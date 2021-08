Gómez Alcorta y Gisela Marziotta presentaron una guía sobre políticas de género y diversidad

Gisela Marziotta y Elizabeth Gómez Alcorta

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta, presentaron hoy en el barrio porteño de Chacarita una guía de recursos para mujeres y diversidades destinado a apoyar a organizaciones sociales y comunitarias.

Se trata de una guía que reúne programas y acciones e información, datos de contacto, materiales sobre diferentes temáticas, y la forma de acceder a cada beneficio o asistencia para todo el país.

Durante el encuentro, que se realizó en la cancha de fútbol del Playón de Chacarita, la diputada Gisela Marziotta expresó que “a pesar de la pandemia y todas las urgencias que eso generó hubo un muy fuerte compromiso desde el gobierno nacional y desde el Congreso en favor de las políticas de género. Debemos avanzar para transformar en leyes todos estos programas que tiene el Ministerio de Mujeres y diversidades, para que sean políticas de Estado, transformaciones a largo plazo y que nadie las pueda borrar de un plumazo”.

Por otro lado, Marziotta dio detalles sobre su proyecto para que las asignaciones familiares sean cobradas por las madres o la persona a cargo de los menores: “Generalmente este beneficio lo reciben los papás. Pero en los casos de progenitores separados y en particular en padres que no pagan la cuota alimentaria, no es justo que encima lo reciban ellos, porque en muchos casos no le llega al menor. Ese beneficio debe llegar al niño/a y es más directo que ocurra, si lo recibe la madre”.

A su vez, la diputada del Frente de Todos defendió el desempeño del Congreso Nacional durante la pandemia: “El Congreso tuvo más sesiones y sancionó más leyes que durante el último año de gobierno de Macri -sin pandemia-, y me siento orgullosa de haber formado parte de un Parlamento que sancionó la Interrupción Voluntaria de Embarazo, la Ley de los 1000 días, la reforma del Impuesto a las Ganancias, el impuesto a las Grandes Fortunas, el Cupo Laboral Trans , entre otras varias normas”.

“Tenemos un compromiso con la igualdad, la producción y el trabajo de los argentinos, la urgencia por la pandemia puso otras prioridades, pero ahora que estamos saliendo, tenemos que encaminar a mayor velocidad toda la legislación que colabore para poner a la Argentina de pie”.

Por su parte, la ministra Gómez Alcorta señaló que la guía “es un puente entre las organizaciones y el Estado para que tengan al alcance las políticas que el ministerio genera, accedan a toda la información sobre los programas y la forma de aplicar a ellos en todo el país” .

Y agregó: “Estamos viviendo un momento histórico en el que los derechos de mujeres, lesbianas, travestis y transexuales son parte de la agenda pública. Y por esta enorme lucha es que hoy tenemos Ministerio”.

