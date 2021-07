Santilli arrancó la campaña en la Matanza: la estrategia para ganarle a Manes y los dirigentes de peso que lo acompañarán

Diego Santilli en La Matanza

Con las listas ya presentadas en la justicia electoral y en sociedad, comenzó formalmente la campaña y el primero en salir a la calle fue el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

El “Colo”, como intenta imponer la campaña del hasta la semana pasada vicejefe de gobierno porteño, eligió un lugar emblemático del peronismo -La Matanza- para salir a disputarle el voto primero a Facundo Manes, con quien competirá en las internas, y luego a Victoria Tolosa Paz, la candidata del Frente de Todos.

El candidato estuvo esta mañana en el distrito que hoy gobierna Fernando Espinoza y lo hizo acompañado por dos referentes y candidatos locales: Héctor “Toty” Flores y Alejandro Finocchiaro.

“Cada distrito es diferente, pero las preocupaciones de los bonaerenses son las mismas: la inseguridad, la falta de laburo y que la plata no alcanza”, indicó Santilli. “Cuando hablo con la gente y esto se repite en toda la Provincia, noto que las cosas se las imponen. El tema de las escuelas cerradas es un ejemplo claro. Cuando pasa eso, es porque el diálogo con los vecinos está roto y eso cansa”, añadió.

El ex vicejefe de Gobierno se reunió con comerciantes

En la recorrida se reunieron con vecinos y representantes del sector inmobiliario y comercial. Los primeros hicieron referencia al “drama que pasa el sector, que abarca desde un código de edificación urbana al que calificaron de obsoleto hasta la falta de seguridad e higiene del partido”.

Luego de eso, hubo una reunión de la mesa política en donde se realizaron los primeros análisis para ir ajustando la campaña que presenta varias complejidades: una de ellas es tener que hablar para ganar el voto en las Primarias, luego hacerlo pensando en el 14 de noviembre y la tercera lograrlo en medio de las restricciones que impone la pandemia.

Fuentes del centro de campaña explicaron que en esta primera etapa habrá “mucha presencialidad, escuchar a los vecinos, a los comerciantes” y que hasta las PASO está previsto que Santilli recorra 43 distritos estratégicos.

Los cinco primeros candidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires

Pero, además de la presencialidad, habrá también uso de la tecnología en tiempos de pandemia, por lo que habrá una campaña bimodal, buscando armar encuentros virtuales entre los candidatos y los vecinos de distintas zonas.

Para mañana Santilli tiene previsto desembarcar en tierra de la oposición ya que visitará Hurlingham, municipio que hoy gobierna Juan Zabaleta. La recorrida la hará junto al candidato local de Juntos, el ex funcionario del ministerio de Interior de Cambiemos, Lucas Delfino.

Para el miércoles, el “Colo” y su equipo tienen prevista hacer la primera recorrida en terreno menos hostil ya que irá a Lanús, el distrito que gobierna su jefe de campaña, Néstor Grindetti.

El lanzamiento de Santilli como candidato el jueves pasado

La estrategia de campaña de la lista de “Juntos”, en donde el mayor peso de los referentes son del PRO, es la de acompañar al candidato con la mayoría de los referentes nacionales de la fuerza y lo harán dependiendo la zona que recorra.

Así, en la campaña ya comprometieron su participación Patricia Bullrich, quien será una de las referentes que dirá presente en las recorridas por las localidades más ligadas a, por ejemplo, la actividad agropecuaria y el voto del campo, Miguel Ángel Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Elisa Carrió, que serán quienes estarán en los grandes centros urbanos de la provincia. De todas formas, se irán turnando y muy pocas oportunidades Santilli se mostrará solo. A este grupo se le sumarán referentes locales e intendentes del PRO en cada una de las localidades.

Aun resta saber qué rol tendrá el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, quien aún está en el exterior y no hay fecha cierta de su regreso al país. Lo que parece poco probable es que la ex gobernadora y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participe en alguno de los eventos.

Patricia Bullrich acompañará a Santilli en las recorridas (Nicolás Stulberg)

Además de Santilli, en las recorridas participa Graciela Ocaña, la número dos en la lista. También participan el referente de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, también diputada de la CC, el ex número dos del Ministerio de Seguridad en la gestión Patricia Bullrich Gerardo Milman, la diputada del PRO Natalia Villa y una de las espadas del macrismo de paladar negro, el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

Parte de la discusión de la campaña será el relato a imponer por los candidatos de la oposición. Una parte será la de mostrar mayores fortalezas que la de su contrincante en las PASO y, otra, la de equilibrar el discurso nacional con hablarle a los votantes de las provincia de Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO: