Alberto Fernández confirmó que Martín Gill encabezará la lista de candidatos a diputados en Córdoba

Juan Grabois amenaza con romper con el Frente de Todos por la decepción en la conformación de las listas

“Si yo no puedo cumplir esa misión, no siento que pueda aportar mucho a la política institucional. No nos ha ido bien por ahora y nuestro espacio deberá hacer una evaluación colectiva”, le dijo el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos a Infobae.