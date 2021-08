Máximo Kirchner asumirá en diciembre al frente del PJ bonaerense y Gray celebra haber resistido hasta el final de su mandato

La Cámara Electoral dio por cerrado el tema: la elección de Kirchner como presidente del PJ bonaerense es válida

Finalmente en el mes de diciembre el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, será el nuevo presidente del PJ bonaerense. Así lo estableció esta semana la Cámara Nacional Electoral y de esta manera dio por terminada la novela sobre si era válida la forma en la que el consejo partidario había convocado a un adelantamiento de elecciones para ungir a Kirchner como nuevo presidente y si esas elecciones se daban dentro del marco legal.

Desde la hora cero, el intendente de Esteban Echevarría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, se había opuesto a la jugada para que Máximo Kirchner fuera elegido como presidente partidario mediante el adelantamiento de las elecciones internas. Temía que sea una jugada más para cercar a los intendentes peronistas ante el despliegue de La Cámpora en lugares de poder territorial y político.

Por eso, primero fue a la Justicia electoral para frenar lo que había sido el llamado a elecciones partidarias. Con un fallo adverso en primera instancia, en el que el juez federal, Alejo Ramos Padilla, no había dado lugar a la demanda del intendente porque entendía que la discusión podía subsanarse puertas adentro del partido y no era necesaria su intervención, acudió a la Cámara Nacional Electoral, que en un fallo dividido 2 a 1 consideró que la presentación de Gray no reunía las condiciones para aceptar una medida cautelar y suspender las internas que se celebraron el 2 de mayo. Sin embargo restaba un fallo sobre la cuestión de fondo, sobre la decisión del consejo partidario que Gray también había objetado.

Esa resolución llegó esta semana y volvió a ir en el sentido de los fallos anteriores: “Lo decidido en las asambleas partidarias se considera válido si se ha aprobado mediante la mayoría establecida en la carta orgánica, y teniendo en cuenta que en el sub examine no se encuentra controvertido que la reunión del Consejo aquí impugnada contó con el quórum necesario para sesionar, a la luz de la jurisprudencia citada resultan irrelevantes las objeciones formuladas por el actor ”, sostiene el fallo firmado por los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas.

En cambio, el juez Alberto Dalla Via sostiene que el adelantamiento de elecciones realizado por el Consejo Provincial partidario “no sólo aportó confusión respecto al pleno ejercicio de los mandatos representativos sino también y fundamentalmente, los derechos de sufragio -activo y pasivo- y a la participación política en el ámbito partidario”.

El fallo en disidencia de Dall Via es el argumento sobre el que se sostiene Gray. Cerca del intendente del municipio de la Tercera sección electoral ponen en relieve que efectivamente Kirchner no asumirá formalmente como titular del Partido Justicialista hasta el mes de diciembre. “El fallo confirmó la vigencia del mandato de Fernando, que era lo que buscamos desde el comienzo” , explicaron a Infobae desde el entorno de Gray.

Políticamente, la tensión entre Kirchner y Gray quedó en un segundo plano. No aflojó, pero la relación está congelada . Para La Cámpora ya es asunto cerrado: ganaron.

Máximo Kirchner y Fernando Gray cuando no había cortocircuitos

Al ver que la Justicia le iba a dando el aval a Kirchner para conducir el PJ bonaerense, el titular del bloque del FdT en la Cámara de Diputados definió -cuando fue el cierre de listas- que la única boleta que iba a competir para la categoría de concejales en las elecciones legislativas sería la que arme Gray, que tuvo autonomía para presentar su lista.

Antes del cierre de listas, en Esteban Echervarría se insinuaba con una eventual precandidatura del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla , para empezar a disputarle el territorio al intendente. Sin embargo, eso no ocurrió, aunque sí se evidenció en otros distritos como por ejemplo Hurlingham. A la hora del cierre de listas La Cámpora y el entonces intendente Juan Zabaleta fueron con dos listas separadas a disputar la interna. Luego de dos días de negociaciones en la que intervinieron hasta ministros nacionales, la discusión terminó sintetizada en una sola opción.

Lo que sigue en la vida partidaria del justicialismo bonaerense es la asunción de Máximo Kirchner y del resto de los consejeros partidarios. La lista para el PJ bonaerense con Kirchner a la cabeza -que fue la única que quedó en pie por la Junta Partidaria y se dio como vencedora de los comicios que no hubo- tiene presencia de intendentes, ministros nacionales y provinciales y La Cámpora manejando la rama de Juventud.

El plan para que Kirchner sea el conductor del PJ bonaerense comenzó a gestarse en la segunda mitad del 2020 por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde en tándem con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro. Kirchner, vio que había garantías y no lo dudó. Rápidamente alcanzó el acompañamiento de los intendentes del peronismo con más años en sus espaldas y también de los que gobiernan distritos del interior, donde La Cámpora es -o era- mirada con recelo por el pejotismo.

En los hechos, desde hace un tiempo que Kirchner ya se mueve como presidente del PJ bonaerense y su rol en el cierre de listas del Frente de Todos fue central. Antes fue el último orador del Congreso del PJ bonaerense en junio de este año. En aquel evento en el que Kirchner estuvo validado por las principales autoridades del partido mandó una señal a Gray al decir “ Los egos en la política a mi entender son una mochila muy pesada que te dobla la espalda y te deja de rodillas”

