El cierre de los liberales: Milei busca ser la sorpresa en CABA y Espert sumó a Píparo para suplir acuerdos fallidos en Buenos Aires

José Luis Espert y Javier Milei

Los frentes libertarios ultiman detalles a horas de que finalice el plazo para la presentación de las listas. Tras el fallido intento de crear un gran frente opositor al kirchnerismo, Javier Milei y José Luis Espert competirán separados en las PASO.

Milei se presentará como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con el frente “La Libertad Avanza”. Estará secundado por Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTIV). Defensora de los derechos humanos de las víctimas de la guerrilla durante la década del ´70, tomó este último tiempo un fuerte protagonismo en redes sociales donde remarca su postura. “No es negacionista, es bastante centrada”, señalan en el sector libertario de la Capital.

Villarruel ha utilizado su cuenta de Twitter para cuestionar a Horacio Rodríguez Larreta y al resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio que mantienen diálogo fluido con el gobierno nacional. Días atrás, publicó una foto de María Eugenia Vidal junto a Estela de Carlotto con críticas hacia la ex gobernadora y actual candidata a diputada en el distrito porteño: “Si no te gustan mis principios, tengo otros… Vidal, porteña, bonaerense, carlottista”.

Victoria Villarruel acompañará a Javier Milei como precandidata a diputada nacional

El otro movimiento que hizo Milei fue incluir al youtuber financiero Ramiro Marra como primer candidato a legislador porteño. Con fuertes críticas al sistema político convencional, el capital de Marra es su llegada al público joven. Lucía Montenegro, presidenta de UNITE, irá como segunda en la lista de legisladores porteños.

Milei contará con el respaldo de los partidos Libertario, MID, Unite, Pan e Integrar. “Va todo excelente”, manifestó el economista liberal a Infobae de cara al cierre de listas. Con la confirmación de Villarruel y Marra, el resto de los precandidatos de “La Libertad Avanza” serán en su mayoría personas que no vienen de la política, que no han tenido cargos públicos en el pasado: comerciantes, profesionales, empresarios y gente de las redes sociales, ámbito donde los libertarios se sienten más cómodos.

En Ciudad se hizo una alianza que, a diferencia de lo que pasa en provincia de Buenos Aires, se centraron a todas las listas de la derecha: ni Juan José Gómez Centurión, ni Cynthia Hotton presentaron candidatos y sus agrupaciones y partidos apoyan a Milei.

Que Patricia Bullrich se haya bajado de la candidatura en CABA puede beneficiar al espacio de Milei. “Somos los verdaderos halcones” , dicen en su entorno: “La gente que considera halcones nos van a votar a nosotros”. A la par no temen una fuga de su electorado hacia el otro sector liberal que representa Ricardo López Murphy: “Es un voto radical. Nuestro voto es mucho más amplio que el liberalismo, es gente nueva de la política, de un espacio nuevo, lo de López Murphy es un liberalismo mucho más clásico, mucho más aburrido”.

Ramiro Marra será precandidato a legislador porteño

“Creemos que vamos a ser la sorpresa de la elección, la gente espera que saquemos muchos menos votos de los que vamos a sacar. La estrategia es pensarlo en dos etapas: en las PASO vamos a mostrar que no somos los zurdos y después en las generales tendremos el apoyo de los de López Murphy”, visualizan quienes participan del armado de Milei.

Apuntan a cosechar votos del espectro de centro derecha y sobre todo del público joven donde consideran que “triplican la intención de voto”. “A Javier no lo vota la señora de Recoleta, lo vota el joven indignado que no se siente representado por ningún político” , analizan y consideran que el economista liberal no solo es “antigrieta”, es “anti status quo”. La búsqueda de ese “joven indignado” de entre 18 y 25 años incluirá como parte de la campaña una serie de recorridas por las villas de Capital.

El cierre en provincia de Buenos Aires no está tan claro como en la Ciudad para los libertarios. Si bien son campañas y estrategias diferentes, antes del cierre de alianzas Gómez Centurión le propuso a Espert una alianza que el economista no aceptó por lo que en territorio bonaerense competirán separados los tres espacios de derecha: Espert irá con “Avanza Libertad”, el ex funcionario del gobierno de Macri irá con NOS, mientras que Hotton cerró un acuerdo con los partidos Anticorrupción y Unión Celeste y Blanco para ir juntos estas elecciones en el frente +Valores.

A último momento, en un movimiento sorpresivo, Carolina Píparo se sumó como compañera de fórmula de José Luis Espert

A último momento, este jueves, en un movimiento sorpresivo, Carolina Píparo confirmó que será precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires acompañando a Espert. La diputada bonaerense rompió con Juntos por el Cambio luego de varios meses de cuestionamientos y críticas a raíz del episodio en el que estuvo involucrada junto a su marido, Ignacio Buzali, acusado de doble tentativa de homicidio por intentar atropellar y arrastrar por varias cuadras a un grupo de motociclistas que ambos dicen haber confundido con motochorros que habían asaltado a él y a su esposa antes de la madrugada del 1 de enero.

“Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula”, confirmó este jueves Píparo a través de sus redes sociales. “A este nuevo espacio, me une la energía para alzar la voz por una provincia más justa, una provincia por la que me apasiona trabajar para cambiar”, justificó y agregó sobre su cambio de coalición que siempre la van a encontrar “defendiendo las mismas banderas: libertad, igualdad, seguridad, justicia justa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el valor del esfuerzo”.

En el entorno de Espert destacan que la figura de Píparo, por el conocimiento de su imagen, le suma al economista, sobre todo luego de varios acuerdos fallidos en la previa del cierre de alianzas. Otro frente que no lograron resolver hasta el momento los libertarios en la provincia son las diferencias con la UCEDÉ. La Unión del Centro Democrático respalda la candidatura de Espert pero están molestos porque consideran que merecen más representatividad en la lista. Están pidiendo el tercer diputado nacional, lugar que sería para Hugo Bontempo, presidente de la UCEDÉ en provincia de Buenos Aires.

La relación entre Espert y Bontempo no es buena dicen quienes participan del armado electoral. Por ello sigue en pie la discusión por el tercer lugar de la lista. El economista espera “que aparezca otra Carolina Píparo y le toque el timbre” para bajar a Bontempo. Otra Píparo sería una persona con conocimiento público similar a la de la diputada.

