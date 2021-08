“Vamos a quemar tu camioneta con vos adentro”: un precandidato a concejal de Rosario denunció que lo amenazaron de muerte

Maximiliano Bagilet junto a su referente político, Ricardo López Murphy

Un precandidato a concejal de la ciudad de Rosario denunció haber recibido una amenaza de muerte a través de Facebook por parte de un músico de la ciudad y advirtió que su camioneta fue atacada en el transcurso de la última semana.

Se trata de Maximiliano Bagilet, de 33 años, quien se presentará en las próximas elecciones como candidato a concejal por Republicanos por la Libertad y pertenece a las filas de Ricardo López Murphy, dentro de Juntos por el Cambio.

El político denunció que el último miércoles recibió un mensaje intimidatorio en el servicio de Messenger de Facebook desde una cuenta atribuida a Nahuel Sterpone, el baterista de una banda de música local llamada Perro Suizo.

“Acá en Rosario no sos bien recibido y cuando decimos basta de neoliberalismo no es una frase vacía en un muro. Te vamos a prender fuego tu camioneta con vos adentro. Rata inmunda” , fue la frase que recibió el precandidato en las redes sociales.

Bagilet mostró su preocupación e indignación por lo sucedido. “Uno recibe críticas e insultos por redes que son tolerables pero lo que uno no puede aceptar es que le digan que lo van a prender fuego adentro de tu vehículo, por lo que fui e hice la denuncia. No teníamos más datos que su nombre, porque escribió desde su perfil de Facebook y de manera pública con un nivel de impunidad que asombra”, explicó el precandidato a CNN Radio Rosario.

Bagilet tiene 33 años

“Hice una denuncia penal contra Sterpone por amenazarme de muerte. Estas prácticas no son más tolerables en la Argentina que se viene. No tenemos miedo, no nos van a callar y no vamos a volver al pasado ”, completó.

Como si fuera poco, el propio Bagilet también indicó que su propio vehículo fue atacado pocas horas después de haber recibido la amenaza vía virtual.

“Ese mismo día, mi camioneta apareció con las patentes dobladas y si bien no me dio miedo tengo que poner el freno a estas cuestiones. En estos casos hay que dar el ejemplo y denunciar”, explicó.

“N o puedo creer que un desquiciado mental como este me amenace de muerte . Primero me insultó, lo corté en seco pero después la siguió y me dijo lo que me dijo. Desconozco si además pertenece a algún grupo o partido político y llevamos todas las pruebas a la Justicia”, amplió el precandidato.

Bagilet nació en Buenos Aires y en 2003 se mudó a Rosario, donde realizó la Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional local. También se graduó como máster en la Universidad Austral.

Desarrolló su vida profesional como asesor bursátil y vivió en países como Colombia, Suiza y México.

Bagilet pertenece al espacio Republicanos Unidos

A lo largo de los últimos meses, se convirtió en los dueños de uno de los discursos neoliberales más duros dentro de la política de Rosario. Se forjó como futuro dirigente en el espacio Republicanos Unidos y tomó como referente a Ricardo López Murphy, precandidato a Diputado Nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia de la amenaza a Bagilet ocurrió casi en simultáneo a otro hecho vinculado a una candidatura política en Rosario y a la violencia.

Durante la semana pasada, la precandidata a concejala del espacio evangélico UNO Silvia Canterella decidió empezar a repartir chalecos antibalas caseros entre los ciudadanos.

Silvia Canterella junto a los chalecos antibala que reparte

“No hace mucho que comenzamos; se me ocurrió la idea porque en los barrios que estamos trabajando son los más peligrosos de la ciudad. Y debido a las balaceras que hay, la gente tiene miedo”, detalló en diálogo con el medio local La Capital. La dirigente de 50 años reconoció que la iniciativa nació a partir de un consenso entre colaboradores de los barrios marginados, donde la mujer informa que trabaja como referente social desde hace doce años en zonas del Distrito Noroeste de Rosario, donde también dice coordinar talleres de oficio para rescatar a jóvenes del consumo de las drogas y la marginalidad.

“Es un grito desesperado de los vecinos que intentan enviar un llamado de atención a las autoridades, elaborando esta medida de protección que en apariencia imita a un chaleco antibalas pero que por supuesto no tiene las mismas características”, explicó. Según sus declaraciones, son varias costureras de diferentes barrios que trabajan en la fabricación de estas corazas para repartir entre los vecinos y que pueden pedirse a través de las redes sociales de la precandidata.

“En los barrios se vive un escenario de guerra -expresó a través de un comunicado-. Es por eso que decidieron autoprotegerse confeccionando esta especie de ‘chaleco blindado artesanal’, que están fabricados con un material resistente, y cuentan con bolsillos donde se insertan placas de hierro fundido que tienen por finalidad cubrir los órganos vitales”, agregó la precandidata de otro de los espacios que formó una alianza con Juntos por el Cambio.

