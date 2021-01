Formosa: cansado de que no le dieran el alta tras dos hisopados negativos, se escapó del centro de aislamiento y la policía lo fue a buscar a su casa

El testimonio del hombre que escapó de un centro de aislamiento en Formosa





Mientras se multiplican las denuncias sobre las condiciones inhumanas y de “hacinamiento” en las que se encuentran las personas en los centros de aislamiento de Formosa, un hombre se escapó de uno de ellos y se atrincheró en su casa para poder hacer visible su reclamo. Posteriormente, la policía provincial rodeó su vivienda y lo subió a una ambulancia para llevarlo a realizarse un tercer hisopado -los dos anteriores le habían dado negativo- y luego a otro centro de aislamiento.

“Tomé una decisión drástica. No podía estar más ahí. Estaba con mi madre y mi hijo de 4 años, nos dieron negativos los hisopados. Mi mamá sufre EPOC y tiene 72 años. Estuvimos siete días y no podía hablar con ningún responsable. A modo de reclamo me fui, para poder explicar nuestra situación acá” , contó Gerardo, en diálogo con TN.

“Me fui a mi casa, me aislé y ahora está toda la policía ahí afuera. Vinieron en moto a buscarme. Estaba en un lugar con más de 50 personas, entre esos niños y mayores, con cuatro duchas y cuatro inodoros. Lo único que pedía era que una hora al día nos den un tiempo para que la gente salga y camine en el patio. En el centro de aislamiento donde yo estaba eran todos negativos” , denunció el hombre, que habló por teléfono con el canal de noticias en el mismo momento que los agentes le gritaban desde el exterior para que saliera de su vivienda.

Gerardo, que estuvo aislado durante una semana en la Escuela N° 66 y que contaba con dos tests PCR con resultado negativo, explicó cómo empezó todo: “Fui a cenar a la casa de mi madre y vino mi hermano. Lo fueron a buscar a él, porque le hicieron un hisopado y le dio positivo. Él no estaba en la casa. Cuando estaba llegando, ahí le comunica la policía y lo lleva”.

Suponiendo que había tenido contacto estrecho con su hermano, Gerardo, su hijo y su mamá fueron también trasladados a un centro de aislamiento. “ Pedí hablar con un responsable porque soy hipertenso, no me dieron ningún medicamento y mi mamá tiene EPOC. Estaba asustado realmente. Tengo miedo de que tomen alguna represalia, pero si es por mi mamá lo haría de vuelta”, apuntó.

Luego de contar que en la Escuela N° 66 “hay gente que está hace 18 días”, Gerardo finalizó la conversación telefónica y salió a conversar con los efectivos policiales. Finalmente, tanto a él como a su esposa y a otros dos familiares con los que llegó a tener contacto en el corto lapso que estuvo en su vivienda los trasladaron para practicarles un hisopado. En el caso del hombre que se escapó y se atrincheró, el tercero.

El episodio se dio en el marco de la visita a Formosa del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien inició hoy un recorrido por diferentes centros de aislamiento montados en la provincia para evaluar si se produjeron violaciones a los derechos humanos en el marco de la pandemia de coronavirus.

Esta mañana, a la salida del centro que funciona en la Escuela 224, el funcionario nacional fue abordado por un grupo de jóvenes que le pidieron explicaciones y lo instaron a investigar los atropellos del gobierno de Gildo Insfrán.

En un primer momento, Pietragalla los invitó a participar de la conferencia de prensa que se desarrollará mañana a las 15. Sin embargo, los jóvenes le aclararon que no eran trabajadores de prensa sino miembros de organizaciones de derechos humanos locales. “Le pedimos que como funcionario desempeñe su cargo y nos de explicaciones a nosotros”, le plantearon.

El secretario de Derechos Humanos les contestó que lo “estaba haciendo”. Y luego deslizó una llamativa respuesta: “¿Te pensás que estoy acá disfrazado para carnaval? No”, en referencia al ambo celeste, la máscara y el barbijo que llevaba puesto por protocolo sanitario.

