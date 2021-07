María Eugenia Vidal le respondió a Cristina Kirchner: “¿Qué es ser rudo, decirle imbécil, nazi y fascista a la oposición?”

María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

Durante la presentación de los candidatos del Frente de Todos el pasado sábado, Cristina Kirchner utilizó parte de su discurso para criticar a la oposición por las formas y los modos de hacer política en los últimos años. “El marketing y el coaching, por favor, se nota cada vez más; al principio era novedoso: carita, saltitos... Todo era novedoso. Acostumbrados a nosotros, que somos rudas y rudos, la novedad del saltito y la cosita era... Con saltitos y risita no vamos a ninguna parte ”, afirmó.

Aunque no los mencionó, muchos señalaron como destinatarios de esos cuestionamientos al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que volvió a defender su decisión de competir en la ciudad de Buenos Aires como candidata a diputada nacional y le respondió a la vicepresidenta.

“ Definamos qué es ser rudo. ¿Decirles imbéciles a la oposición, nazis, fascistas?; ¿Sacar a patadas en el culo a los narcos de los barrios o insultarte por televisión? ”, indicó Vidal en declaraciones a Radio Mitre.

“Estamos viviendo la peor situación que recuerdo desde el 2001, con mucha angustia y preocupación de la gente”, agregó con relación a la situación del país, y señaló: “No ser candidata en la provincia de Buenos Aires no significa que abandone a los bonaerenses, sino que se promuevan nuevos liderazgos, porque no estarían (Diego) Santilli y (Facundo) Manes; nosotros vamos a defender a todos como diputados nacionales”.

“En esta elección se juega que el oficialismo no tenga mayoría automática. No se trata de ganar. cada voto que Juntos no tenga van a ir al Frente de Todos y van a hacer que no tengamos esos 10 diputados que necesitamos. Si no votamos una alternativa opositora todo va a empeorar”, remarcó Vidal con miras a elecciones de medio término.

La precandidata a diputada dijo que el voto es la mejor herramienta para mandar un mensaje a quien gobierna y decidir si se está a favor o en contra de la gestión que se está llevando adelante, ya sea a nivel nacional o de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, remarcó el distinto planteamiento de las listas que hicieron en Capital y Provincia ya que esta última puso como precandidato al ministro de Salud, Daniel Gollán, quien -a su entender- debería estar cuidando a la gente de la pandemia y no haciendo campaña. “Quirós no es parte de nuestra lista”, se diferenció del oficialismo.

“Acá hubo dos maneras distintas de gobernar. Una cosa es la pandemia y otra es la cuarentena y las decisiones que se tomaron como que la gente no vuelva de viaje o cerrar las escuelas”, aseguró Vidal en un tono crítico, quien además destacó que la Ciudad haya apostado por la educación presencial cuando todos pensaron que “iba a ser un apocalipsis sanitario y no fue así”.





Noticia en desarrollo