertades individuales y la verdad que el Estado es el instrumento para organizar la vida en comunidad”, argumentó contra Milei.

El economista contraatacó y planteó que “el concepto neoliberal no tiene sentido”. “El liberalismo viene de libertad, no hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay”, contestó, y agregó que el concepto de neoliberalismo “fue inventado por Alexander Rüstow, que era un marxista, claramente corresponde a alguien que si hubiera entendido economía no hubiese dicho eso”. “Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo”, insistió.

Milei continuó con sus críticas a “la casta política” y sentenció que “cuanto más ladrón es el político se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Hay que ir contra los políticos ladrones que nos están reventando este sueño de vivir mejor”.

Milei en campaña durante una recorrida por el barrio porteño de Palermo

“Me preocupa Javier, quiere ser diputado de la noción y manifiesta un profundo desconocimiento de la filosofía de la historia de la humanidad y del sentido profundo de la Constitución y las leyes que nos rigen como comunidad. Le sugeriría con mucho respeto que vaya a estudiar historia y leyes si es que accede a una banca” , ironizó la diputada del Frente de Todos.

Para Vallejos, las ideas de Milei son “impracticables” y cuestionó: “¿Conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin ningún tipo de organización? Es un eslogan, no es una cosa practicable”.

Luego, la economista encendió el cruce cuando cargó contra la fuga de capitales y la toma de deuda que asume que el candidato de La Libertad Avanza defiende: “Mieli dijo que si yo gano mi dinero honestamente puedo hacer lo que quiero con él; no está bien no pagar los impuestos que corresponden por el dinero que uno gana, pero acá hay un problema, acá se ganan pesos, no dólares. Los señores se llevan afuera dólares, no pesos, y son libertarios, individualistas, a la hora de comprar dólares que trae el Estado a través de la deuda, pero después cuando hay que pagar la deuda son bastante comunistas porque la deuda la pagamos todos los argentinos”.

“Acumularon excedente gracias a una política económica que instrumentó Macri, usaron al Estado para liberalizar al mercado cambiario y poder comprar dólares con los pesos excedentes y usaron al Estado para endeudarse porque no fueron ellos a tomar deuda en dólares...después fueron a la ventanilla del Central a comprar legalmente -al menos una parte, 90 mil millones- los dólares que se llevaron fuera del país. Hacen lo que quieren pero después requieren del Estado y de la comunidad para salvar las papas que queman”, continuó Vallejos, y reprochó a Milei que “cada vez que gobernó (el neoliberalismo) nos condujo al desastre, ese desastre es el que defiende Javier Milei, quien critica a Macri pero dijo que Menem era el mejor presidente de la historia por lo que hizo Cavallo que fue quien nos llevó al 2001″.

Fernanda Vallejos (Maximiliano Luna)

Milei interrumpió y reafirmó que si gana pesos puede “consumir bananas, tomates, autos y dólares”. “El problema es que para que vos compres los dólares nos endeudan a todos”, le contestó Vallejos.

Molesto por las interrupciones de la economista kirchnerista, el precandidato a diputado le dijo: “Fernanda, ¿podés dejar de ser tan irrespetuosa? Acabás de decir una aberración teórica, yo sé que te duele sentir que te voy a aplastar, entonces te pones a embarrar la cancha”. Tras la fuerte respuesta, argumentó que “si yo gano dinero me lo gasto en lo que se me da la gana, los dólares no los genera el Estado, los genera quien exporta. El Estado no es la solución, es el problema”.

En ese momento interrumpió Manuela Castañeira, precandidata a diputada nacional del Nuevo Mas por la provincia de Buenos Aires, quien también fue invitada al programa para participar de un debate posterior, y le dijo a Milei: “Tu plan económico lo aplicó Rafael Videla con 30 mil detenidos desaparecidos”. “Son unos fachos”, arremetió contra los libertarios.

SEGUIR LEYENDO: