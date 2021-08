“Si salimos a la calle nos meten presos”: dos periodistas denuncian censura y persecución por criticar la política sanitaria de Formosa

Pidieron la detención de los periodistas Julieta González y Leo Fernández Acosta por sus reiteradas críticas a las políticas sanitarias del gobierno de Gildo Insfrán

Dos periodistas formoseños aseguran que el gobierno de Gildo Insfrán los quiere ver presos por sus reiteradas críticas a las políticas sanitarias implementadas desde el inicio de la pandemia de coronavirus, por lo que tuvieron que solicitar una eximición de prisión debido a una denuncia por intimidación pública presentada por el Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca.

Julieta González y Leonardo Fernández Acosta, que se desempeñan en Radio Parque, Radio Uno y el diario El Comercial, se encuentran recluidos en sus domicilios desde el viernes a la tarde, cuando tomaron conocimiento del pedido de detención que recayó sobre ellos.

“Es el corolario de todo lo que venimos informando y denunciando desde hace un año y medio. No pensamos que se iban a animar a tanto, como mandarnos presos por opinar. Es un ataque abierto a la libertad de expresión”, indicó Fernández Acosta a Infobae. El periodista tuvo que dejar de ir a las conferencias de prensa que brinda el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, porque -según él- no le respondía o lo descalificaba al brindar las respuestas. “Me acusa de trabajar para la oposición por encargo”, sostuvo.

En Formosa, denuncian que las voces opositoras son silenciadas con la cárcel

En la denuncia, se acusa a los comunicadores de violar el artículo 211 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años para quien, con la finalidad de “infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos” .

Todo se desencadenó cuando en uno de los programas de radio que conducen cuestionaron la poca efectividad que habían tenido las restricciones implementadas por el gobierno formoseño para frenar el avance el COVID-19. “Formosa tiene una población de 640 mil personas y 1.100 muertos, la misma cantidad que Corrientes que tiene el doble de habitantes y no implementó medidas tan salvajes como acá, donde además se violaron sistemáticamente derechos humanos y utilizaron a la policía para hacer tareas de espionaje”, remarcó el periodista.

En ese marco, los conductores llamaron a la reflexión del electorado frente a las elecciones de medio término a disputarse el 12 de septiembre. “Dijimos que si la gente sigue votando al gobierno, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos van a terminar con un muerto ”, admitió Fernández Acosta.

Cuando el Juzgado de Instrucción y Correccional Número 3, del juez Enrique Guillén, emitió ayer la orden de detención, los periodistas decidieron permanecer en sus casas y no concurrir a su programa de radio -en el horario de las 16 y las 18 horas- porque sabían que serían encarcelados y los retendrían todo el fin de semana.

“Presentamos este viernes la eximición de prisión pero recién se va a resolver el lunes”, contó el periodista recluido en su hogar. “Si salimos a la calle, nos meten presos” , dijo.

Fernández Acosta fue el primer periodista en denunciar las pésimas condiciones de los centros de aislamientos para pacientes COVID-19, la situación de los varados formoseños y la intimidación de la policía en las marchas contra el gobierno cuando Insfrán decretó, por ejemplo, la vuelta de la ciudad capital a Fase 1, el año pasado, por el crecimiento de los contagios.

“Sabía que me iban a armar una causa, ya me lo habían avisado. Y por más que FOPEA y ADEPA se pronunciaron para que el gobierno deje de atacar a la prensa, ellos fueron a más ”, resaltó.

FOPEA, al igual que ADEPA, se expresó en contra de la censura a los periodistas

En las elecciones de medio término, Formosa renueva las bancas de dos diputados nacionales. “No les importa ni siquiera la campaña y la imagen que proyectan. Estoy convencido de que va a haber un voto castigo”, pronosticó Fernández Acosta.

El oficialismo competirá contra dos frentes opositores: Juntos por Formosa Libre y Estamos con vos. “El primero tiene una intención de votos del 40% y el segundo del 10%. Si después de las PASO se unen van a poder darle pelea al gobierno. El partido de Insfrán necesita sacar más del 50% para quedarse con esas dos bancas”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: