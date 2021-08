La Cámara Electoral confirmó que Eugenio “Nito” Artaza no podrá participar de la interna del Frente de Todos en Corrientes

Nito Artaza en su paso por el Senado de la Nación (DyN)

La Cámara Nacional Electoral confirmó hoy que el comediante y ex senador nacional Eugenio “Nito” Artaza no podrá participar de las internas del Frente de Todos en Corrientes como precandidato a diputado nacional. El tribunal señaló que su lista no cumplió con los avales que exige la ley.

Tanto la Junta Electoral del partido como el juez electoral de Corrientes Gustavo Fresneda habían rechazado la postulación de Artaza. Señalaron que su lista, “Unidos por Corrientes”, no cumple con la ley de paridad de género de sus candidatos ni con los avales que la ley establece que se necesitan.

Artaza buscaba participar de la interna del Frente de Todos de Corrientes, su provincia natal, en donde se presentaron tres listas. La “Alianza Celeste y Blanca 501” que lleva a Carlos “Camau” Espínola, ex medallista olímpico en yachting y ex intendente de la ciudad de Corrientes que busca su reelección en el Senado de la Nación; la lista “Ganemos Corrientes”, con Alejandro Karlen como precandidato al Senado; y la de Artaza como diputado nacional que en la boleta de Senadores lleva la lista de Espínola. Pero estas dos últimas no fueron oficializadas y apelaron a la Cámara Electoral.

El tribunal resolvió hoy el caso del comediante y resta que lo haga en el de Karlen. Así, por ahora, no habrá internas en el Frente de Todos de Corrientes que competirá con el oficialismo provincial de ECo + Vamos Corrientes del gobernador radical Gustavo Valdés.

“No hubo acuerdo en la lista, se tomaron decisiones de cúpula y sentí que tenía que participar. Pero ahora bajaron dos listas con argumentos no sólidos, políticos Si no se deja participar se lesiona un derecho constitucional, por esa están las PASO. Por la tanto si la Cámara Electoral no nos da la razón estoy dispuesto a ir a la Corte Suprema de Justicia”, dijo ayer Artaza en el programa de Dicho Esto de A24 de Luis Novaresio. Hoy la Cámara resolvió.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, señalaron que la ley electoral establece que para competir los partidos deben tener avales, lo que el partido de Artaza no cumplió.

“Que en tal sentido asiste razón al magistrado de grado al confirmar el rechazo de la oficialización de la lista interna ´Unidos por Corrientes´, pues al cotejar la planilla de avales presentada advierte –en afirmación no controvertida por los recurrentes- que ´los avalantes […] son afiliados al partido Cambio Popular[,] […] agrupación […] [que] no se encuentra reconocida con personería jurídico política en el distrito y por ello, no es un partido integrante de la alianza Frente de Todos”, explicaron los magistrados en si resolución de hoy a la que accedió Infobae.

"Camau" Espínola y Nito Artaza

Los jueces agregaron que “este Tribunal ya ha señalado que el texto del artículo 21 de la ley 26.571 es explícito y no deja margen de duda en cuanto a que los avales deben ser afiliados del partido o, en caso que se trate de una alianza, de alguno de los partidos integrantes de la misma”.

Militante de la Unión Cívica Radical (UCR), Artaza fue senador nacional por su partido de 2009 a 2015. En 2013 fue candidato a gobernador de su provincia y perdió. En 2015 se alejó de la UCR fue el partido hizo la alianza con el PRO de Mauricio Macri para competir en las elecciones presidenciales de ese año. El comediante tiene vínculo y diálogo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con quien formó parte en 2018 de UMET, que reunía a diversos sectores del peronismo.

“El radicalismo tiene que retomar su camino nacional, progresista y popular. Uno está en el mismo lugar de siempre, el que se diferenció fue el partido . Por eso me siento más cómodo con el actual gobierno que antes que acompañar políticas neoliberales, conservadoras, que nos aparten de un pensamiento latinoamericano como pensaba Macri, que nos terminó endeudando con fuga de capitales, con beneficios solamente para las grandes corporaciones y las empresas y no para los trabajadores. Me quedo con esto”, dijo ayer Artaza.

