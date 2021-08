Las personas que tengan síntomas de coronavirus quedarán exceptuadas de votar en las elecciones legislativas

Las personas aisladas por haberse contagiado de coronavirus, los contactos estrechos y aquellas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad quedarán exceptuadas de votar en las elecciones legislativas de este año, según una disposición de la Cámara Nacional Electoral asentada en el artículo 11 de la acordada 83.

No obstante, la norma estableció que los jueces electorales de los distintos distritos deberán garantizarle la posibilidad de ejercer sus voto a los ciudadanos que están comprendidos dentro de las justificaciones e igualmente pretendan participar de los comicios.

La norma que establece el protocolo sanitario electoral fue emitida el martes pasado tras haber sido votada por el presidente, Santiago Corcuera, y los otros dos camaristas, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía.

En el punto 11 de la norma la CNE dispone que en caso de que el ciudadano “exija” el ejercicio del derecho al voto, el juez federal será el que deba establecere el modo y “el procedimiento deberá garantizar las medidas de higiene y distanciamiento adecuadas para prevenir el contagio y preservar la salud de las demás personas”.

(Maximiliano Luna)

Este punto puede llegar a generar controversias. Aunque no va a ser la primera vez que se movilice una urna para que una persona pueda votar, en este caso puede significar que el juez electoral defina que hay que trasladar la urna a un domicilio particular, y eso se tendrá que hacer con los respectivos presidentes y fiscales de mesa de cada una de las fuerzas que compitan en la elección.

A partir de esto, se establece que el Comando General Electoral colaboración para que se instruya a los agentes de custodia a fin de que colaboren con el Delegado de la justicia nacional electoral y el facilitador sanitario en la aplicación de las medidas de prevención

En el caso de aquellos que, con algunas de las caracerístas de Covid 19, aislados por contacto estrecho o PCR positivo que definan que no van a cotar, lo que deberán hacer es realizar el trámite justificativo de no emisión del voto a través del portal web de la Cámara, en la sección de infracciones al acto electoral.

En la web para consulta al Registro de infractores y solicitudes de justificación de no emisión del voto (infractores.padron.gob.ar) también estarán las causales específicas de justificación de no emisión del voto -comprendidas dentro de las previsiones del artículo 12 del Código Electoral Nacionalpertinentes para que soliciten a través de Internet la justificación de la no emisión del voto quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de aislamiento de COVID-19 (por contagio confirmado, caso sospechoso o contacto estrecho), como así también de quienes por estar comprendidos dentro de los grupos de riesgo tuvieran indicación médica de no concurrencia a espacios de las características de un establecimiento de votación.

(Luciano González)

Para el caso de que una persona que se presente a votar tenga síntomas compatibles con la enfermedad “o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de COVID-19 en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes”, la acordada establce que será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo.

Un punto no menor es que según los datos que hoy tiene el Estado nacional un buen porcentaje de los que presentan síntomas o tiene Covid 19 son jóvenes. Según los datos del padrón electoral más de 6.5 millones de personas que irán a las urnas en estas elecciones tienen entre 16 y 24 años, en total, representan alrededor de un 20% del padrón y el segmento más buscado hoy por los partidos políticos que apuestan a que ese universo que tiene un voto más volatil se convierta en quienes definan la composición del próximo Congreso de la Nación.

