El radicalismo juega por adentro pero se despega del PRO y busca comandar en noviembre

Candidatos de la Lista Adelante Ciudad, del radicalismo porteño

“Es la pelea de David contra Goliat, pero la vamos a dar y nos va a ir bien”, reconoce un radical porteño que no está en ninguna lista pero que juega para la que lleva como candidato al ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y al actor Luis Brandoni. “Ellos tienen todo, aparato, billetera, llegada a los medios, nosotros buscamos diferenciarnos y mostrarnos encarnando el progresismo y preparados, por eso nuestros candidatos no son solo políticos sino que son especialistas en diferentes áreas”, agrega.

El radicalismo tiene situaciones diferentes en cada uno de los distritos pero en algunos se repite una particular y es que, aunque se mueve dentro de Juntos por el Cambio, su capacidad de acción es acotada. En la Ciudad Rubinstein sabe que tiene que discutir un lugar con Vidal y sus correligionarios y, además, bloquear el avance de Ricardo López Murphy. Y todo lo tiene que hacer con menos fondos y “atacando pero no tanto” porque, al final de cuentas, todos forman parte del mismo espacio político. Una suerte de parias dentro de Juntos por el Cambio.

Buena parte de los que conforman esta lista tenían pensado, y venían negociando, la posibilidad de competir encolumnados detrás de Patricia Bullrich. Su corrimiento los dejó huérfanos y decidieron jugar adentro pero solos. En ese contexto, apuestan a colar nombres en la lista final de Juntos por el Cambio y en eso radica parte de la estrategia que dice que se puede pegar, pero no lastimar.

Mauricio Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales

Así, por ejemplo, a María Eugenia Vidal que lidera la lista oficial de Juntos por el Cambio en la Ciudad, le critican el salto de la provincia de Buenos Aires al distrito porteño ya que dice que es salir a “cazar -votos- en del zoológico”. En cambio, a López Murphy le apuntan por su reciente llegada a la coalición.

Pero no solo eso, el espacio Adelante Ciudad, le señala al resto que mientras López Murphy y Vidal no aparecían y estaban en silencio durante el 2020, esa agrupación referencia a Luis Brandoni como el hombre que “peleó y discutió la pandemia en la calle y en los medios”, ya que se opusieron públicamente a las políticas nacionales para enfrentar la pandemia. “No dijeron nada, estuvieron en sus casas mientras nosotros estábamos en la calle defendiendo las libertades”, explican.

Esto queda claro cuando Rubinstein dice que tanto la candidatura de Vidal como la de López Murphy son fruto “acuerdos con Larreta”. También trató -en el sitio Letra P- de “buen divulgador” a Martín Tetaz, su correligionario y número dos en la lista del oficialismo de Juntos por el Cambio. De hecho calificó a esa lista como “un acuerdo político tradicional de sumar a todos los grupos” en contraposición a la de Avanza que tiene propuestas “propositiva” y sus candidatos representan el “progresismo”.

Facundo Manes, Alfredo Cornejo y dirigentes de la UCR

“Tenemos menos recursos y corremos de atrás, peleamos contra un gigante que es el gobierno de la Ciudad y Horacio Rodríguez Larreta. Hay temas de campaña como pueden ser segmentación en redes que tienen un costo elevado y a nosotros nos cuesta más”, explicó el candidato a Infobae. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, entiende que puede dar el batacazo. “Somos el cisne negro de esta elección y lo vamos a demostrar. Y en la provincia de Buenos Aires lo va a ser Facundo Manes”.

El ex secretario de Salud de la gestión Cambiemos no duda y apunta a Vidal por cambiarse de distrito: ”Desconozco las razones las razones de María Eugenia que no sean cierto oportunismo y apetencia personal”. A Rodríguez Larreta, “porque adelantó el 2023 al 2021″ y a sus correligionarios en las otras listas “porque quedaron diluídos”. Y, en paralelo, avisa: “Una vez que esto pase, en noviembre vamos a estar todos los radicales juntos trabajando por este reverdecer que tiene el partido para que sea el que lidere”. Esa es la estrategia final.

Pero mientras en la Ciudad los radicales se dividen entre la lista de Vidal -que mezcla figuras del PRO y de la Coalición Cívica- y Adelante Ciudad de Rubistein y Suarez Lastra, en la provincia de Buenos Aires también juegan como una especie de familiares no reconocidos.

Encolumnado detrás de Facundo Manes el radicalismo muestra pluralidad con sus aliados como Margarita Stolbizer y dos hombres que supieron estar muy cerca del poder en el PRO y ahora casi no tienen relación con el fundador del partido, como Joaquín de la Torre y Emilio Monzó.

En este sentido, y a diferencia de lo que sucede en la Ciudad, Manes cuenta con el apoyo de todo el radicalismo sin diferencias. Esto lo apuntala más que a Rubinstein. Sin embargo, la representación de la imagen de Juntos por el Cambio está más pegada a Diego Santilli mientras que el neurocientífico es la cara de la Unión Cívica Radical.

Luis Brandoni en una movilización

En la Ciudad y en la provincia se evidencia lo que plantea la especialista Shila Vilker, analista de opinión pública y directora general de la consultora Tres Punto Cero, quien señala que en estas elecciones lo que se observa es que “los espacios están por delante de la figuras”.

En este aspecto, la imagen de Cambiemos está con María Eugenia Vidal y Diego Santilli y la de la Unión Cívica Radical con Facundo Manes. En el caso de Adolfo Rubistein queda más desdibujada.

Manes busca su tono propio y la forma de diferenciarse hasta ahora discurría por la senda de “yo no participé del gobierno de Cambiemos, no tengo nada que explicar”, pero el escándalo de la fiesta de cumpleaños en Olivos también le dio una nueva oportunidad de tomar distancia.

Mientras que Juntos por el Cambio apunta a los pedidos de juicio político impulsados por Mario Negri -jefe del interbloque de Diputados- Cristian Ritondo -jefe del bloque del PRO- y Federico Angelini -vicepresidente del PRO- por un lado, y del ala dura personificada por Waldo Wolff y Fernando Iglesias por el otro; el precandidato radical no hace gestos en ese sentido y se planta en el lugar de que sea la Justicia quien defina qué fue lo que sucedió.

Facundo Manes

El viernes en una recorrida y en un video para redes sociales el neuroespecialista dijo: “Hay 110.000 muertos, miles de personas que no pudieron enterrar o despedir a sus seres queridos, el impacto educativo y emocional en los chicos, negocios cerrados, los argentinos enfermándonos, empobreciéndonos y los que tienen que dar el ejemplo hacen lo contrario, incluso no cumpliendo las normas que el mismo Presidente firmó en el Decreto. Me parece que la sociedad argentina está harta y en unas semanas tiene la posibilidad de castigar estas conductas en las urnas, porque necesitamos respuestas nuevas y dejar de lado las prácticas de siempre”.

La estrategia de diferenciación es simple: que la situación de Alberto Fernández “la defina la Justicia y la gente con su voto” y no entrar en la discusión que propone el ala dura del PRO. El eje del discurso estará en las instituciones, por un lado, y en el voto de la población por el otro, mostrándose respetuoso de las primeras.

Aunque la lista de Manes cuenta con el apoyo de todo el radicalismo, su estructura y sus intendentes, funciona como un paria dentro de Juntos por el Cambio porque busca diferenciarse de quienes hasta ahora son las cabezas visibles. Esto es parte, también, de la estrategia de fondo del radicalismo que busca ganar en noviembre y de ahí pegar el salto para dejar de ser furgón de cola de la coalición y alcanzar el objetivo de liderar la oposición.

