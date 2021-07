Por qué dirigentes sociales vinculados al Gobierno se levantaron de una reunión con tres ministros de Alberto Fernández

Los ministros Daniel Arroyo, Matías Kulfas ,y Martín Guzmán durante el segundo foro sobre "Economía social, economía popular y creación de trabajo"

La situación fue incómoda y la vivieron tres ministros del gabinete nacional que participaban, de manera virtual, del segundo foro sobre“Economía social, economía popular y creación de trabajo” organizado por Daniel Arroyo, el titular de la cartera de Desarrollo Social. Ocurrió ayer a media mañana, después de que los dirigentes de los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada abandonaron el zoom y dejaron sus pantallas en negro en señal de descontento. Fue al advertir que solo uno de los siete dirigentes que tenían previstos exponer sus ideas y proyectos ante funcionarios y especialistas iba a poder hacerlo. Y, peor aún, el tiempo para su ponencia se reducía a cinco minutos.

El incidente sirvió para marcar límites y advertir que por más comprometidos que estén con las políticas que encarna el presidente Alberto Fernández, no están dispuestos a convalidar con su presencia encuentros programados para buscar soluciones de fondo “a una situación social que es muy compleja”, desarrollando estrategias para “reemplazar planes sociales por puestos de trabajo”, si no se les da el espacio para aportar propuestas en temas tan sensibles como la economía popular. Una situación que sí se generó en el primer foro, en el cual se acercaron posiciones para “generar créditos para la economía popular”, para impulsar el crecimiento “de abajo hacia arriba” y para la “articulación entre los distintos segmentos de la producción” y la producción alimentaria.

Como esas propuestas involucran políticas económicas y productivas, se decidió invitar a Guzmán y Kulfas al segundo foro para que escuchen de primera mano los proyectos que impulsaban los dirigentes sociales. El encuentro, que iba a ser presencial, como el primero, ya se había cancelado quince días atrás por problemas de agenda de los ministros del ala económica.

La decisión de abandonar la reunión se produjo apenas el moderador del encuentro, el periodista Washington Uranga, presentó a los tres funcionarios y contó, durante tres minutos, la mecánica de la reunión. De las organizaciones sociales solo podría explayarse Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Ese mismo tiempo tendrían para exponer, entre otros, Héctor Daer, uno de los dos titulares de la CGT; José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Eduardo Form, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; Yukiko Arai, directora de la Oficina en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Alex Roig, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y dirigente del Movimiento Evita.

Los ministros Kulfas y Guzmán dispondrían de quince minutos cada uno y Arroyo, el dueño de casa, diez minutos.

El foro económico y social se realizó de manera virtual. Los representantes de los movimientos sociales se retiraron y apagaron sus pantallas

Los que tenían previsto exponer, tal como se había acordado durante la preparación del segundo encuentro, eran, entre otros, el secretario gremial de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, Gildo Onorato; el referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Fredy Mariño; Emilio Pérsico, el secretario general del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, área que depende de Arroyo, y la dirigente de Barrios de Pie, Dina Sánchez.

El cambio de condiciones los tomó por sorpresa. Por esa razón, a través de intercambio de mensajes de texto, el “Gringo” Castro y el resto de los dirigentes sociales abandonaron el foro después de las presentaciones de moderador.

“No somos aplaudidores”

Frontal a la hora de decir lo que piensa, el diputado nacional Juan Carlos Alderete, también alineado con el presidente Fernández, y líder de la Corriente Clasista y Combativa, expresó el malestar de lo sucedido ante Infobae con estas palabras: “El compañero Fredy Mariño, que fue en representación de la CCC porque yo estoy en Río Negro con un trabajo territorial, me preguntó si se podía levantar de la reunión con los ministros porque había algunas dificultadas para poder expresar nuestra posición en el foro”.

- ¿Y usted qué le respondió?

-Qué se retire. Nosotros no estamos dispuestos a hacer seguimiento, a levantar la mano. Nosotros no somos aplaudidores de nadie . Nosotros queremos participar y que conozcan nuestras opiniones. Para eso nos invitaron. De la oreja no nos llevan a ningún lado. Yo defiendo la unidad del Frente de Todos. Estoy dentro del Frente de Todos, no tengo ninguna intención de irme, pero también tengo que hacer notar que no somos uno más del montón. Queremos participar porque tenemos opinión y propuestas. Nosotros no íbamos a convalidar con nuestra presencia esa reunión si acotaban nuestra participación. El resto de los compañeros de los movimientos entendieron lo mismo y también se fueron. No tengo nada contra los intelectuales, contra los teóricos, pero nosotros debemos discutir teorías, no escuchar teorías y avalar cuestiones con las que muchas veces no estamos de acuerdo.

Los dirigentes de los movimientos sociales vinculados al gobierno nacional se retiraron de un foro en el que participaban tres ministros del gabinete de Alberto Fernández

Desde el Movimiento Evita fueron más cautos a la hora de expresarse. Afirmaron que el desaire a los ministros “no se debe a una interna dentro del ministerio de Desarrollo Social, sino a la limitación de nuestra participación. Nunca nos avisaron de esta marginación”, aclararon y agregaron: “No dudamos de la capacidad teórica e intelectual de quienes iban a tomar la palabra, pero los que vivimos a diario la realidad de los barrios somos nosotros”.

Según pudo saber este medio, el malestar no es con Arroyo, sino con Guzmán y Kulfas. Interpretan que fueron ellos los que impusieron las dos horas máximas de extensión del foro, y de manera implícita la reducción en el tiempo de los oradores y el número de participantes activos, ya que, en total, había unas cuarenta personalidades convocadas, como el presidente de CGERA, Marcelo Fernández y el sacerdote Ignacio Blanco, en representación de los Curas Opción por los Pobres.

Juan Carlos Alderete: "Nosotros no estamos dispuestos a hacer seguimiento, a levantar la mano. Nosotros no somos aplaudidores de nadie" (NA)

“Hacemos estos encuentros para seguir trabajando en varias cuestiones que tienen que ver con fortalecer la economía popular”, dijo Arroyo al abrir el segundo encuentro, que intentó ser la continuación de la reunión del 5 de mayo pasado, pero que, sin la presencia de las organizaciones sociales, no resultó igual de positiva.

“La mejor política de inclusión social es la generación de trabajo y a eso apunta nuestro esquema de políticas económicas y políticas públicas”, expresó a su turno Guzmán, las palabras estaban destinadas, sobre todo, a los que ya habían apagado las pantallas.

¿Habrá un tercer foro? Los dirigentes sociales consultados por este medio aspiran a qué sí, pero sin los condicionamientos impuestos ayer.

