José Luis Espert denunció que “desaparecieron” listas de su espacio en la Provincia

José Luis Espert, precandidato a diputado por Avanza Libertad

El precandidato a diputado por Avanza Libertad José Luis Espert denunció que algunas de las listas que presentó su espacio para competir en las próximas elecciones “desaparecieron” del sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense . En ese sentido, el economista le reclamó al gobernador Axel Kicillof que realice una auditoría y agregó: “Alguien metió la mano” .

“Hasta hace días no teníamos problema con ninguna lista de nosotros y de pronto del sistema informático han desaparecido varias listas de varios candidatos nuestros en la Provincia” , alertó el economista.

Espert resaltó que como mínimo va a realizar una “denuncia contra el sistema informático de la Junta Electoral de la Provincia”, pero aún espera que se le informe de manera oficial la ausencia de las listas en cuestión. Incluso, el apoderado de Avanza Libertad reclamó una reunión con el organismo pero no fue recibido, según explicó.

“Le pido al gobernador Kicillof una auditoría del sistema informático de la Junta Electoral de la Provincia que está cercenando a Avanza Libertad la posibilidad a listas previamente aprobadas por la Junta electoral que aparecen en su sitio y que de un día para otro desaparecieron en varios municipios ”, insistió.

El precandidato a diputado recordó que las listas tenían el aval de “la propia Junta Electoral, con fecha, precintado, hora y todo. Nuestras listas estaban en perfectas condiciones. Las mismas listas desaparecieron del sitio de la Junta Electoral y todavía no tenemos ninguna explicación”.

Como figura en el acta de la Junta Electoral de la Provincia, a la que pudo acceder Infobae, el pasado 29 de julio fueron presentadas las listas correspondientes para competir en las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO). Sin embargo, al 18 de agosto, como aparece en el segundo documento, desaparecieron los nombres y listas correspondientes a lo presentado formalmente el mes pasado. “Ahí alguien de adentro metió mano y borro la lista”, denunció Espert a este medio.

El propio Espert recordó que en 2019 sucedió “algo similar”. En aquel entonces, cuando se disputaba la elección presidencial, denunció que se había adulterado toda la nómina de candidatos que su espacio presentaba para los cargos de diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y hasta consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires.

El Frente Despertar, como se llamaba el espacio que encabezaba Espert, había denunciado que en todos los casos la mecánica fue la misma: la alteración de un dígito en el número de DNI ingresado. ”Podemos admitir un margen de error en la carga de los datos, pero no que el cien por ciento de los documentos ingresados en la lista estén errados”, había asegurado a Infobae.

Sin embargo, así lo mostraba la página web de la Justicia Electoral bonaerense. Todos los candidatos estaban impugnados con la leyenda: “No existe en el padrón”.

El economista había denunciado que le había llegado el rumor de que la gente del PRO decía, confiada: “Espert no va a ser un problema para nosotros, porque no va a competir”. No le prestó mucha atención al comentario hasta que, dijo, empezaron “a pasar cosas”. Por ejemplo, la frustración del diálogo con Darío Lopérfido, que estaba considerando la posibilidad de ser candidato a Jefe de Gobierno por Despertar. Luego, problemas con el sello UCD y, finalmente, el pase de Alberto Asseff, “de la noche a la mañana” -subrayó-.

SEGUIR LEYENDO