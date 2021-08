Cinthia Fernández posteó una foto desnuda como parte de su campaña electoral

Cinthia Fernández

En la cuenta regresiva de cara a las próximas PASO que se realizarán el próximo 12 de septiembre, Cinthia Fernández, candidata a diputada por el partido UNITE posteó una foto desnuda en sus redes sociales con una reflexión.

“¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar... vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo”, escribió la panelista de Los ángeles de las mañana en Instagram junto con una foto como Dios la trajo al mundo en la que tapa sus partes íntimas con un cartel negro que repite “¿qué es mas grave?”.

El posteo de Cinthia Fernández

Si bien el posteo recibió más de cien mil “Me gusta” obtuvo muchos comentarios negativos. “Cuando dejes de ser tan superficial lo vas a entender”, “¿Políticamente hablando? Las dos son graves, pero bueno, Argentina, país generoso”, “No se justifica ninguna de las dos actitudes”, “No creo que vos puedas solucionar mucho mamu, si tenés más problemas que la carroza” y “Si, bueno pero no es para tal destape querida, ya está, ya conocemos tu hermoso cuerpo trabajado, lo demás es decorado”.

La bailarina confirmó a mediados de junio su candidatura. “Sigo en carrera”, le dijo a Ángel de Brito y agregó: “La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático”.

“Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Justo estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer”, explicó sobre su objetivo en caso de acceder a una banca y agregó: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.

Invitado aquella mañana a LAM, Beto Casella indagó sobre qué ley querría impulsar y ella reiteró: “Sí, yo lo que más sufro es lo de la cuota alimentaria. Me parece que no hay rigidez en cuanto a la aplicación de leyes, no hay inmediatez. Nada es inmediato, todo es eterno”.

“Pero la ley está”, le apuntaron en el panel. Y Cinthia disparó: “La ley está, pero se incumple. No se pueden cambiar las leyes. El tema es ver cómo se agilizan las cosas o, por lo menos, visibilizar que hay una lentitud y hablar. Y romper, romper, romper, hinchar con respecto a eso, a que se apliquen las leyes”, dijo.

Sobre cómo surgió la idea, contó: “La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia (Granata). Yo dije que lo iba a pensar. Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...”.

Ella no es la única figura del medio que incursionará en política este año. La periodista Carolina Losada dejó los medios para presentarse como precandidata a senadora por Santa Fe y el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta se postula para ser concejal en La Matanza. Su argumento, el similar al de la ex Bailando: “Puedo no tener experiencia en política, no tener estudios terminados pero tengo experiencia en vivir en un barrio pobre, abandonado e inseguro. Me robaron a mí, a mi hermana, a mi sobrino. Llevé a mi hermano a un hospital y no había cama y lo atendieron en la ambulancia. Entonces, pasé y paso por un montón de cosas que pasa la gente. Eso es algo que no te lo da el estudio ni los años de política, eso te lo da vivir en un barrio como en el que vivo yo. Teniendo los políticos tanta experiencia, mirá cómo esta el país: está como está por políticos con muchos años de estudio, muchos títulos en la pared y muchos millones en cuentas extranjeras”.

